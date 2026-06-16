Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ceviche mexican cu creveți, avocado și lime. Rețetă răcoritoare perfectă pentru zilele de vară

Ceviche mexican cu creveți, avocado și lime. Rețetă răcoritoare perfectă pentru zilele de vară

Rețeta de ceviche cu creveți este una dintre cele mai apreciate din bucătăria latino-americană, fiind cunoscută pentru prospețimea sa, aromele intense de citrice și combinația spectaculoasă dintre fructele de mare și legumele crocante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 08:07 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 11:27
Ceviche-ul a devenit popular în întreaga lume datorită gustului său ușor, revigorant și aspectului colorat. | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Deși își are originile pe coastele Pacificului din America Latină, ceviche-ul a devenit popular în întreaga lume datorită gustului său ușor, revigorant și aspectului colorat.

În varianta mexicană, ceviche-ul este preparat din creveți marinați în suc proaspăt de lime, combinați cu roșii, castraveți, ceapă roșie, ardei iuți și avocado. Aciditatea sucului de lime modifică textura proteinelor din fructele de mare, oferindu-le aspectul și consistența unui ingredient gătit, fără a folosi temperaturi ridicate. Acest proces este specific preparatelor de tip ceviche și reprezintă unul dintre elementele definitorii ale rețetei.

Rețeta este ideală pentru mesele de vară, picnicuri, brunch-uri sau cine ușoare. Poate fi servită ca aperitiv, în cupe individuale, alături de tortilla chips, pe tostadas crocante sau chiar ca fel principal în zilele foarte călduroase. Textura creveților se îmbină perfect cu prospețimea castravetelui, dulceața roșiilor și cremozitatea avocado-ului.

Un alt avantaj al acestei rețete este rapiditatea cu care se prepară. După marinarea creveților, tot ce trebuie făcut este să adaugi legumele proaspăt tocate și să amesteci ingredientele. Rezultatul este un preparat spectaculos, plin de culoare și de savoare.

Articolul continuă după reclamă

Ceviche mexican cu creveți, avocado și lime - Ingrediente (4 porții)

  • 500 g creveți decorticați și curățați
  • 180 ml suc proaspăt de lime
  • 200 g roșii bine coapte
  • 150 g castravete
  • 80 g ceapă roșie
  • 1 ardei jalapeño sau ardei iute verde
  • 1 avocado mare
  • 25 g coriandru proaspăt
  • 1 linguriță sare
  • ¼ linguriță piper negru
  • Tortilla chips sau tostadas pentru servire.

Ceviche mexican cu creveți, avocado și lime - Mod de preparare

Taie creveții în bucăți potrivite și pune-i într-un bol din sticlă. Toarnă peste ei sucul de lime astfel încât să fie complet acoperiți.

Acoperă bolul și lasă-l la frigider timp de 30-45 de minute, până când creveții devin opaci și capătă o culoare roz-albicioasă. Aciditatea citrică modifică structura proteinelor și oferă aspectul caracteristic ceviche-ului.

Taie roșiile cuburi mici. Taie castravetele în cuburi de dimensiuni similare. Toacă fin ceapa roșie și ardeiul iute. Toacă grosier coriandrul.

Scoate creveții marinați și păstrează câteva linguri din lichidul rezultat. Adaugă peste creveți roșiile, castravetele, ceapa, ardeiul iute și coriandrul. Amestecă ușor și asezonează cu sare și piper.

Citește și: Shrimp Scampi cu unt, usturoi și lămâie. Rețetă de creveți din bucătăria italiană

Taie avocado cuburi și încorporează-l la final pentru a-și păstra textura.

Dacă preparatul pare prea dens, adaugă 2-3 linguri din marinada de lime păstrată.

Lasă ceviche-ul încă 10 minute la rece înainte de servire.

Servește ceviche mexican cu creveți, avocado și lime în boluri reci sau pe tostadas crocante.

Poți adăuga felii suplimentare de avocado, rondele de jalapeño și câteva frunze de coriandru pentru decor.

Tortilla chips sunt acompaniamentul clasic și oferă contrastul perfect cu textura suculentă a preparatului.

Sfaturi pentru un ceviche reușit

Folosește creveți cât mai proaspeți și de foarte bună calitate.

Sucul de lime trebuie stors pe loc, nu îmbuteliat.

Avocado se adaugă întotdeauna la final pentru a nu se zdrobi.

Dacă preferi un gust mai picant, poți dubla cantitatea de jalapeño.

Pentru un plus de prospețime, adaugă câteva cuburi de mango bine copt.

Citește și: Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta. Rețeta care transformă un ingredient simplu într-un preparat spectaculos

Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta. Rețeta care transformă un ingredient simplu într-un preparat spectac...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist” Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: &#8220;Nemernic terorist&#8221;
Observatornews.ro 13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea 13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Antena 3 Câţiva muncitori au descoperit monede de aur și alte artefacte rare îngropate de secole sub traseul unei viitoare autostrăzi, în Cehia Câţiva muncitori au descoperit monede de aur și alte artefacte rare îngropate de secole sub traseul unei viitoare autostrăzi, în Cehia
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta. Rețeta care transformă un ingredient simplu într-un preparat spectaculos
Paste cu sos cremos de sfeclă roșie și brânză feta. Rețeta care transformă un ingredient simplu într-un...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel. Rețetă proaspătă, hrănitoare și elegantă
Salată de ouă fierte cu pătrunjel și dressing de năsturel. Rețetă proaspătă, hrănitoare și elegantă
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Japonezii s-au bucurat fix 40 de secunde pentru egalul cu Olanda de la CM 2026. Pentru că atât durează verdele în intersecția Shibuya
Japonezii s-au bucurat fix 40 de secunde pentru egalul cu Olanda de la CM 2026. Pentru că atât durează verdele în... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Transportatorii cer înăsprirea legislației pentru trotinetiști. Șoferii s-au săturat: „Nu respectă nicio regulă”
Transportatorii cer înăsprirea legislației pentru trotinetiști. Șoferii s-au săturat: „Nu respectă nicio... Jurnalul
Turcia lansează un nou sezon al proiectului Muzee Nocturne, cu 20 de situri istorice deschise după apus
Turcia lansează un nou sezon al proiectului Muzee Nocturne, cu 20 de situri istorice deschise după apus Kudika
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul Redactia.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x