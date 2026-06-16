Ceviche mexican cu creveți, avocado și lime. Rețetă răcoritoare perfectă pentru zilele de vară

Rețeta de ceviche cu creveți este una dintre cele mai apreciate din bucătăria latino-americană, fiind cunoscută pentru prospețimea sa, aromele intense de citrice și combinația spectaculoasă dintre fructele de mare și legumele crocante.

Ceviche-ul a devenit popular în întreaga lume datorită gustului său ușor, revigorant și aspectului colorat. | Shutterstock

Deși își are originile pe coastele Pacificului din America Latină, ceviche-ul a devenit popular în întreaga lume datorită gustului său ușor, revigorant și aspectului colorat.

În varianta mexicană, ceviche-ul este preparat din creveți marinați în suc proaspăt de lime, combinați cu roșii, castraveți, ceapă roșie, ardei iuți și avocado. Aciditatea sucului de lime modifică textura proteinelor din fructele de mare, oferindu-le aspectul și consistența unui ingredient gătit, fără a folosi temperaturi ridicate. Acest proces este specific preparatelor de tip ceviche și reprezintă unul dintre elementele definitorii ale rețetei.

Rețeta este ideală pentru mesele de vară, picnicuri, brunch-uri sau cine ușoare. Poate fi servită ca aperitiv, în cupe individuale, alături de tortilla chips, pe tostadas crocante sau chiar ca fel principal în zilele foarte călduroase. Textura creveților se îmbină perfect cu prospețimea castravetelui, dulceața roșiilor și cremozitatea avocado-ului.

Un alt avantaj al acestei rețete este rapiditatea cu care se prepară. După marinarea creveților, tot ce trebuie făcut este să adaugi legumele proaspăt tocate și să amesteci ingredientele. Rezultatul este un preparat spectaculos, plin de culoare și de savoare.

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Ceviche mexican cu creveți, avocado și lime - Ingrediente (4 porții)

500 g creveți decorticați și curățați

180 ml suc proaspăt de lime

200 g roșii bine coapte

150 g castravete

80 g ceapă roșie

1 ardei jalapeño sau ardei iute verde

1 avocado mare

25 g coriandru proaspăt

1 linguriță sare

¼ linguriță piper negru

Tortilla chips sau tostadas pentru servire.

Ceviche mexican cu creveți, avocado și lime - Mod de preparare

Taie creveții în bucăți potrivite și pune-i într-un bol din sticlă. Toarnă peste ei sucul de lime astfel încât să fie complet acoperiți.

Acoperă bolul și lasă-l la frigider timp de 30-45 de minute, până când creveții devin opaci și capătă o culoare roz-albicioasă. Aciditatea citrică modifică structura proteinelor și oferă aspectul caracteristic ceviche-ului.

Taie roșiile cuburi mici. Taie castravetele în cuburi de dimensiuni similare. Toacă fin ceapa roșie și ardeiul iute. Toacă grosier coriandrul.

Scoate creveții marinați și păstrează câteva linguri din lichidul rezultat. Adaugă peste creveți roșiile, castravetele, ceapa, ardeiul iute și coriandrul. Amestecă ușor și asezonează cu sare și piper.

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Taie avocado cuburi și încorporează-l la final pentru a-și păstra textura.

Dacă preparatul pare prea dens, adaugă 2-3 linguri din marinada de lime păstrată.

Lasă ceviche-ul încă 10 minute la rece înainte de servire.

Servește ceviche mexican cu creveți, avocado și lime în boluri reci sau pe tostadas crocante.

Poți adăuga felii suplimentare de avocado, rondele de jalapeño și câteva frunze de coriandru pentru decor.

Tortilla chips sunt acompaniamentul clasic și oferă contrastul perfect cu textura suculentă a preparatului.

Sfaturi pentru un ceviche reușit

Folosește creveți cât mai proaspeți și de foarte bună calitate.

Sucul de lime trebuie stors pe loc, nu îmbuteliat.

Avocado se adaugă întotdeauna la final pentru a nu se zdrobi.

Dacă preferi un gust mai picant, poți dubla cantitatea de jalapeño.

Pentru un plus de prospețime, adaugă câteva cuburi de mango bine copt.

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