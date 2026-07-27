Antena Căutare
Home News Inedit Cum arată scrisul „fantomă” pe care îl pot citi doar oamenii. De ce încurcă chiar și cele mai avansate modele AI

Cum arată scrisul „fantomă” pe care îl pot citi doar oamenii. De ce încurcă chiar și cele mai avansate modele AI

Experții au creat un nou font „fantomă”, care aparent poate fi citit doar de către oameni și încurcă chiar și cele mai avansate modele AI.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 15:23 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 15:27
Fontul „fantomă” ar deruta și cele mai avansate modele AI | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cu integrarea inteligenței artificiale în tot mai multe dispozitive și servicii, de la brățări de fitness până la aplicații de dating, devine din ce în ce mai greu să știm cine sau ce ne poate accesa mesajele private.

Însă cercetătorii au găsit o posibilă soluție cu un nou font conceput special creat pentru a încurca inteligența artificială, scrie Daily Mail.

Numit Ghost Font, acesta afișează mesajele cu mișcare.

Astfel, poate deruta chiar și cele mai avansate modele de inteligență artificială.

Articolul continuă după reclamă

Cum arată scrisul „fantomă” pe care îl pot citi doar oamenii

„Cu o combinație de mișcare, video, zgomot vizual și elemente-capcană, e o metodă unică de a transmite un mesaj altor oameni reali,” a explicat creatorul fontului, Eric Lu.

„Din punct de vedere tehnic, nu e un font în sensul clasic al unui fișier TTF. Ghost Font e mai degrabă un experiment privind o modalitate de a comunica în scris într-un format pe care inteligența artificială nu îl poate înțelege cu ușurință,” a continuat Lu.

Citește și: OpenAI a dezvăluit că inteligența artificială a scăpat de sub control într-un atac „fără precedent”. Ce au făcut agenții

„Deși nu e la fel de ușor de citit precum textul obișnuit, literele sunt imediat recognoscibile pentru ochiul uman, însă chiar și cele mai avansate modele AI întâmpină dificultăți în a le descifra,” susține Lu.

Pentru a-l testa, Lu a oferit videoclipuri cu textul scris în Ghost Font unor modele AI de ultimă generație. Astfel, a constatat că nici cele mai noi sisteme nu au reușit să decodeze cu ușurință mesajele aflate în mișcare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit dezvoltatorului, inspirația a venit de la ZXX, un font creat în 2013 de designerul Sang Mun.

ZXX includea 4 stiluri de scriere concepute pentru a putea fi citite de oameni, dar nu și de programele de recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

„La vremea respectivă, acest font era considerat „rezistent la supraveghere”. Însă astăzi, modelele moderne de inteligență artificială pot citi fără probleme textul scris în ZXX,” a scris Lu pe blogul său.

Cum funcționează Ghost Font

Pentru a păcăli AI-ul actual, dezvoltatorul a apelat la un element nou. respectiv mișcarea. Oricine poate încerca Ghost Font prin accesarea blogul-ului lui Eric Lu și introducerea propriul mesaj.

„Scrie câteva cuvinte și vei vedea că literele apar doar datorită mișcării punctelor, pe care ochiul uman o poate percepe,” susține Lu. „Dacă videoclipul e pus pe pauză, punctele statice se contopesc, iar mesajul devine imposibil de identificat dintr-un singur cadru.”

„Asta înseamnă că o simplă captură de ecran nu poate dezvălui conținutul mesajului,” susține dezvoltatorul.

Pentru un nivel suplimentar de protecție, Ghost Font include și un mesaj fals, menit să inducă în eroare sistemele AI.

„Mesajul-capcană reprezintă ultimul truc împotriva unui agent AI hotărât să descifreze conținutul,” a dezvăluit Lu. „În timp ce caută mesajul ascuns, e posibil să găsească mai întâi mesajul fals și să creadă că acela e textul real. Astfel, Ghost Font reușește să ascundă mesajul chiar și de modele foarte performante, precum Fable și GPT Sol 5.6 Ultra.”

Dincolo de caracterul său experimental, Lu consideră că Ghost Font ar putea fi integrat pe numeroase platforme, inclusiv în sistemele CAPTCHA.

„Ar fi interesant ca Ghost Font să fie integrat în CAPTCHA, deoarece multe dintre sistemele actuale pot fi rezolvate cu ușurință de AI,” susține Lu. „Folosirea mișcării într-un videoclip ar face sarcina mult mai dificilă pentru un robot automatizat, dar ar rămâne relativ ușor de rezolvat pentru un om.”

Citește și: AI a rezolvat o problemă considerată imposibilă timp de 80 de ani. De ce sunt nemulțumiți matematicienii

Totuși, pe măsură ce modelele de inteligență artificială continuă să evolueze, e posibil ca această metodă să fie eficientă doar pentru o perioadă limitată.

„Inteligența artificială devine din ce în ce mai performantă,” a continuat dezvoltatorul. „Deși Ghost Font e greu de citit pentru AI, este și destul de dificil pentru oameni. Diferența dintre cele 2 continuă să se micșoreze. Va fi interesant de văzut cum va evolua percepția AI și modelele multimodale în viitor.”

Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au testat fontul în această săptămână, iar reacțiile au fost împărțite.

„E oare CAPTCHA-ul suprem?” a scris un utilizator pe X.

„Nu văd rostul unor astfel de eforturi, nici măcar pe termen scurt, înainte ca AI-ul să recupereze diferența,” a continuat alt utilizator.

Ziua se luptă pentru viața bolnavilor de cancer, iar în timpul liber se transformă. Povestea asistentei care duce o viaț...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a putut întâmpla Mihaelei Rădulescu, după ce s-a întors în locul unde iubitul ei a murit: „Când am închis ochii…” Ce i s-a putut întâmpla Mihaelei Rădulescu, după ce s-a întors în locul unde iubitul ei a murit: „Când am închis ochii&#8230;”
Observatornews.ro Reacţia unui turist străin care şi-a uitat portofelul într-o cafenea în Bucureşti: "Nu sunt neapărat surprins" Reacţia unui turist străin care şi-a uitat portofelul într-o cafenea în Bucureşti: "Nu sunt neapărat surprins"
Antena 3 O femeie a postat pe TikTok un clip în care a spus ce a aflat despre soțul ei. După câteva zile, acesta a ucis-o O femeie a postat pe TikTok un clip în care a spus ce a aflat despre soțul ei. După câteva zile, acesta a ucis-o
SpyNews Prima imagine cu Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia! Cei doi și-au oficializat relația | FOTO Prima imagine cu Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia! Cei doi și-au oficializat relația | FOTO
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Comentarii


Citește și
Ziua se luptă pentru viața bolnavilor de cancer, iar în timpul liber se transformă. Povestea asistentei care duce o viață dublă
Ziua se luptă pentru viața bolnavilor de cancer, iar în timpul liber se transformă. Povestea asistentei care duce...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce haine trebuie să porți pe timp de caniculă, potrivit experților. Puțini știu cum să se protejeze de căldură
Ce haine trebuie să porți pe timp de caniculă, potrivit experților. Puțini știu cum să se protejeze de căldură
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x