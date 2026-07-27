Experții au creat un nou font „fantomă”, care aparent poate fi citit doar de către oameni și încurcă chiar și cele mai avansate modele AI.

Fontul „fantomă” ar deruta și cele mai avansate modele AI | Shutterstock

Cu integrarea inteligenței artificiale în tot mai multe dispozitive și servicii, de la brățări de fitness până la aplicații de dating, devine din ce în ce mai greu să știm cine sau ce ne poate accesa mesajele private.

Însă cercetătorii au găsit o posibilă soluție cu un nou font conceput special creat pentru a încurca inteligența artificială, scrie Daily Mail.

Numit Ghost Font, acesta afișează mesajele cu mișcare.

Astfel, poate deruta chiar și cele mai avansate modele de inteligență artificială.

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Cum arată scrisul „fantomă” pe care îl pot citi doar oamenii

„Cu o combinație de mișcare, video, zgomot vizual și elemente-capcană, e o metodă unică de a transmite un mesaj altor oameni reali,” a explicat creatorul fontului, Eric Lu.

„Din punct de vedere tehnic, nu e un font în sensul clasic al unui fișier TTF. Ghost Font e mai degrabă un experiment privind o modalitate de a comunica în scris într-un format pe care inteligența artificială nu îl poate înțelege cu ușurință,” a continuat Lu.

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„Deși nu e la fel de ușor de citit precum textul obișnuit, literele sunt imediat recognoscibile pentru ochiul uman, însă chiar și cele mai avansate modele AI întâmpină dificultăți în a le descifra,” susține Lu.

Pentru a-l testa, Lu a oferit videoclipuri cu textul scris în Ghost Font unor modele AI de ultimă generație. Astfel, a constatat că nici cele mai noi sisteme nu au reușit să decodeze cu ușurință mesajele aflate în mișcare.

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Potrivit dezvoltatorului, inspirația a venit de la ZXX, un font creat în 2013 de designerul Sang Mun.

ZXX includea 4 stiluri de scriere concepute pentru a putea fi citite de oameni, dar nu și de programele de recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

„La vremea respectivă, acest font era considerat „rezistent la supraveghere”. Însă astăzi, modelele moderne de inteligență artificială pot citi fără probleme textul scris în ZXX,” a scris Lu pe blogul său.

Cum funcționează Ghost Font

Pentru a păcăli AI-ul actual, dezvoltatorul a apelat la un element nou. respectiv mișcarea. Oricine poate încerca Ghost Font prin accesarea blogul-ului lui Eric Lu și introducerea propriul mesaj.

„Scrie câteva cuvinte și vei vedea că literele apar doar datorită mișcării punctelor, pe care ochiul uman o poate percepe,” susține Lu. „Dacă videoclipul e pus pe pauză, punctele statice se contopesc, iar mesajul devine imposibil de identificat dintr-un singur cadru.”

„Asta înseamnă că o simplă captură de ecran nu poate dezvălui conținutul mesajului,” susține dezvoltatorul.

Pentru un nivel suplimentar de protecție, Ghost Font include și un mesaj fals, menit să inducă în eroare sistemele AI.

„Mesajul-capcană reprezintă ultimul truc împotriva unui agent AI hotărât să descifreze conținutul,” a dezvăluit Lu. „În timp ce caută mesajul ascuns, e posibil să găsească mai întâi mesajul fals și să creadă că acela e textul real. Astfel, Ghost Font reușește să ascundă mesajul chiar și de modele foarte performante, precum Fable și GPT Sol 5.6 Ultra.”

Dincolo de caracterul său experimental, Lu consideră că Ghost Font ar putea fi integrat pe numeroase platforme, inclusiv în sistemele CAPTCHA.

„Ar fi interesant ca Ghost Font să fie integrat în CAPTCHA, deoarece multe dintre sistemele actuale pot fi rezolvate cu ușurință de AI,” susține Lu. „Folosirea mișcării într-un videoclip ar face sarcina mult mai dificilă pentru un robot automatizat, dar ar rămâne relativ ușor de rezolvat pentru un om.”

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Totuși, pe măsură ce modelele de inteligență artificială continuă să evolueze, e posibil ca această metodă să fie eficientă doar pentru o perioadă limitată.

„Inteligența artificială devine din ce în ce mai performantă,” a continuat dezvoltatorul. „Deși Ghost Font e greu de citit pentru AI, este și destul de dificil pentru oameni. Diferența dintre cele 2 continuă să se micșoreze. Va fi interesant de văzut cum va evolua percepția AI și modelele multimodale în viitor.”

Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au testat fontul în această săptămână, iar reacțiile au fost împărțite.

„E oare CAPTCHA-ul suprem?” a scris un utilizator pe X.

„Nu văd rostul unor astfel de eforturi, nici măcar pe termen scurt, înainte ca AI-ul să recupereze diferența,” a continuat alt utilizator.