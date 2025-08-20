Antena Căutare
Home Lifestyle Food Chec aperitiv cu șuncă și brânză. Rețeta care te poate salva oricând vrei ceva sățios, gustos și accesibil

Chec aperitiv cu șuncă și brânză. Rețeta care te poate salva oricând vrei ceva sățios, gustos și accesibil

Într-o eră a rețetelor rapide și a aperitivelor savuroase, checul aperitiv cu șuncă și brânzeturi s-a impus ca o soluție versatilă pentru orice moment al zilei.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 18:21
Checul aperitiv cu șuncă și brânză se servește la micul-dejun sau la o gustare | Shutterstock

Checul aperitiv cu șuncă și brânză, o variantă fără drojdie, se prepară într-un singur bol și poate înlocui cu succes pâinea, mai ales lângă o salată sau un platou de gustări. Textura ușor umedă, brânzeturile rumenite și aroma subtilă de bere îl transformă într-un preparat de inspirație franceză, perfect pentru picnicuri, brunch sau chiar pachețelul de la birou.

Secretul acestei rețete constă în amestecul echilibrat dintre făină, praf de copt și bere, care înlocuiește complet necesitatea de a dospi sau frământa aluatul. Compoziția poate fi ajustată după gust: șunca poate fi înlocuită cu cuburi de bacon, resturi de pui fript sau chiar ciuperci sotate pentru o variantă vegetariană. Gruyère poate fi substituit cu cașcaval maturat sau Emmentaler, iar parmezanul cu pecorino. Pătrunjelul poate fi înlocuit cu ceapă verde sau mărar, iar cimbrul cu oregano sau rozmarin proaspăt.

CITEȘTE ȘI: Chec aperitiv cu dovlecei și brânză, pentru mic dejunuri savuroase

Ce mai poți adăuga în checul aperitiv

Articolul continuă după reclamă

Pentru un plus de culoare și savoare, se pot adăuga în aluat măsline verzi feliate, ardei copți tocați, roșii uscate sau boabe de porumb fierte. Compoziția densă suportă bine aceste adaosuri, fără să își modifice structura. Dacă se preferă o aromă mai intensă, o linguriță de muștar Dijon sau un praf de piper negru proaspăt măcinat pot completa perfect gustul. Untul turnat deasupra înainte de coacere creează o crustă crocantă, dar acesta poate fi înlocuit cu ulei de măsline aromatizat sau chiar lăsat deoparte pentru o variantă mai light.

Checul aperitiv cu șuncă și brânzeturi se servește cel mai bine cald, la scurt timp după coacere, dar este la fel de gustos și rece. Se poate consuma ca atare, tăiat felii, sau prăjit ușor într-o tigaie antiaderentă pentru un mic dejun sărat. Alături de o salată de rucola cu roșii cherry, câteva măsline și un dressing simplu cu lămâie și ulei de măsline, devine o masă completă. Se păstrează foarte bine la frigider, învelit în folie alimentară sau într-o caserolă etanșă, timp de 2–3 zile. Pentru păstrare mai îndelungată, se poate congela, feliat, și se reîncălzește rapid în toaster sau cuptor.

CITEȘTE ȘI: VIDEO! Reteta zilei: chec sarat cu masline si bacon

Chec aperitiv cu șuncă și brânză

Ingrediente

  • ulei, pentru uns formele
  • 360 g făină albă
  • 1 lingură de praf de copt
  • ½ linguriță de sare grunjoasă
  • 340 ml bere (ideal un lager)
  • 125 g șuncă fiartă sau afumată, tăiată cubulețe
  • 85 g brânză Gruyère rasă grosier
  • 25 g parmezan ras fin
  • 1 legătură mică de pătrunjel proaspăt, tocat
  • 2 linguri de miere
  • frunze de cimbru proaspăt, tocate
  • 60 ml unt topit

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 175°C. Se ung cu puțin ulei trei forme de mini-chec (aprox. 15x8 cm). Într-un bol mare se amestecă făina cu praful de copt și sarea. Se toarnă berea, apoi se adaugă șunca, brânza Gruyère, parmezanul, pătrunjelul, mierea și frunzele de cimbru. Se amestecă totul cu o spatulă din silicon, până când rezultă un aluat gros, dar omogen.

Se distribuie compoziția în mod egal în formele pregătite (aproximativ 1 + 1/3 căni de aluat în fiecare formă). Se toarnă deasupra fiecărei pâinici câte puțin unt topit. Formele se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se introduc în cuptor. Se coc timp de 43–46 de minute, până când pâinicile devin aurii, iar o scobitoare introdusă în centru iese curată sau cu firimituri umede.

Se lasă la răcit în forme 15 minute, apoi se scot și se servesc calde sau complet răcite pe un grătar metalic. Sunt delicioase simple, dar și alături de o salată de sezon, murături sau o cremă de brânză tartinabilă. Se pot păstra timp de 2 zile la frigider sau se pot congela feliate.

Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane... Cele mai simple și fragede fursecuri de făcut acasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
Observatornews.ro A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane
Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Shot-uri de ghimbir pentru imunitate. Cum prepari acasă un
Shot-uri de ghimbir pentru imunitate. Cum prepari acasă un "shot de ghimbir" delicios
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x