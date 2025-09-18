Corn Dogs. Crenvuști în aluat de mălai, o rețetă americană de crenvuști crocanți și delicioși

Ce poate fi mai delicios decât o porție de crenvurști înveliți într-un aluat crocant de mălai, rumenit în ulei încins și scufundat apoi în muștar sau ketchup? Rețeta e simplă, dar reușita cere puțină disciplină tehnică: temperatură corectă, aluat cu vâscozitatea potrivită și o prăjire rapidă, în serii mici.

Primul secret al corn dog stă în crenvurști. Se aleg frankfurteri din carne de vită sau mix vită-porc, cu membrană naturală. Înainte de glazurare, se șterg foarte bine cu prosoape de hârtie. Umezeala e principalul vinovat pentru aluatul care alunecă. Un truc este să îi pudrezi ușor cu făină. Bețele de lemn se înfig pe lungime și se verifică stabilitatea. Dacă sunt din bambus, pot fi înmuiate 10 minute în apă ca să nu se închidă la culoare în ulei.

Aluatul trebuie să fie gros, lucios, fără cocoloașe, ca o smântână groasă care îmbracă uniform. Dacă alunecă de pe crenvurști, e prea fluid. Se corectează cu un praf de făină. Dacă stă ca o pastă, se subțiază cu câțiva stropi de lapte. Turnat într-un pahar înalt, aluatul devine mult mai ușor de folosit: scufunzi, rotești, ridici, lași excesul să curgă, apoi mergi direct în ulei. Pentru aromă, poți adăuga boia afumată, usturoi pudră, un vârf de cayenne sau chiar porumb mărunțit. Pentru o textură mai rustică, înlocuiește o parte din făină cu mălai mai grunjos.

Trucuri pentru a prăji perfect corn dogs

Uleiul se ține constant la 185–190°C. Dacă este prea rece atunci corn dogs-urile se îmbibă în ulei. Dacă e prea fierbinte, se ard la exterior și rămân cruzi la interior. Un termometru de bucătărie îți salvează ziua, dar poți face și „testul picăturii”. Pune o picătură de aluat în tigaie și dacă sfârâie imediat și iase la suprafață poți prăji corn dog. Se prăjesc câte 2–3 pe tură, fără înghesuială, 2–3 minute, cu o rotire ușoară pentru rumenire egală. Se scot pe hârtie absorbantă și se servesc fierbinți. Dacă gătești pentru un grup mare, se păstrează 10–15 minute la cuptor, 120°C, cu ușa întredeschisă.

La acest preparat siguranța e importantă. Vasul nu se umple cu ulei mai mult de jumătate, iar bețele trebuie mânuite cu grijă. Când prăjești corn dogs, nu lăsa copiii în preajmă pentru că pot apărea accidente, chiar grave.

Corn dogs

Ingrediente

150 g mălai fin

125 g făină albă (tip 000)

50 g zahăr

4 lingurițe de praf de copt

¼ linguriță de sare

un praf de piper negru

240 ml lapte

1 ou mare

1 litru ulei vegetal, pentru prăjit

16 crenvurști din carne de vită / frankfurters cu membrană comestibilă

16 bețe de frigărui din lemn

Mod de preparare

Se pregătește aluatul. Într-un bol încăpător se amestecă mălaiul, făina, zahărul, praful de copt, sarea și piperul. Se adaugă laptele și oul și se omogenizează până se obține un aluat gros, lucios, fără cocoloașe. Opțional, se lasă 10 minute la temperatura camerei pentru a se hidrata făinurile.

Se încălzește uleiul. Într-o oală adâncă sau friteuză se toarnă uleiul și se aduce la 190°C.

Se pregătesc crenvurștii. Se șterg foarte bine cu prosoape de hârtie și se înfig bețele pe lungime. Opțional, se pudrează ușor cu făină și se scutură surplusul. Aluatul se transferă într-un pahar înalt. Fiecare crenvurșt pe băț se trece prin aluat, rotind pentru a-l acoperi uniform și pentru a lăsa excesul să se scurgă.

Se pun, pe rând, câte 2–3 corn dogs în uleiul încins și se prăjesc 3 minute, până devin aurii. Se scot pe șervețele de hârtie pentru a se scurge. Se servesc fierbinți, simpli sau cu muștar, ketchup, maioneză picantă ori sos de brânză.