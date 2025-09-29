Antena Căutare
Cum prepari porumb copt la cuptor. Ce să-i mai adaugi pentru a ieși super gustos

Porumbul copt la cuptor este cea mai simplă variantă de a-ți satisface pofta de gustarea copilăriei. Este mai gustos copt direct în jar, dar la cuptor ai posibilitatea de a-i da o aromă mai deosebită, adăugând condimente sau unt. Iată două variante de a prepara porumb copt la cuptor.

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 10:20
Porumbul copt la cuptor se poate aromatiza cu unt, boia, parmezan | Shutterstock

Poți să servești porumb copt la cuptor la gustare, dar știuleții pot fi și o garnitură potrivită pentru preparate din carne și nu numai. Dacă vei condimenta porumbul vei obține un preparat deosebit și delicios. În plus, în funcție de modul de preparare poți să obții boabe mai crocante sau mai suculente.

Cum se face porumbul copt la cuptor

Porumbul copt la cuptor este o gustare delicioasă și ușor de pregătit, perfectă pentru orice anotimp.

Ingrediente

  • 4 știuleți de porumb
  • 50 g unt topit (opțional, pentru ungere)
  • sare, după gust
  • piper, după gust

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 200°C.

Între timp se îndepărtează frunzele exterioare și mătasea de pe știuleții de porumb. Se pot lăsa o parte din frunze pentru a proteja boabele în timpul coacerii, dar nu este obligatoriu. Se ung știuleții de porumb cu untul topit pentru a adăuga un plus de aromă și pentru a-i ajuta să se rumenească frumos.

Se presară sare și piper, apoi se așează știuleții de porumb direct pe grătarul cuptorului sau pe o tavă de copt. Se poate înveli fiecare știulete în folie de aluminiu, pentru a menține porumbul suculent. Se dă tava la cuptor pentru 25-35 de minute, întorcându-l la jumătatea timpului de coacere pentru a se rumeni uniform. După aceea, se scote din cuptor și se unge din nou cu unt topit. Se servește cald.

Rețetă de porumb copt cu unt aromatizat și parmezan

Untul aromatizat și parmezanul adaugă un strat suplimentar de savoare și textură crocantă, transformând un preparat simplu într-o delicatesă.

Ingrediente

  • 4 știuleți de porumb
  • 50 g unt nesărat, topit
  • 2 căței de usturoi, zdrobiți
  • 1 linguriță boia dulce (sau iute, după preferință)
  • 1 linguriță oregano sau cimbru uscat
  • sare
  • piper, după gust
  • 50 g parmezan ras
  • zeamă de lămâie (opțional)
  • pătrunjel proaspăt tocat (pentru decor)

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 200°C. Se îndepărtează frunzele și mătasea de pe știuleții de porumb, lăsând doar boabele curate. Dacă se dorește ca boabele să fie mai suculente, se pot păstra câteva frunze pentru a acoperi parțial porumbul.

Într-un bol mic, se amestecă untul topit cu usturoiul zdrobit, boiaua, oregano (sau cimbru), sare și piper. Folosind o pensulă de bucătărie, se ung știuleții de porumb cu untul aromatizat astfel încât să fie acoperiți uniform pe toate părțile. Apoi se așează porumbul pe o tavă de copt și se dă la cuptor pentru 25-30 de minute, întorcându-l la jumătatea timpului de coacere. Porumbul este gata când este bine rumenit și boabele sunt ușor caramelizate.

În ultimele 5 minute de coacere, se scoate porumbul din cuptor și se presară parmezan ras pe fiecare știulete. Se întoarce porumbul la cuptor până când parmezanul se topește și devine ușor crocant.

După ce se scoate porumbul din cuptor, se poate stropi cu puțină zeamă de lămâie pentru un contrast acid și se decorează cu pătrunjel proaspăt tocat. Se servește cald, drept garnitură sau gustare.

Cât se ține porumbul la copt

Porumbul se ține la copt în cuptor între 25 și 35 de minute, la o temperatură de 200°C. Timpul exact de coacere poate varia în funcție de mărimea știuleților și de preferințele tale în ceea ce privește gradul de rumenire. Este important să întorci porumbul la jumătatea timpului de coacere pentru a te asigura că se rumenește uniform pe toate părțile.

Dacă preferi un porumb mai suculent și mai puțin rumenit, poți reduce timpul de coacere la aproximativ 20-25 de minute, iar dacă îți place să fie mai caramelizat, îl poți lăsa puțin mai mult, până la 35-40 de minute.

