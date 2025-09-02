Antena Căutare
Salată cu piept de pui și porumb. Ce ingrediente poți să mai adaugi ca să iasă delicioasă

Salata cu piept de pui și porumb este una dintre cele mai rapide și apreciate rețete, perfectă pentru un prânz consistent sau o cină ușoară. Gustul delicat al cărnii de pui se îmbină cu dulceața discretă a porumbului, iar de aici încolo, totul ține de creativitate.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 09:05
Salata de piept de pui cu porumb poate fi adaptată după gusturile personale, rămânând la fel de gustoasă | Shutterstock

Transformarea unei salate simple într-un preparat cu personalitate începe de la echilibrul dintre texturi și gusturi. Un ingredient cremos, cum ar fi avocado sau o brânză ușor sărată, poate aduce un contrast plăcut față de suculența pieptului de pui. Dacă preferi prospețimea, legumele crude – ardei gras, țelină apio, castraveți sau roșii cherry – dau culoare și savoare. Pentru un plus de aromă, verdețurile proaspete și ierburile aromatice joacă un rol esențial, completând ansamblul fără a-l încărca.

Poți merge și mai departe, adăugând ingrediente care surprind: fructe dulci-acrișoare precum mere, rodie sau mango, semințe crocante ori nuci ușor rumenite. Aceste adaosuri aduc nu doar gust, ci și echilibru nutrițional. Cu puțină inspirație, salata cu pui și porumb devine mai mult decât o rețetă de rutină – se transformă într-un preparat versatil, cu gust complex și prezentare atrăgătoare.

Cum se face salata de pui

Articolul continuă după reclamă

Salata de pui este un preparat versatil, ușor de făcut și extrem de adaptabil, potrivit atât pentru un prânz rapid, cât și pentru o masă festivă. Se bazează pe piept de pui gătit (fiert, fript sau la grătar), combinat cu legume proaspete sau fierte și un sos cremos sau ușor, în funcție de preferințe.

Pentru început, pieptul de pui se fierbe în apă cu sare și, opțional, câteva boabe de piper și o frunză de dafin, apoi se lasă să se răcească și se taie cubulețe sau se rupe fâșii. Se poate folosi și carne de pui rămasă de la alte preparate – friptă, rotisată sau la grill. Într-un bol mare se adaugă carnea, legume după gust (porumb, ardei gras, ceapă roșie, castraveți murați sau proaspeți, mazăre, morcovi), apoi se asezonează cu sare, piper și, dacă se dorește, verdeață proaspătă.

Pentru legarea salatei, se poate folosi maioneză simplă sau în combinație cu iaurt, smântână, sau chiar dressinguri mai ușoare pe bază de muștar, ulei de măsline și suc de lămâie. Totul se amestecă bine și se lasă la rece cel puțin 30 de minute, pentru ca aromele să se combine. Se servește simplă, pe frunze de salată, în sandwichuri, tartine sau alături de crutoane. Gustul depinde mult de echilibrul dintre ingrediente și de calitatea cărnii, dar și de sosul folosit, care leagă și completează ansamblul.

Rețetă simplă de salată cu piept de pui și porumb

Ingrediente

  • 300 g piept de pui fiert sau fript
  • 200 g porumb fiert (din conservă, scurs bine)
  • 150 g maioneză (sau iaurt grecesc, pentru o variantă mai ușoară)
  • 1 ceapă roșie mică (sau 2 fire de ceapă verde)
  • 1 ardei gras (roșu sau galben)
  • 1 linguriță de muștar (opțional, pentru gust)
  • sare și piper după gust
  • verdeață proaspătă (pătrunjel sau mărar)

Mod de preparare

Pieptul de pui se fierbe în apă cu puțină sare sau se frige pe grătar, apoi se lasă să se răcească și se taie cubulețe mici sau se rupe fâșii. Porumbul se scurge bine. Ceapa se taie fin, iar ardeiul gras se taie cuburi mici. Într-un bol încăpător se pun toate ingredientele: carnea, porumbul, ceapa și ardeiul.

Se adaugă maioneza (sau iaurtul), muștarul, sare și piper după gust și se amestecă bine până când compoziția devine omogenă. La final se presară verdeață tocată mărunt. Salata se lasă la rece cel puțin 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Se poate servi pe frunze de salată, cu crackers sau în lipii, ca umplutură.

Ce alte ingrediente poți să mai pui în salata de pui

Salata de pui este extrem de versatilă, iar în funcție de gust, sezon sau ce ai prin frigider, poți adăuga o mulțime de ingrediente care să-i aducă textură, culoare și aromă.

Mai poți pune roșii cherry tăiate în jumătăți, castraveți, morcovi rași, țelină apio tăiată fin, ardei gras de toate culorile, ridichi, ceapă verde sau roșie, avocado (pentru un plus de cremozitate). De asemenea, sunt potrivite și legume fierte sau conservate: mazăre, porumb dulce, sfeclă roșie coaptă, fasole boabe, cartofi (pentru o salată mai consistentă, în stil rusesc).

Dacă vrei un preparat cu arome și texturi mai diverse poți pune mere tăiate cubulețe, struguri fără sâmburi, rodie, mango sau ananas. În cazul în care vrei un aport mai mare de proteine poți adăuga și cașcaval ras, telemea, brânză de capră, mozzarella, parmezan sau ouă fierte tari, tăiate felii sau cuburi. Pentru o textură mai crocantă sunt potrivite și nuci și semințe.

În categoria verdețurilor și plantelor aromatice ingredientele se îmbină bine cu pătrunjelul, mărarul, busuiocul, menta, rucola, spanacul baby. Pentru dressing, în afară de maioneză sau iaurt, poți folosi ulei de măsline cu lămâie, muștar Dijon, oțet balsamic, sau un sos pe bază de tahini ori pesto, pentru un gust special.

