Cum să faci ketchup acasă. Rețeta simplă cu doar 6 ingrediente

Unul dintre cele mai folosite sosuri la nivel mondial, ketchupul a devenit nelipsit din bucătării și fast-fooduri, însă varianta din comerț conține de multe ori zahăr rafinat, conservanți și aditivi.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 12:55
Ketchupul de casă se poate păstra la frigider până la 4 săptămâni | Shutterstock

Preparat acasă, cu pastă de roșii, condimente și un îndulcitor natural precum mierea, ketchupul capătă o aromă intensă și rămâne o alegere mult mai sănătoasă pentru familie. Rețeta de ketchup de casă este simplă și nu necesită ingrediente complicate, iar rezultatul este un sos cremos, echilibrat, care poate fi adaptat după gusturi.

Istoria ketchupului este surprinzătoare. Sosul are origini asiatice, fiind inițial un amestec fermentat pe bază de pește și condimente, preluat de marinarii englezi în secolul al XVII-lea. Abia în secolul al XIX-lea, în Statele Unite ale Americii, rețeta a fost adaptată cu roșii și îndulcitori, devenind treptat sosul dulce-acrișor pe care îl cunoaștem astăzi.

Secretele unui ketchup de casă

Pentru un ketchup de casă reușit, câteva trucuri sunt esențiale. Pasta de roșii trebuie să fie de bună calitate, preferabil italiană, iar fierberea la foc mic timp de 20 de minute permite aromelor să se combine armonios. Condimentele (pudră de ceapă, pudră de usturoi și un strop de sare) dau profunzime gustului, iar mierea poate fi ajustată pentru a regla dulceața. Dacă dorești o textură mai fină, sosul poate fi trecut prin sită înainte de răcire.

Variantele sunt nelimitate, pentru toate gusturile. Pentru un ketchup mai picant se pot adăuga fulgi de ardei iute sau boia afumată. Pentru o versiune clasică, mierea se înlocuiește cu zahăr brun, iar pentru o variantă dietetică, se poate folosi sirop de agave sau se reduce cantitatea de îndulcitor.

Cum se păstrează ketchupul

Ketchupul de casă se păstrează cel mai bine la frigider, într-un borcan sau recipient ermetic, unde rezistă până la patru săptămâni. Poate fi porționat și în borcane mici sterilizate, pentru o durată mai lungă de păstrare.

Ketchupul este un sos extrem de versatil. Poate fi folosit pentru burgeri, cartofi prăjiți, fripturi, dar poate fi și bază pentru sosuri barbeque sau glazuri pentru carne la cuptor. Gustul său intens și lipsa aditivilor îl transformă într-un aliat de nădejde al bucătăriei sănătoase, păstrând în același timp farmecul clasic al sosului iubit în toată lumea.

Rețetă de ketchup de casă

Ingrediente

  • 170 g pastă de roșii (de preferat italiană)
  • 120 ml apă
  • 80 ml oțet (se poate folosi și oțet de mere)
  • 4 linguri miere (sau după gust)
  • 1/2 lingură pudră de ceapă
  • 1/2 lingură pudră de usturoi
  • 1 praf de sare

Mod de preparare

Se pun toate ingredientele într-o crăticioară, pe aragaz, și se amestecă bine până se omogenizează. Amestecul se aduce la punctul de fierbere, apoi se lasă la foc mic, semi-acoperit, timp de 20 de minute, până se îngroașă ușor.

Se ia de pe foc, se lasă să se răcească 10 minute, apoi se toarnă într-un recipient la alegere. Ketchupul trebuie păstrat la frigider câteva ore înainte de a fi folosit, pentru ca aromele să se așeze.

Se depozitează într-un recipient ermetic, la frigider, unde rezistă cel puțin 4 săptămâni.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

