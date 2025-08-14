Cum prepari deliciosul sos barbeque BBQ acasă pentru un grătar cu carne sau legume

Antena Căutare
Un sos barbecue bine făcut poate ridica o friptură banală la rang de festin și poate transforma un simplu burger într-o experiență gourmet. Rețeta de mai jos este un omagiu adus tradiției sudiste americane, dar adaptată pentru bucătăriile noastre.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 14 August 2025, 10:15 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 12:14
Sosul barbeque se păstrează cel mai bine în borcan de sticlă la frigider | Shutterstock

Are tot ce-i trebuie: ketchup pentru corp, oțet de mere pentru aciditate, zahăr brun și miere pentru dulceață, plus un amestec de condimente care îi oferă profunzime și caracter. Se prepară ușor, într-o singură cratiță, și poate fi păstrat la frigider pentru mai multe zile, gata să fie turnat peste coaste, aripioare, legume sau cartofi prăjiți.

Secretul unui sos reușit stă în fierberea lentă. Este esențial ca după ce începe să clocotească, focul să fie redus, astfel încât aromele să aibă timp să se împrietenească și să capete consistență. Boiaua afumată aduce nota specifică de grătar, dar dacă nu este disponibilă, poate fi înlocuită cu boia dulce și câteva picături de fum lichid.

Zahărul brun poate fi substituit cu zahăr de cocos, iar mierea, pentru o variantă vegană, cu sirop de arțar sau agave. Pentru un gust mai intens, se pot adăuga o linguriță de cafea solubilă sau un cub mic de ciocolată neagră, ambele intensificând nuanțele dulci-amărui ale sosului.

Cum se păstrează sosul barbeque

Sosul se păstrează foarte bine într-un borcan curat, cu capac închis ermetic, în frigider, până la o săptămână. După ce se răcește complet, poate fi folosit ca marinadă sau ca glazură pentru carne, aplicată în ultimele minute de gătire pe grătar. Încălzit ușor, devine ideal pentru a fi turnat peste cartofi copți, chiftele sau legume coapte. Dacă doreștI o variantă mai picantă, se pot adăuga fulgi de ardei iute sau sos sriracha. În schimb, pentru copii, cantitatea de oțet poate fi redusă, iar zahărul ajustat după gust.

Un sos făcut în casă spune o poveste. Despre grijă, echilibru și savoare. Iar această rețetă e una dintre acele formule de bază care, odată învățată, poate fi adaptată infinit – în funcție de sezon, de carne sau pur și simplu de dispoziție. Într-o lume plină de sosuri artificiale, e reconfortant să știi exact ce pui în farfurie.

Rețetă de sos barbecue clasic de casă

Ingrediente

  • 360 g ketchup
  • 60 ml oțet de mere
  • 60 ml sos Worcestershire
  • 60 g zahăr brun deschis, presat
  • 30 g miere (2 linguri)
  • 2 lingurițe de muștar
  • 1 lingură de boia afumată
  • 1 linguriță de pudră de ceapă
  • 1 linguriță de piper negru măcinat
  • 1 linguriță de usturoi tocat mărunt
  • ½ linguriță de sare kosher
  • 2 picături de sos iute (opțional)
  • 120 ml apă (½ cană)

Mod de preparare

Toate ingredientele se pun într-o cratiță medie și se amestecă bine cu un tel, până când amestecul devine omogen. Cratița se așază pe foc mediu, iar sosul se aduce la punctul de fierbere. Imediat ce începe să fiarbă, focul se reduce la mic și sosul se lasă să fiarbă înăbușit timp de 30 de minute, amestecând ocazional, până când se îngroașă vizibil. La final, se ia de pe foc și se poate servi cald sau se lasă la răcit până ajunge la temperatura camerei. Sosul se poate păstra în frigider într-un recipient închis ermetic timp de până la o săptămână.

Este un sos perfect echilibrat, cu dulceață, aciditate și o notă ușor afumată, ideal pentru coaste, aripioare de pui, burgeri sau legume la grătar.

