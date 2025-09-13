Antena Căutare
Suc de roșii pentru iarnă ca la bunica. Cât se fierbe și cum se păstreaza corect

Sucul de roșii pentru conservare, făcut ca la bunica acasă, păstrează aroma intensă a verii și gustul autentic al roșiilor coapte, fiind perfect pentru ciorbe, sosuri sau mâncăruri gătite în sezonul rece.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 10:05
Sucul de roșii pentru iarnă se poate folosi la sosuri, ciorbe, tocănițe | Shutterstock

Alege roșii bine coapte, cărnoase și fără urme de lovituri, de preferat din soiuri dulci și cu pulpă densă. Roșiile se spală cu grijă, apoi se taie în jumătăți sau sferturi și se trec printr-o mașină specială de pasat, care separă pielițele și semințele de pulpă și suc. Dacă nu există o astfel de mașină, se pot opări câteva minute, apoi se decojesc manual și se pasează cu blenderul.

Lichidul obținut se pune într-o oală mare, de inox sau email, și se fierbe la foc mediu, amestecând des pentru a nu se lipi de fund. În această etapă, se poate adăuga sare, în general o lingură la fiecare 2-3 litri de suc, pentru a intensifica gustul și a contribui la conservare. Unele gospodine adaugă și o frunză de țelină sau busuioc pentru un plus de aromă, pe care o scot înainte de îmbuteliere. Fierberea durează în jur de 30-40 de minute, până când sucul capătă o consistență ușor mai densă și gustul este bine concentrat.

Borcanul sau sticla destinată conservării trebuie spălată temeinic și sterilizată în cuptor sau prin fierbere. Sucul fierbinte se toarnă imediat în recipiente, lăsând puțin spațiu până la gât, se închid ermetic cu capace curate și se așază sub pături groase pentru răcire lentă, creând astfel un vid natural.

Articolul continuă după reclamă

Cum se face sucul de roșii pentru conservare ca la bunica acasă

Depozitat în loc răcoros și întunecat, sucul de roșii își păstrează calitățile luni întregi, aducând în farfurie parfumul roșiilor de grădină chiar și în mijlocul iernii.

Ingrediente

  • 10 kg roșii bine coapte și cărnoase
  • 2 linguri sare grunjoasă, neiodată (aproximativ 40 g)

Mod de preparare

Roșiile se spală bine sub jet de apă rece, îndepărtându-se eventualele codițe sau porțiuni lovite. Se taie în jumătăți sau sferturi, apoi se trec printr-o mașină de pasat roșii, care separă pulpa și sucul de pielițe și semințe. Dacă nu există această ustensilă, roșiile se opăresc timp de 2-3 minute în apă clocotită, se decojesc manual, apoi se pasează cu ajutorul unui blender vertical sau al unui robot de bucătărie.

Sucul obținut se toarnă într-o oală mare de inox sau email și se pune pe foc mediu. Se amestecă frecvent cu o lingură de lemn pentru a evita lipirea de fundul vasului. După ce începe să fiarbă, se adaugă sarea și se continuă fierberea timp de 30-40 de minute, până când lichidul se reduce ușor și capătă o consistență mai densă.

Între timp, borcanele sau sticlele se spală și se sterilizează fie în cuptor, la 120°C timp de 15 minute, fie prin fierbere în apă clocotită. Sucul fierbinte se toarnă imediat în recipiente, lăsând 1-2 cm liber până la gât. Capacele curate și uscate se înfiletează bine, iar borcanele se așază cu gura în jos, acoperindu-se cu pături groase pentru o răcire lentă. După 24 de ore, se depozitează în loc răcoros și întunecat, unde își vor păstra aroma verii până iarna târziu.

Cât timp se fierbe sucul de roșii

Pentru un suc de roșii clasic, destinat conservării, timpul de fierbere este de aproximativ 30–40 de minute din momentul în care începe să clocotească.

Dacă roșiile sunt foarte zemoase, poate fi nevoie să prelungești fierberea până la 45–50 de minute pentru a obține o consistență mai densă, potrivită pentru iarnă. În tot acest timp, trebuie amestecat des cu lingura de lemn pentru a preveni lipirea de fundul oalei și pentru a asigura o fierbere uniformă.

Cum se păstrează cel mai bine

Sucul de roșii pentru iarnă se păstrează cel mai bine în sticle sau borcane sterilizate, bine închise ermetic, așezate într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Ideal este să fie depozitat într-o cămară cu temperatură constantă, între 10 și 18°C.

Înainte de turnarea sucului fierbinte, recipientele trebuie spălate bine, clătite și sterilizate fie în cuptor, fie prin fierbere. După ce sunt umplute, se sigilează imediat și se lasă acoperite cu pături până se răcesc lent, proces care ajută la formarea vidului. În acest mod, sucul își păstrează aroma proaspătă și culoarea intensă chiar și un an întreg.

