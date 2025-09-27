Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile

Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile

Afinele sunt un fruct popular și nu degeaba. Sunt dulci, aromate și se pot consuma atât ca atare, cât și într-o mulțime de deserturi sau smoothieuri. Când le mănânci crude nu trebuie decât să le speli. Chiar dacă ești tentată să le consumi direct din cutia în care le-ai cumpărat de la magazin, trebuie totuși să le treci pe sub un jet de apă. Iată cum se spală corect afinele astfel încât să înlături toate impuritățile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 08:01 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 12:42
Cum se spală corect afinele | Shutterstock

Deși afinele ar putea părea curate, trebuie să le speli înainte de a le mânca sau să le folosești în rețete. Pe coaja lor există totuși urme de murdărie, resturi, insecte, paraziți și alți contaminanți. Aceștia pot transporta, de asemenea, agenți patogeni, care pot provoca diverse boli.

Înainte de a spăla afinele, îndepărtează-le pe cele care sunt mucegăite sau strivite. Apoi pune-le pe cele bune într-o strecurătoare. Dacă trebuie să speli o cantitate mai mare de fructe, împarte-le în mai multe loturi pentru a te asigura că toate trec pe sub apă. Clătește afinele sub jet de apă rece, amestecând ușor afinele cu mâinile astfel încât toate să fie spălate bine. După aceea, agită ușor strecurătoarea pentru a îndepărta excesul de apă. Poți chiar să le lași câteva minute să se scurgă

Dacă vrei să te asiguri că ai îndepărtat orice reziduri, pune afinele într-un castron cu un amestec 3:1 apă și oțet alb distilat. Amestecă-le timp de aproximativ un minut cu mâna sau cu o spatulă. Apoi clătește-le timp de 30 de secunde sub apă rece pentru a îndepărta oțetul. Nu te teme că vor prinde miros sau gust acru.

CITEȘTE ȘI: Cele mai bune brioșe cu afine. Rețeta celebrului cofetar Paul Hollywood

Articolul continuă după reclamă

Când se spală corect afinele

Spălă afinele doar chiar înainte de a le folosi. Nu este recomandat să faci acest pas înainte de a le depozita în frigider, deoarece umiditatea suplimentară le va face să se strice mai repede și chiar să mucegăiască. În plus, se vor înmuia mult mai repede și nu te vei mai bucura de textura lor crocantă.

Dacă urmează să congelezi afinele va fi nevoie să le speli și apoi să le usuci foarte bine. Apoi, pune-le pe o tavă într-un singur strat și dă-le la congelator câteva ore, până când se întăresc. După aceea, pune-le în pungi speciale, pe care notezi data și pune-le la congelator. Este indicat să nu pui cantități mari într-o pungă, ci să le porționezi după nevoie.

Cum se usucă afinele după spălare

După spălare, afinele trebuie uscate, astfel încât să nu devină moi și să nu se strice. Pune pe o tavă prosop de hârtie și peste el așează afinele într-un singur strat. Deasupra pune alt prosop de hârtie pe care îl presezi foarte ușor cu mâna pentru a absorbi toată apa. Lasă apoi afinele să mai stea 5 minute pentru a te asigura că este eliminat tot excesul de umiditate.

După ce le-ai uscat pune-le într-un recipient care le permite să respire și pune-le le frigider pe cele pe care nu le consumi.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de smoothie împotriva îmbătrânirii. Cum poți păstra trecerea timpului la distanță​

4 moduri de a folosi tulpinile de fenicul pentru a da mai mult gust preparatelor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Baclava, kebab turcesc, kofte, tulumba și ouă turcești - rețete pentru un meniu turcesc delicios
Baclava, kebab turcesc, kofte, tulumba și ouă turcești - rețete pentru un meniu turcesc delicios
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Ce este sarea kosher și la ce o folosești. Cu ce diferă față de alte tipuri de sare
Ce este sarea kosher și la ce o folosești. Cu ce diferă față de alte tipuri de sare
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale și ce prevede noua regulă
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x