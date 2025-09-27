Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile

Afinele sunt un fruct popular și nu degeaba. Sunt dulci, aromate și se pot consuma atât ca atare, cât și într-o mulțime de deserturi sau smoothieuri. Când le mănânci crude nu trebuie decât să le speli. Chiar dacă ești tentată să le consumi direct din cutia în care le-ai cumpărat de la magazin, trebuie totuși să le treci pe sub un jet de apă. Iată cum se spală corect afinele astfel încât să înlături toate impuritățile.

Deși afinele ar putea părea curate, trebuie să le speli înainte de a le mânca sau să le folosești în rețete. Pe coaja lor există totuși urme de murdărie, resturi, insecte, paraziți și alți contaminanți. Aceștia pot transporta, de asemenea, agenți patogeni, care pot provoca diverse boli.

Înainte de a spăla afinele, îndepărtează-le pe cele care sunt mucegăite sau strivite. Apoi pune-le pe cele bune într-o strecurătoare. Dacă trebuie să speli o cantitate mai mare de fructe, împarte-le în mai multe loturi pentru a te asigura că toate trec pe sub apă. Clătește afinele sub jet de apă rece, amestecând ușor afinele cu mâinile astfel încât toate să fie spălate bine. După aceea, agită ușor strecurătoarea pentru a îndepărta excesul de apă. Poți chiar să le lași câteva minute să se scurgă

Dacă vrei să te asiguri că ai îndepărtat orice reziduri, pune afinele într-un castron cu un amestec 3:1 apă și oțet alb distilat. Amestecă-le timp de aproximativ un minut cu mâna sau cu o spatulă. Apoi clătește-le timp de 30 de secunde sub apă rece pentru a îndepărta oțetul. Nu te teme că vor prinde miros sau gust acru.

Când se spală corect afinele

Spălă afinele doar chiar înainte de a le folosi. Nu este recomandat să faci acest pas înainte de a le depozita în frigider, deoarece umiditatea suplimentară le va face să se strice mai repede și chiar să mucegăiască. În plus, se vor înmuia mult mai repede și nu te vei mai bucura de textura lor crocantă.

Dacă urmează să congelezi afinele va fi nevoie să le speli și apoi să le usuci foarte bine. Apoi, pune-le pe o tavă într-un singur strat și dă-le la congelator câteva ore, până când se întăresc. După aceea, pune-le în pungi speciale, pe care notezi data și pune-le la congelator. Este indicat să nu pui cantități mari într-o pungă, ci să le porționezi după nevoie.

Cum se usucă afinele după spălare

După spălare, afinele trebuie uscate, astfel încât să nu devină moi și să nu se strice. Pune pe o tavă prosop de hârtie și peste el așează afinele într-un singur strat. Deasupra pune alt prosop de hârtie pe care îl presezi foarte ușor cu mâna pentru a absorbi toată apa. Lasă apoi afinele să mai stea 5 minute pentru a te asigura că este eliminat tot excesul de umiditate.

După ce le-ai uscat pune-le într-un recipient care le permite să respire și pune-le le frigider pe cele pe care nu le consumi.

