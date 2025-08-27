Cele mai bune brioșe cu afine. Rețeta celebrului cofetar Paul Hollywood

Paul Hollywood – juratul emisiunii „The Great British Bake Off” – a devenit o adevărată autoritate în arta cofetăriei. Rețeta sa de brioșe este un exemplu de echilibru între simplitate și gust perfect. Cu o textură ușoară, un miez umed și arome clasice sunt pe gustul oricărui iubitor de deserturi.

Brioșele lui Paul Hollywood au un aluat umed și un echilibru perfect de gusturi, fără să fie foarte dulci | Shutterstock

Paul Hollywood pune accent pe detalii care pot părea minore, dar care fac toată diferența: de la proporția exactă dintre ingrediente uscate și lichide, până la ordinea în care se încorporează untul sau modul în care se amestecă aluatul. Brioșele rezultate nu sunt niciodată prea dulci, nici prea grele, ci au o eleganță discretă care le face perfecte atât pentru un mic dejun relaxat, cât și pentru o pauză de ceai în stil britanic.

Rețeta poate fi adaptată cu ușurință pentru a include fructe de pădure, ciocolată, nuci sau arome de sezon, dar esența rămâne aceeași: o bază bine construită, pufoasă și aromată, care demonstrează că în cofetărie, precizia este aliatul gustului desăvârșit. În rândurile următoare vei descoperi ingredientele exacte și pașii de preparare, așa cum i-ar recomanda chiar Paul Hollywood, dar și câteva trucuri pentru o reușită fără compromisuri.

Metoda lui Paul Hollywood

Procesul începe diferit față de majoritatea rețetelor de brioșe. În loc de metoda clasică prin care se amestecă ingredientele uscate, apoi cele umede, rețeta lui Hollywood cere ca mai întâi să se frece untul moale cu zahărul, exact ca la un blat de tort. Apoi se adaugă ouăle treptat, iar compoziția se mixează timp de trei minute.

După aceea se încorporează făina, praful de copt și nucșoara, amestecând doar cât să se combine. În loc să încorporezi afinele în aluat, metoda lui Paul presupune să le apeși deasupra fiecărei brioșe. După 20 de minute în cuptorul încins la 200°C, brioșele au prins o crustă aurie, iar aroma dulce a umplut toată bucătăria.

Sfaturi utile pentru brioșe perfecte cu afine

Nu sări peste timpul de odihnă: deși e tentant să le coci imediat, statul la frigider este esențial. Această pauză ajută la hidratarea făinii, dezvoltarea aromelor și o textură mai fină. Dacă nu ai timp pentru o noapte întreagă, lasă-le măcar 30 de minute la frigider.

Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei: untul trebuie să fie moale, iar ouăle, scoase din timp. Ouăle reci pot destabiliza emulsia și duce la o textură neuniformă. Dacă le-ai uitat în frigider, scufundă-le în apă caldă 10-15 minute.

Fii creativ cu ingredientele: Paul sugerează să înlocuiești afinele cu alte fructe sau ingrediente — zmeură și ciocolată neagră sau mere cu scorțișoară sunt doar două dintre opțiunile savuroase.

Adaugă toppinguri simple: brioșele pot fi un fundal perfect pentru un finisaj texturat. Puțin zahăr demerara deasupra înainte de coacere adaugă crocant, iar un crumble simplu cu unt, zahăr brun și făină le poate transforma într-un desert decadent.

Amplifică aroma de afine: poți adăuga un vârtej de dulceață de afine în mijlocul aluatului sau un strop de coajă de lămâie rasă pentru prospețime și un plus de intensitate.

Cea mai bună rețetă de brioșe cu afine

Ingrediente

550 g făină albă

1 linguriță de praf de copt

1 linguriță de sare

230 g zahăr tos

350 g unt nesărat, tăiat cubulețe

1 linguriță de extract de vanilie

2 ouă mari

200 ml lapte integral

afine proaspete sau congelate (după preferință)

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 180°C (sau 160°C cu ventilație). Se pregătește o tavă pentru brioșe cu 12 forme, în care se așază hârtii speciale de copt. Într-un bol încăpător, se pune făina, peste care se adaugă praful de copt, sarea și zahărul tos. Se adaugă cuburile de unt rece și se freacă între degete până se obține o compoziție nisipoasă. Se poate folosi și un mixer cu palete, la viteză mică. Se adaugă extractul de vanilie și se amestecă, apoi se încorporează ouăle, unul câte unul. Se toarnă laptele și se amestecă bine până când aluatul devine omogen, dar nu excesiv de neted.

În formele pregătite se pune câte o lingură generoasă de aluat. Deasupra fiecărei porții se așază afinele, care se apasă ușor cu degetele pentru a intra parțial în compoziție. Se coace totul timp de 20-25 de minute, până când brioșele sunt aurii și ferme la atingere. Se lasă să se răcească în tavă 5 minute, apoi se transferă pe un grătar pentru răcire completă. Se servesc simple sau pudrate cu zahăr.