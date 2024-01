Făina este unul dintre ingredientele-cheie în orice bucătărie. Cu toate acestea, puțini știu cum trebuie să o depoziteze corect.

Făina este un ingredient nelipsit din debaraua fiecărei familii. Fie că preferă să mănânce pâine făcută în casă, fie că cei mici poftesc des la prăjiturele, gospodinele țin cel puțin un pachet aproape de ele.

De ce ar trebui să ții făina în congelator. Descoperirea i-a contrariat pe mulți

Potrivit Mirror, înainte de sărbători, o femeie a făcut o descoperire cutremurătoare înainte de a începe să facă fursecuri.

Aceasta a descoperit în recipientul pentru făină niște pete maronii. Știind că a depozitat făina într-un recipient etanș, femeia a fost surprinsă că a putut să intre ceva acolo.

Șocul a fost mai mare când petele maronii au început să se miște. Aceasta a postat pe TkTok un filmuleț în care își arăta nedumerirea:

„Așadar, mă pregăteam să fac niște fursecuri de Crăciun și am observat câteva pete maro în făină și când am ridicat capacul, am observat că mișunau prin toată făina. Ce. Dracu. Sunt astea? Ce se întâmplă?! Evident că nu mai fac fursecuri niciodată. Acesta este un recipient etanș! Cum au ajuns ăstea aici?”

În comentarii i-a atras atenția unul dintre urmăritori că petele maronii sunt, de fapt, niște curculionidele de făină, adică niște gărgărițe sau gândaci care se găsesc în debarale și spații de depozitare din casă. Se dezvoltă în spații întunecoase și adesea umede, iar dulapurile din bucătărie sunt mediile perfecte în care să se înmulțească.

Un alt urmăritor a scris: „Acesta este motivul pentru care țin făina la congelator.” Iar această practică este susținută de AllRecipes, care recomandă chiar această metodă de depozitare:

„Dacă aveți loc în congelator, acesta poate fi cel mai bun loc pentru a depozita făina, deoarece va preveni orice râncezire și doar patru zile în congelator sunt suficiente să extermine și orice dăunători posibili.

Dacă în mod normal nu coaceți sau dacă aveți acces la un congelator mare, aceasta este o modalitate excelentă de a depozita făina.”

Un alt urmăritor al femeii a mărturisit că: „Atunci când am descoperit prima dată gândacii de făină mi-a stat puțin inima.”

De asemenea, altul a dezvăluit ce ar fi putut face pentru a nu se confrunta cu o astfel de problemă: „Ouăle erau deja în pachetul de făină când l-ai cumpărat. Ca să le extermini trebuie să pui pachetul de făină câteva zile la congelator. Abia apoi depozitează-l în debara.”

Nici ironiile și glumele nu au lipsit, unii spunând: „Niște extra proteină?” sau „Aș fi murit”, ori „Pudră proteică vie”.

Fiecare ar trebui să fie foarte atent la modul în care își depozitează alimentele și ingredientele, acestea alterându-se în funcție de diverse proprietăți.