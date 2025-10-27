Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețetă pufoasă de toamnă de pâine de casă cu dovleac și scorțișoară

Rețetă pufoasă de toamnă de pâine de casă cu dovleac și scorțișoară

Toamna aduce în bucătărie arome calde și culori bogate, iar pâinea de casă cu dovleac și scorțișoară este una dintre rețetele care surprind perfect spiritul acestui anotimp. Pufoasă, ușor dulce și intens parfumată, ea transformă fiecare felie într-o bucurie simplă și autentică.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 11:37
Pâinea cu dovleac este perfectă pentru un mic-dejun sănătos și aromat | Shutterstock

Pâinea de casă cu dovleac se poate servi în nenumărate feluri: simplă, cu unt și miere, alături de un ceai sau o cafea, sau chiar ca bază pentru tartine cu brânză cremoasă ori gem de fructe. Datorită texturii sale moi și a gustului echilibrat între dulce și condimentat, este potrivită atât la micul dejun, cât și ca desert ușor sau gustare de după-amiază.

Pentru a-și păstra prospețimea, pâinea se lasă să se răcească complet înainte de a fi tăiată și se depozitează apoi într-un prosop de bumbac sau într-o cutie de pâine. La temperatura camerei, rezistă 2–3 zile fără să-și piardă textura pufoasă, iar pentru perioade mai lungi poate fi congelată, feliată, și încălzită ulterior în cuptor sau prăjitor. Aroma dovleacului și a scorțișoarei rămâne intactă și se poate savura ori de câte ori dorești o felie de toamnă în farfurie.

CITEȘTE ȘI: Plăcintă cu dovleac de post. Cum obține un desert ușor și rapid un desert delicios

Ingredientele necesare pentru rețetă de pâine cu dovleac și scorțișoară

Articolul continuă după reclamă
  • 500 g făină albă tip 650
  • 300 g piure de dovleac copt (din dovleac plăcintar)
  • 100 ml lapte călduț
  • 60 g zahăr brun
  • 50 g unt topit
  • 1 ou (aproximativ 60 g)
  • 7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă
  • 5 g sare
  • 5 g scorțișoară măcinată
  • 2 g nucșoară măcinată (opțional, pentru aromă)
  • 1 g ghimbir pudră (opțional)
  • 10 ml ulei pentru uns bolul și tava

CITEȘTE ȘI: Rețeta pentru cel mai bun chec cu dovleac și ciocolată. Cum să îl prepari ca la cofetărie

Rețeta de pâine cu dovleac, pas cu pas

Se prepară mai întâi piureul de dovleac: se curăță dovleacul de coajă și semințe, se taie cuburi și se coace la 180°C timp de 30–35 de minute, până devine moale. Se pasează cu blenderul până la consistență fină și se lasă să se răcorească.

Într-un bol mic se amestecă laptele călduț cu o linguriță de zahăr și drojdia. Se lasă 10 minute până se formează spumă la suprafață, semn că drojdia este activă. Dacă nu face spumă, drojdia nu este bună și trebuie înlocuită.

Într-un bol mare se pun făina, restul de zahăr, sarea, scorțișoara, nucșoara și ghimbirul. Se face o adâncitură în mijloc și se adaugă oul bătut ușor, piureul de dovleac, untul topit și maiaua de drojdie. Se amestecă ingredientele cu o lingură de lemn până se leagă, apoi se frământă cu mâna timp de 10 minute sau cu mixerul cu cârlig pentru aluat, până devine elastic și nelipicios.

Se unge un bol curat cu puțin ulei și se așază aluatul în el. Se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit într-un loc cald, ferit de curent, timp de 1 oră, până își dublează volumul.

După ce a crescut, aluatul se răstoarnă pe blatul de lucru presărat cu făină și se modelează într-o formă de pâine (rotundă sau lungă, după preferință). Se așază într-o tavă unsă ușor cu ulei sau tapetată cu hârtie de copt. Se acoperă din nou și se lasă la dospit încă 30 de minute.

Între timp, se preîncălzește cuptorul la 180°C. Pâinea se poate unge ușor cu lapte sau cu ou bătut pentru o crustă aurie. Se coace 35–40 de minute, până devine rumenă și, dacă se bate ușor pe fund, sună a gol.

Se scoate din tavă și se lasă să se răcească pe un grătar înainte de a fi tăiată. Pâinea cu dovleac și scorțișoară are o textură pufoasă, ușor dulce și un parfum intens de toamnă.

7 ustensile din plastic pe care ar fi bine să le înlocuiești cât mai curând, potrivit specialiștilor... Murături fără sare: rețetă pentru cei care sunt la dietă...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
7 ustensile din plastic pe care ar fi bine să le înlocuiești cât mai curând, potrivit specialiștilor
7 ustensile din plastic pe care ar fi bine să le înlocuiești cât mai curând, potrivit specialiștilor
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Mituri din bucătărie. Este sau nu sigur să consumăm stridii crude?
Mituri din bucătărie. Este sau nu sigur să consumăm stridii crude?
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x