Rețetă pufoasă de toamnă de pâine de casă cu dovleac și scorțișoară

Toamna aduce în bucătărie arome calde și culori bogate, iar pâinea de casă cu dovleac și scorțișoară este una dintre rețetele care surprind perfect spiritul acestui anotimp. Pufoasă, ușor dulce și intens parfumată, ea transformă fiecare felie într-o bucurie simplă și autentică.

Pâinea de casă cu dovleac se poate servi în nenumărate feluri: simplă, cu unt și miere, alături de un ceai sau o cafea, sau chiar ca bază pentru tartine cu brânză cremoasă ori gem de fructe. Datorită texturii sale moi și a gustului echilibrat între dulce și condimentat, este potrivită atât la micul dejun, cât și ca desert ușor sau gustare de după-amiază.

Pentru a-și păstra prospețimea, pâinea se lasă să se răcească complet înainte de a fi tăiată și se depozitează apoi într-un prosop de bumbac sau într-o cutie de pâine. La temperatura camerei, rezistă 2–3 zile fără să-și piardă textura pufoasă, iar pentru perioade mai lungi poate fi congelată, feliată, și încălzită ulterior în cuptor sau prăjitor. Aroma dovleacului și a scorțișoarei rămâne intactă și se poate savura ori de câte ori dorești o felie de toamnă în farfurie.

Ingredientele necesare pentru rețetă de pâine cu dovleac și scorțișoară

500 g făină albă tip 650

300 g piure de dovleac copt (din dovleac plăcintar)

100 ml lapte călduț

60 g zahăr brun

50 g unt topit

1 ou (aproximativ 60 g)

7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă

5 g sare

5 g scorțișoară măcinată

2 g nucșoară măcinată (opțional, pentru aromă)

1 g ghimbir pudră (opțional)

10 ml ulei pentru uns bolul și tava

Rețeta de pâine cu dovleac, pas cu pas

Se prepară mai întâi piureul de dovleac: se curăță dovleacul de coajă și semințe, se taie cuburi și se coace la 180°C timp de 30–35 de minute, până devine moale. Se pasează cu blenderul până la consistență fină și se lasă să se răcorească.

Într-un bol mic se amestecă laptele călduț cu o linguriță de zahăr și drojdia. Se lasă 10 minute până se formează spumă la suprafață, semn că drojdia este activă. Dacă nu face spumă, drojdia nu este bună și trebuie înlocuită.

Într-un bol mare se pun făina, restul de zahăr, sarea, scorțișoara, nucșoara și ghimbirul. Se face o adâncitură în mijloc și se adaugă oul bătut ușor, piureul de dovleac, untul topit și maiaua de drojdie. Se amestecă ingredientele cu o lingură de lemn până se leagă, apoi se frământă cu mâna timp de 10 minute sau cu mixerul cu cârlig pentru aluat, până devine elastic și nelipicios.

Se unge un bol curat cu puțin ulei și se așază aluatul în el. Se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit într-un loc cald, ferit de curent, timp de 1 oră, până își dublează volumul.

După ce a crescut, aluatul se răstoarnă pe blatul de lucru presărat cu făină și se modelează într-o formă de pâine (rotundă sau lungă, după preferință). Se așază într-o tavă unsă ușor cu ulei sau tapetată cu hârtie de copt. Se acoperă din nou și se lasă la dospit încă 30 de minute.

Între timp, se preîncălzește cuptorul la 180°C. Pâinea se poate unge ușor cu lapte sau cu ou bătut pentru o crustă aurie. Se coace 35–40 de minute, până devine rumenă și, dacă se bate ușor pe fund, sună a gol.

Se scoate din tavă și se lasă să se răcească pe un grătar înainte de a fi tăiată. Pâinea cu dovleac și scorțișoară are o textură pufoasă, ușor dulce și un parfum intens de toamnă.