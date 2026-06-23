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Dulceață de gogonele, cu lămâie și vanilie. Rețetă simplă pentru o conservă aromată și deosebită

Rețeta de dulceață de gogonele este una dintre cele mai interesante și mai puțin cunoscute rețete de conserve pe care le poți pregăti la sfârșitul verii sau la începutul toamnei, atunci când în grădină rămân multe gogonele care nu mai au timp să se coacă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 08:10 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 08:27
Gogonelele ferme și ușor acrișoare pot fi transformate într-o dulceață fină, cu un aspect spectaculos și un gust surprinzător de delicat | Shutterstock
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Deși cele mai multe gogonele ajung în borcanele cu murături, puțini știu că aceste fructe ferme și ușor acrișoare pot fi transformate într-o dulceață fină, cu un aspect spectaculos și un gust surprinzător de delicat. După fierbere, gogonelele devin translucide, absorb siropul aromat și capătă o textură asemănătoare fructelor confiate, ceea ce face ca această conservă să fie o adevărată surpriză pentru oricine o gustă pentru prima dată.

Aroma discretă a gogonelelor le permite să preia foarte bine parfumul lămâii și al vaniliei, iar rezultatul este o dulceață echilibrată, nici prea dulce, nici prea acidă. Este excelentă întinsă pe pâine cu unt, alături de clătite, gogoși, papanași sau biscuiți fragezi, dar poate fi servită și împreună cu brânzeturi maturate, unde contrastul dintre dulce și sărat este deosebit de plăcut. De asemenea, poate deveni umplutură pentru tarte, prăjituri sau cheesecake.

Secretul unei dulceți reușite constă în alegerea unor gogonele sănătoase și ferme, precum și în fierberea lentă, care permite siropului să pătrundă în fiecare bucată fără ca fructele să se destrame. Cu puțină răbdare vei obține o dulceață limpede, lucioasă și aromată, care își păstrează calitățile multe luni în cămară. Este o rețetă aparte, care merită redescoperită și pregătită măcar o dată, mai ales dacă îți place să valorifici recolta până la ultimul fruct.

Dulceață de gogonele, cu lămâie și vanilie - Ingrediente

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  • 1,5 kg gogonele ferme
  • 1 kg zahăr
  • 100 ml apă
  • 1 lămâie mare
  • 1 păstaie de vanilie sau 1 linguriță extract natural de vanilie.

Rețeta dulceții de gogonele, cu lămâie și vanilie - Mod de preparare

Spală bine gogonelele și îndepărtează cotoarele. Taie-le în cuburi sau felii potrivite, în funcție de aspectul pe care dorești să îl aibă dulceața.

Pune gogonelele într-o cratiță cu fund gros și presară zahărul peste ele. Toarnă apa, acoperă vasul și lasă-l la rece timp de 8-12 ore, până când gogonelele își lasă zeama și se formează un sirop.

Așază cratița pe foc mediu și încălzește încet compoziția până începe să fiarbă. Îndepărtează spuma formată la suprafață pentru ca dulceața să rămână limpede.

Adaugă coaja rasă fin și zeama de la lămâie, apoi păstaia de vanilie despicată pe lung sau extractul de vanilie.

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Fierbe dulceața la foc mic timp de aproximativ 60-90 de minute, amestecând ușor din când în când. Gogonelele trebuie să devină translucide, iar siropul să capete consistența specifică unei dulceți bine legate.

Verifică dacă dulceața este gata punând o picătură de sirop pe o farfurie rece. Dacă își păstrează forma și nu se împrăștie imediat, preparatul este suficient de legat.

Scoate păstaia de vanilie, apoi toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate. Închide imediat capacele și întoarce borcanele cu capacul în jos pentru aproximativ 5 minute. Lasă-le apoi să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros.

Sfaturi utile pentru o dulceață de gogonele reușită

Alege gogonele mici sau medii, bine dezvoltate și cât mai ferme, deoarece își păstrează cel mai bine forma în timpul fierberii.

Nu fierbe dulceața la foc mare, deoarece siropul se poate carameliza înainte ca gogonelele să devină translucide.

Dacă îți place un parfum mai intens, poți adăuga un baton de scorțișoară sau câteva felii subțiri de ghimbir proaspăt, pe care le îndepărtezi înainte de a pune dulceața în borcane.

Păstrează borcanele cu dulceață de gogonele într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. După deschidere, ține dulceața la frigider și consum-o în decurs de 3-4 săptămâni.

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