Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri domeniul Știrbey

Chef Richard Abou Zaki promite un eveniment de-a dreptul spectaculos, plin de momente unice, dar și de gusturi inedite. Descoperă ce preparate speciale a pregătit pentru evenimentul culinar al anului.

Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 11:30 | Actualizat Duminica, 02 Noiembrie 2025, 16:13
Chef Richard Abou Zaki aduce în premieră în țara noastră primul pop-up cu stea Michelin, acolo unde va face un adevărat spectacol culinar cu preparatele sale faimoase care l-au consacrat și care l-au transformat în singurul român cu stea Michelin.

Evenimentul va avea loc în perioada 5 -16 noiembrie într-un cadru de poveste al Domeniului Știrbey Vodă, locație istorică din Buftea, acolo unde locurile limitate au fost deja vândute complet, dar și suplimentate în zilele de 9 și 16 noiembrie cu două prânzuri.

Citește și: Răspuns impresionant al publicului pentru evenimentul lui Chef Richard de la Chefi la cuțite: pop-up-ul Retroscena este sold out

Chef Richard va aduce în România întreaga sa echipă de la restaurantul său cu stea Michelin din Italia, Retroscena, alături de care promite să impresioneze cu adevărat toți participanții cu viziunea lor culinară.

Juratul Chefi la cuțite s-a pregătit din timp pentru marele eveniment care urmează să înceapă cât de curând și a pus la punct ultimele detalii ale meniurilor special concepute pentru români.

Preparatele care au fost deja anunțate în mediul online promit să îi cucerească pe participanți și să le câștige inimile chiar și celor mai pretențioși dintre aceștia.

„O să fie toate farfuriile faimoase de la Retroscena, care au făcut istoria mea, plus o surpriză”, spunea juratul în urmă cu aproximativ două luni.

„E o surpriză pe care o s-o descopere alea 50 de persoane, în fiecare seară pentru zece seri, 500 de locuri disponibile. O să descopere care e farfuria surpriză! O farfurie care aduce aminte de copilăria mea” a mai adăugat acesta în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru a1.ro.

Citește și: Evenimentul culinar al anului: Chef Richard aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său, Retroscena. Biletele, în vânzare de azi

În cursul zilei de ieri, meniul care va putea fi savurat în cadrul evenimentului a fost făcut public pe Instagram, iar internauții au rămas cu adevărat surprinși de felul în care acestea sunt prezentate. Printre ele se numără:

  • Grouper: pește grouper cu sos béarnaise și unt brun, sos de ierburi aromatice și dovlecel umplut cu cremă marină
  • Risotto Adriatic: Risotto adriatic cu măsline verzi „tenera ascolana”, biban de mare și fenicul sălbatic
  • Amberjack: Pește amberjack cu sos mediteranean, triptic de lămâie, dashi cu flori și busuioc
  • Varză în „Roșu”: Varză, ienupăr și sos de anghilă afumată
  • Desert: Coccobello al mare

Iată și imaginile cu preparatele spectaculoase:

De asemenea, în urmă cu scurt timp, au apărut informații și cu privire la băuturile pe care participanții evenimentului le vor servi.

Este vorba despre:

  • un vin spumant brut: Amuse Bouche % Terrapremiata Colle Monteverde -Uve' Rose'
  • un vin Verdicchio dei Castelii di Jesi Classico Superiore DOC: Amberjack & Azienda Vinicola Umani Ronchi - Casal Di Serra
  • un vin Verdicchio di Matelica Riservo DOCG: Risotto Adriatic & Cantine Belisario - Cambrugiano
  • un vin Marche Bianco IGT: Coccobello al Mare & Azienda Vinicola Umani Ronchi - Maximo

„Numărătoarea inversă a început! Mai sunt doar patru zile până ne vedem să ne bucurăm împreună de experiența primului Michelin Star Pop-up by Retroscena Restaurant la Domeniul Știrbey Vodă! Abia așteptăm” este mesajul transmis de reprezentanții evenimentului.

Astfel, juratul de la Chefi la cuțite promite să le îndeplinească dorința românilor de a se bucura de experiența Retroscena chiar în țara noastră, acolo unde Chef Richard a fost primit cu brațele deschise încă de la primele sale apariții publice.

„Să trăim experiența asta, să vedem cum este. Să vedem arta gastronomică din alt punct de vedere. Și atunci eu mă aștept să placă. Am și o tensiune. Toate proiectele mele le trăiesc cu sufletul la gură. Nu mă simt niciodată că am ajuns, mereu simt că este spațiu de creștere (...) Obsesia asta pentru perfecțiune e un pic secretul succesului!” a mai transmis el cu două luni înainte de marele eveniment.

Citește și: Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite aduce experiența Retroscena în România. Cum îl susțin partenera și fiica

