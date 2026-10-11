Fructul care miroase a ananas și poate crește și în grădinile din România. Puțini știu cum se consumă

Feijoa, fructul exotic cu aromă de ananas, poate fi cultivat și în România. Află ce gust are, cum se consumă și ce condiții îi sunt necesare.

Există un fruct exotic care miroase a ananas, are o aromă surprinzătoare și poate fi cultivat, în anumite condiții, chiar și în România. Se numește feijoa, este cunoscut și sub denumirea de guava-ananas și atrage atenția prin gustul său neobișnuit. Deși nu este foarte cunoscut în țara noastră, fructul poate fi consumat proaspăt și folosit în numeroase preparate.

Feijoa este un fruct originar din America de Sud, apreciat pentru aroma sa intensă și pentru combinația de gusturi care amintește de ananas, guava și mentă. Spre deosebire de alte fructe exotice, planta poate tolera temperaturi relativ scăzute, ceea ce permite cultivarea ei și în anumite regiuni cu climă temperată.

Ce este feijoa, fructul exotic cu aromă de ananas

Feijoa, cunoscută științific sub denumirea de Acca sellowiana, este o plantă originară din America de Sud, întâlnită în mod natural în regiuni din Brazilia, Uruguay și Argentina.

Este un arbust veșnic verde sau un arbore de dimensiuni mici, care produce fructe ovale, cu coajă verde. La exterior, fructele pot semăna cu niște prune verzi, însă interiorul lor este diferit. Pulpa este deschisă la culoare, iar în zona centrală are o consistență mai moale, uneori gelatinoasă.

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Feijoa este cultivată în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Noua Zeelandă, unde fructul este cunoscut și apreciat.

De ce miroase feijoa a ananas. Ce gust are fructul

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale fructului feijoa este aroma sa. Deși nu are legătură botanică directă cu ananasul, mirosul fructului copt poate aminti de acesta. Gustul este descris frecvent ca o combinație între ananas, guava și căpșuni, uneori cu note răcoritoare, asemănătoare mentei. Aroma devine mai intensă pe măsură ce fructul ajunge la maturitate. Feijoa are o pulpă suculentă și parfumată, iar gustul poate varia în funcție de soi și de gradul de coacere. Fructele insuficient coapte pot avea o textură mai fermă și un gust mai puțin dulce.

Cum se mănâncă feijoa. Metoda simplă de a consuma fructul

Deși aspectul exterior poate părea neobișnuit, feijoa este ușor de consumat. Cea mai simplă metodă este tăierea fructului în două, pe lungime sau transversal, și scoaterea pulpei cu o linguriță.

Pulpa poate fi consumată direct, fără alte ingrediente.

Coaja este comestibilă, însă are adesea un gust mai intens și mai astringent decât interiorul. Din acest motiv, multe persoane preferă să consume doar pulpa. Feijoa poate fi folosită și în diferite preparate culinare, precum salate de fructe, smoothie-uri, gemuri, compoturi sau deserturi. Aroma sa poate completa preparatele pe bază de iaurt și poate fi combinată cu alte fructe.

Un aspect important este alegerea fructelor suficient de coapte. Acestea au, de regulă, o textură ușor elastică la apăsare și un parfum mai pronunțat. Fructele foarte moi, cu miros neplăcut sau semne evidente de alterare, nu trebuie consumate.

Fructul feijoa poate crește și în România. Ce condiții sunt necesare

Deși este originară din America de Sud, feijoa poate fi cultivată și în zone cu climă temperată, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Planta preferă locurile însorite, ferite de vânturile puternice, și solurile bine drenate. În România, cultivarea în grădină poate fi încercată mai ales în zonele cu ierni blânde, în locuri adăpostite. Totuși, temperaturile negative severe pot afecta planta, în special exemplarele tinere.

În regiunile cu ierni reci, o variantă mai sigură este cultivarea în ghivece mari, care pot fi mutate într-un spațiu protejat în sezonul rece.

Când se coc fructele feijoa și cum îți dai seama că sunt bune de mâncat

În regiunile în care este cultivată în mod obișnuit, feijoa produce fructe care ajung la maturitate în sezonul de toamnă, însă perioada exactă diferă în funcție de climă și de emisferă. Un detaliu interesant este că fructele mature pot cădea singure din plantă.

Ce substanțe nutritive conține feijoa

Pe lângă gustul său deosebit, feijoa conține nutrienți importanți pentru o alimentație echilibrată. Fructul furnizează fibre alimentare, vitamina C și diferiți compuși vegetali. Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv, în timp ce vitamina C are un rol important în funcționarea sistemului imunitar și în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

De ce feijoa este încă puțin cunoscută în România

Spre deosebire de banane, mango sau avocado, feijoa nu este un fruct întâlnit în mod obișnuit în toate supermarketurile din România. Unul dintre motive este faptul că fructele coapte sunt delicate și au o durată de păstrare relativ redusă, ceea ce poate îngreuna transportul și comercializarea lor.