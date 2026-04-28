Plăcinte cu spanac și verdețuri de primăvară, servite cu salată de legume proaspete

Aceste plăcinte cu spanac, ceapă verde, usturoi verde și brânză, servite cu salată proaspătă de legume, sunt genul de preparat care îmbină perfect simplitatea ingredientelor de sezon cu un gust bogat, reconfortant și ușor rustic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 08:21 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 09:10
Aceste plăcinte ascund o umplutură cremoasă și aromată, unde verdețurile proaspete dau tonul, iar brânza adaugă consistență și savoare | Shutterstock

Fragede la interior și ușor crocante la exterior, aceste plăcinte ascund o umplutură cremoasă și aromată, unde verdețurile proaspete dau tonul, iar brânza adaugă consistență și savoare.

Spanacul, ușor dulceag și catifelat după gătire, se împletește minunat cu aroma intensă, dar proaspătă, a cepei și usturoiului verde. Acestea aduc acea notă specifică de primăvară, vibrantă și plină de viață. Brânza, fie că alegi telemea, brânză de vaci mai bine scursă sau un amestec, leagă toate aromele într-o compoziție cremoasă, ușor sărată și extrem de plăcută.

Servite alături de o salată simplă de legume, cu roșii suculente, castraveți crocanți, frunze de salată și poate câteva măsline, aceste plăcinte devin un preparat complet, echilibrat și perfect pentru prânz sau cină. Contrastul dintre cald și rece, dintre textura plăcintelor și prospețimea salatei, transformă totul într-o experiență culinară foarte bine armonizată.

Plăcinte cu spanac și verdețuri de primăvară - Ingrediente (pentru 6–8 plăcinte)

Pentru aluat:

  • 500 g făină
  • 250 ml apă călduță
  • 1 linguriță sare
  • 1 lingură ulei
  • (opțional) ½ linguriță drojdie uscată sau un praf de copt.

Pentru umplutură:

  • 400 g spanac proaspăt (sau congelat, bine scurs)
  • 1 legătură ceapă verde
  • 1 legătură usturoi verde
  • 200 g brânză (telemea, feta sau brânză de vaci bine scursă)
  • 1 ou
  • 1 lingură ulei
  • Sare și piper, după gust
  • 1 lingură mărar sau pătrunjel tocat (opțional).

Pentru finisare:

  • 1 ou bătut (pentru uns)
  • 1 lingură semințe de susan.

Pentru salată:

  • frunze de salată verde
  • 2 roșii
  • 1 castravete
  • câteva măsline
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 1 linguriță oțet sau suc de lămâie
  • sare, după gust.

Rețeta de plăcinte cu spanac și verdețuri de primăvară - Mod de preparare

Vei începe cu aluatul. Într-un bol încăpător, amestecă făina cu sarea și, dacă alegi, drojdia sau praful de copt. Adaugă apa călduță și uleiul, apoi frământă până obții un aluat elastic, neted și ușor de modelat. Dacă este nevoie, mai adaugă puțină făină sau apă, pentru a regla consistența. Acoperă aluatul și lasă-l să se odihnească 30 de minute – acest pas îl va face mai ușor de întins.

Între timp, ocupă-te de umplutură. Dacă folosești spanac proaspăt, spală-l bine și opărește-l 1–2 minute în apă clocotită, apoi scurge-l și toacă-l grosier. Dacă este congelat, asigură-te că este complet dezghețat și bine stors de apă.

Taie ceapa verde și usturoiul verde în rondele fine. Încinge o tigaie cu puțin ulei și călește-le ușor, doar cât să devină fragede și să-și elibereze aroma. Adaugă spanacul și mai gătește 2–3 minute, amestecând constant. Lasă compoziția să se răcească.

Într-un bol, amestecă spanacul cu brânza sfărâmată, oul, verdeața tocată și condimentele. Gustă și ajustează sarea, ținând cont că brânza poate fi deja sărată.

Cum formezi plăcinte cu spanac și verdețuri de primăvară

Împarte aluatul în 6–8 bucăți egale. Întinde fiecare bucată într-o foaie rotundă, nu foarte subțire. Pune în mijloc o cantitate generoasă de umplutură, apoi adună marginile spre centru, formând o plăcintă rotundă sau ușor ovală. Apasă ușor pentru a o nivela.

Așază plăcintele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Unge-le cu ou bătut și presară semințe de susan deasupra.

Coace-le în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 25–30 de minute, până devin aurii și frumos rumenite.

Prepararea salatei

Spală și rupe frunzele de salată. Taie roșiile și castravetele în bucăți potrivite. Adaugă măslinele și asezonează cu ulei de măsline, oțet sau suc de lămâie și puțină sare. Amestecă ușor, chiar înainte de servire, pentru a păstra prospețimea ingredientelor.

Servește delicioasele plăcinte cu spanac și verdețuri de primăvară calde, alături de salata proaspătă. Vei simți contrastul perfect între aluatul rumen, ușor crocant la exterior și moale în interior, și umplutura cremoasă, plină de arome verzi. Salata aduce acea notă răcoritoare care echilibrează preparatul și îl face ideal pentru orice moment al zilei.

Dacă vrei, poți adăuga în umplutură și puțin cașcaval pentru un plus de savoare sau le poți coace direct în tigaie pentru o variantă mai rustică.

