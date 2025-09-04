Huevos estrelados. Rețeta de care ai nevoie când te-ai plictisit de omletele simple

Huevos estrellados, un preparat emblematic al gastronomiei spaniole, își are originea în bucătăria tradițională madrilenă, unde a fost popularizat de celebrul restaurant Casa Lucio. Rețeta de bază constă în cartofi prăjiți peste care sunt adăugate ouă moi, zdrobite ușor. Gălbenușul se îmbină cu celelalte ingrediente, creând o textură cremoasă și un gust bogat.

Huevos estrellados sunt perfecte pentru un mic-dejun sățios sau pentru un brunch | Shutterstock

De-a lungul timpului, acest fel de mâncare a cunoscut numeroase variații, în funcție de regiune și preferințele bucătarilor. Unele versiuni includ jamón ibérico, cârnați chorizo sau chiar fructe de mare. Oricare dintre variante aduce un plus de savoare. Deși cartofii prăjiți sunt ingredientul clasic, pot fi înlocuiți cu legume coapte sau chiar cu pâine prăjită, pentru o variantă mai ușoară.

Cum se servesc huevos estrellados

Huevos estrellados se servesc imediat, fierbinți, direct din tigaie, alături de pâine crocantă pentru a absorbi gălbenușul. Este un preparat ce își pierde rapid din farmec dacă este reîncălzit, de aceea este recomandat să fie consumat proaspăt. Dacă totuși rămân resturi, acestea pot fi păstrate la frigider și reîncălzite la cuptor pentru a menține cât mai bine textura ingredientelor.

Trucuri pentru huevos estrellados delicioase

Articolul continuă după reclamă

Pentru o preparare reușită, este esențial ca ouăle să fie adăugate peste cartofii fierbinți, astfel încât căldura acestora să gătească ușor albușul, lăsând în același timp gălbenușul moale. Un ulei de măsline de calitate va amplifica aroma, iar cartofii trebuie prăjiți până devin aurii și crocanți, dar fără a absorbi prea mult ulei. Un ultim truc este să spargi ouăle cu grijă, astfel încât să se distribuie uniform, creând un echilibru perfect între cremos și crocant.

CITEȘTE ȘI: Tortilla de patatas, rețeta de la Neatza a lui chef Nicolai Tand​

Ingrediente

Pentru cartofii prăjiți:

4 cartofi mari,

ulei de măsline sau ulei vegetal,

sare după gust,

Pentru ouă și restul preparatului:

4 ouă mari,

100 g de șuncă crudă (jamón serrano) sau bacon,

1 ardei gras (opțional),

sare și piper după gust,

pătrunjel proaspăt tocat

Mod de preparare

Se decojesc cartofii, se spală și se taie în felii subțiri sau cuburi mici, de dimensiuni egale. Într-o tigaie mare sau într-o cratiță, se încălzește uleiul de măsline suficient pentru a acoperi cartofii la foc mediu.

Se adaugă cartofii în uleiul încălzit și se prăjesc până devin aurii și crocanți, aproximativ 8-10 minute. Se amestecă ocazional pentru a se prăji uniform. Apoi se scot cartofii pe un vas acoperit cu hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei. Se presară sare după gust.

Șuncă crudă (jamón serrano) se taie în felii subțiri. Dacă se folosește bacon, se taie în bucăți mici și se prăjesc într-o tigaie separat până devine crocant. După aceea se scot într-un vas cu hârtie absorbantă.

Se taie ardeiul gras în fâșii sau cuburi mici. Se încălzește o tigaie cu un pic de ulei și apoi se pune ardeiul care se lasă până devine moale și ușor rumenit.

Într-o altă tigaie antiaderantă, se încălzește un pic de ulei la foc mediu. Se pun ouăle într-un bol mic, apoi se pun în tigaie. Se pot face ochiuri sau se pot amesteca ușor pentru o textură mai cremoasă. Se gătesc ouăle până albușul este întărit, dar gălbenușul rămâne moale. Se condimentează cu sare și piper.

Pe fiecare farfurie, se așează un strat generos de cartofi prăjiți. Se așează ouăle peste cartofi. Apo se pun șunca crudă, baconul prăjit sau ardeiul gras deasupra. Se garnisește cu pătrunjel proaspăt tocat (opțional).

CITEȘTE ȘI: Cum prepari sangria mai bună ca a spaniolilor. Rețeta pas cu pas