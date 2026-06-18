Hummus cu avocado. Rețetă cremoasă, sănătoasă și gata în 10 minute

Dacă îți plac atât hummusul, cât și guacamole, rețeta de hummus cu avocado le îmbină armonios pe amândouă. Năutul oferă consistență și un aport generos de proteine vegetale, iar avocado aduce o textură extrem de fină și un gust delicat, transformând un preparat deja apreciat într-unul și mai cremos.

Varianta hummusului cu avocado este o reinterpretare modernă, devenită foarte populară deoarece păstrează aromele clasice de tahini, usturoi și lămâie | Shutterstock

Hummusul este unul dintre cele mai vechi preparate din bucătăria Orientului Mijlociu și este apreciat în întreaga lume datorită simplității și valorii sale nutritive. Varianta cu avocado este o reinterpretare modernă, devenită foarte populară deoarece păstrează aromele clasice de tahini, usturoi și lămâie, dar adaugă prospețimea și cremozitatea fructului bine copt.

Preparatul se face în mai puțin de zece minute și nu necesită gătire, dacă folosești năut din conservă. Tot ce trebuie să faci este să pui ingredientele într-un robot de bucătărie și să le mixezi până obții o cremă omogenă. Dacă dorești un hummus foarte fin, poți fierbe năutul din conservă încă 10-15 minute înainte de folosire sau îi poți îndepărta o parte din coji. Acest mic detaliu face diferența și oferă o textură apropiată de cea a hummusului servit în restaurante.

Sucul de lime sau de lămâie nu oferă doar prospețime, ci încetinește și oxidarea avocado-ului, ajutând crema să își păstreze culoarea verde mai mult timp. Totuși, deoarece avocado oxidează natural, este recomandat ca hummusul să fie consumat în aceeași zi pentru cel mai bun gust și cel mai frumos aspect.

Este un preparat ideal pentru aperitive, brunch, picnicuri sau gustări sănătoase și poate fi servit cu lipie, crackers, legume crude sau întins pe pâine prăjită.

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Hummus cu avocado - Ingrediente

400 g năut din conservă, scurs și clătit

2 avocado bine copți

60 g tahini

2 căței de usturoi

40 ml suc de lime sau lămâie

40 ml ulei de măsline extravirgin

1 linguriță chimion măcinat

½ linguriță sare

¼ linguriță piper

2-4 linguri apă rece, după nevoie

Pentru decor

1 lingură ulei de măsline

Pătrunjel sau coriandru verde tocat

Fulgi de ardei iute sau boia dulce

Semințe de susan (opțional)

Hummus cu avocado - Mod de preparare

Scurge bine năutul și clătește-l sub jet de apă rece.

Taie avocado în jumătate, îndepărtează sâmburele și scoate pulpa cu o lingură.

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Pune în vasul robotului de bucătărie năutul, avocado, tahini, usturoiul, sucul de lime, uleiul de măsline, chimionul, sarea și piperul.

Mixează aproximativ două minute, până când ingredientele încep să devină omogene.

Adaugă treptat apa rece și continuă să mixezi până obții un hummus foarte fin și cremos.

Gustă și ajustează cu sare sau suc de lime, dacă este nevoie.

Transferă hummusul într-un bol și netezește suprafața cu dosul unei linguri.

Stropește cu puțin ulei de măsline și presară pătrunjel sau coriandru verde, fulgi de ardei iute ori boia dulce.

Sfaturi pentru un hummus perfect

Folosește avocado foarte bine copt pentru o textură catifelată.

Dacă dorești un hummus extrem de fin, fierbe năutul încă 10-15 minute înainte de mixare.

Apa foarte rece ajută la obținerea unei consistențe mai aerate.

Mixează mai mult decât ai impresia că este necesar; două-trei minute fac diferența.

Acoperă hummusul cu folie alimentară lipită direct pe suprafață dacă îl păstrezi câteva ore la frigider, pentru a reduce oxidarea avocado-ului.

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Servește deliciosul hummus cu avocado alături de lipie caldă, chipsuri din lipie, crackers integrali, bastonașe de morcov, castraveți, ardei gras, țelină apio sau ridichi. Este excelent și ca tartinabil pentru sandvișuri, wrap-uri ori toast cu ou poșat.

Păstrează hummusul într-o caserolă închisă ermetic la frigider până la 24 de ore. Deoarece conține avocado, este recomandat să fie consumat cât mai proaspăt pentru a-și păstra culoarea și aroma.