5 rețete vegane de înghețată. Răcorește-te fără să faci niciun compromis la savoare!

Înghețata vegană nu mai este de mult o variantă de compromis, ci o alegere culinară rafinată care aduce împreună gustul autentic, textura catifelată și ingrediente prietenoase cu organismul.

Pentru înghețata vegană este bine să folosești lapte vegetal de cocos pentru că este mai gras și da cremozitate | Shutterstock

Departe de a fi doar o soluție pentru cei cu intoleranțe sau convingeri alimentare stricte, înghețata pe bază de plante câștigă teren în bucătăriile din toată lumea datorită versatilității și posibilității de a controla fiecare detaliu: de la nivelul de dulceață, până la intensitatea aromei sau consistența dorită.

Pentru rezultate cremoase, laptele de cocos integral rămâne una dintre cele mai bune baze vegetale, datorită conținutului ridicat de grăsimi care imită perfect proprietățile smântânii. Cajuul hidratat, folosit singur sau în combinație cu lapte vegetal, aduce un plus de finețe și densitate, fiind ideal pentru înghețatele mai „dense”, de tipul celor cu ciocolată, caramel sau nuci. Aromele naturale – vanilie, mentă, scorțișoară, cafea sau cacao – se pot integra cu ușurință. Pentru textură suplimentară pot fi adăugate fructe coapte, nuci coapte, sosuri swirl sau bucăți de biscuiți vegani.

Chiar și fără mașină de înghețată, un rezultat reușit este posibil cu puțină răbdare și amestecare periodică în congelator, pentru a evita formarea cristalelor mari de gheață. Secretul stă în echilibrul dintre grăsime, îndulcitor și lichid. Indiferent dacă alegi o variantă pe bază de banane congelate, o cremă de caju și cocos sau un amestec cu avocado, important este ca baza să fie bine emulsionată și aromele echilibrate. Înghețata vegană nu este doar un desert de vară, ci o dovadă că poți transforma ingrediente simple în ceva spectaculos, fără lactate, ouă sau aditivi artificiali.

Înghețată vegană cremoasă de cocos

Ingrediente

800 g lapte de cocos integral (2 conserve a câte 400 g)

175 g zahăr tos

1 linguriță fulgi de sare de mare

1 păstaie de vanilie sau 1 lingură pastă de vanilie

2 linguri amidon de porumb

1 praf de turmeric (pentru culoare)

Mod de preparare

Se toarnă laptele de cocos într-o cratiță, păstrând câteva linguri deoparte într-un bol mic. Se adaugă în cratiță zahărul, sarea și un praf de turmeric, doar cât să dea o tentă galbenă compoziției. Dacă se folosește păstaie de vanilie, aceasta se taie pe lung și se răzuie semințele, care se adaugă în cratiță împreună cu păstaia. Dacă se folosește pastă de vanilie, se adaugă direct. Se încălzește totul la foc mic timp de 10 minute, amestecând ușor, până când zahărul se topește complet și laptele începe să fumege ușor, fără a fierbe.

În bolul separat, se amestecă amidonul cu laptele de cocos păstrat, până când rezultă o pastă omogenă. Aceasta se toarnă în cratiță, amestecând continuu cu un tel. Se fierbe la foc mic încă 5-10 minute, până când amestecul se îngroașă și capătă consistența unei creme fluide, ca un sos de vanilie. Se strecoară într-un bol curat, se acoperă și se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se dă la rece pentru cel puțin 2 ore.

Compoziția bine răcită se toarnă într-o mașină de înghețată și se mixează timp de 20-30 de minute, până când se obține o înghețată moale, cu consistență de servire. Se transferă într-un recipient cu capac și se congelează până în momentul servirii (se păstrează bine până la 3 luni).

Dacă nu se folosește o mașină de înghețată, crema se toarnă într-un recipient larg și puțin adânc, se congelează timp de 2-3 ore, amestecând la fiecare 20 de minute cu o furculiță pentru a sparge cristalele de gheață. Când textura devine cremoasă, se transferă într-o caserolă mai mică și se păstrează la congelator. Înainte de servire, înghețata se scoate din congelator cu câteva minute înainte pentru a se înmuia ușor și a se putea porționa cu ușurință.

Înghețată vegană de ciocolată

Ingrediente

180 ml apă

300 ml lapte de cocos light

130 g zahăr de trestie organic

55 g cacao pudră neîndulcită

¼ linguriță de sare de mare

170 g ciocolată neagră vegană

½ linguriță extract de vanilie pură

Mod de preparare

Cu o zi înainte, se introduce vasul mașinii de înghețată în congelator pentru a se răci complet. În ziua preparării, se adaugă într-o cratiță mare apa, laptele de cocos, zahărul, cacaua și sarea. Se amestecă bine cu un tel, apoi se aduce la punctul de fierbere la foc mediu spre mare, amestecând frecvent. După ce începe să clocotească ușor, se continuă fierberea timp de 1 minut, amestecând constant.

Se retrage cratița de pe foc și se adaugă ciocolata tocată și extractul de vanilie. Se amestecă energic până când ciocolata se topește complet și rezultă o cremă omogenă. Compoziția se transferă într-un bol curat și se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se introduce la frigider pentru cel puțin 2 ore. Opțional, pentru o textură mai fină, se poate pasa în blender timp de 30 de secunde, la viteză mare.

Amestecul bine răcit se toarnă în mașina de înghețată și se mixează conform instrucțiunilor producătorului, aproximativ 30 de minute, până când capătă consistența unei înghețate tip „soft serve”. Se poate consuma imediat în această formă sau se transferă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se acoperă bine și se congelează timp de 4-6 ore, până se întărește complet. Înainte de servire, se lasă 10-15 minute la temperatura camerei pentru a se înmuia ușor și a se putea porționa. Se păstrează la congelator până la 10 zile și se servește ideal cu căpșuni coapte și frișcă din cocos.

Înghețată vegană de zmeură

Ingrediente

225 g caju crud (lăsat la înmuiat 4-6 ore în apă rece sau 1 oră în apă fierbinte, apoi scurs)

1 conservă (400 ml) lapte de cocos integral sau light

3 linguri ulei de cocos topit (sau ulei de măsline pentru o notă mai neutră)

60 ml sirop de arțar sau agave (se poate înlocui parțial cu zahăr tos)

1 linguriță de extract de vanilie pură

1 praf de sare de mare

1 lingură de amidon de porumb sau pudră de arrowroot

Pentru zmeură

150 g zmeură proaspătă sau decongelată

1 lingură sirop de arțar sau zahăr tos (opțional, în funcție de gustul fructelor)

Mod de preparare

Cu o seară înainte, se pun caju-ul la înmuiat și bolul mașinii de înghețată în congelator. A doua zi, se scurg bine nucile caju și se adaugă într-un blender puternic împreună cu laptele de cocos, uleiul, siropul, vanilia, sarea și amidonul. Se mixează până se obține o cremă netedă și catifelată, curățând pereții blenderului dacă e nevoie. Se gustă și, dacă se dorește, se mai adaugă puțin sirop de arțar sau zahăr tos pentru un plus de dulceață. Se transferă crema într-un bol, se acoperă și se lasă la frigider cel puțin 5-6 ore sau, în caz de grabă, 1 oră și jumătate la congelator.

Între timp, se zdrobește zmeura cu o furculiță și, dacă e nevoie, se îndulcește ușor. După răcirea completă a bazei, se montează mașina de înghețată, se toarnă compoziția și se mixează timp de 40-45 de minute, până când capătă consistența unei înghețate moi, asemănătoare cu „soft serve”. În ultimele 30 de secunde, se adaugă jumătate din piureul de zmeură și se lasă să se amestece ușor pentru a crea efectul de vârtej.

Înghețata se transferă într-un recipient care rezistă la congelare, se nivelează și se încorporează ușor restul de zmeură, pentru un contrast de culoare și gust. Se lovește ușor vasul de blat pentru a elimina eventualele bule de aer, se acoperă bine și se lasă la congelator între 4 și 5 ore, până când se întărește. Înainte de servire, se lasă 10-15 minute la temperatura camerei pentru a se înmuia și a putea fi porționată cu ușurință. Se păstrează la congelator până la o săptămână, însă este ideală în primele 2-3 zile.

Înghețată de mentă cu caju și aluat de brownie

Ingrediente

Pentru înghețată:

120 ml frunze proaspete de mentă (aproximativ ½ cană, împărțite)

225 g caju crud (lăsat la înmuiat 8 ore, apoi scurs bine)

400 ml lapte de cocos integral (sau alt lapte vegetal, dar varianta grasă dă textura cea mai cremoasă)

½ – ¾ linguriță extract de mentă (după intensitatea dorită)

50 g zahăr tos

60 ml sirop de agave sau arțar (sau miere, dacă nu se dorește o variantă vegană)

3 linguri ulei de cocos topit

1 linguriță extract de vanilie (opțional)

Ingrediente pentru brownie:

150 g curmale fără sâmburi (dacă sunt uscate, se lasă la înmuiat 10 minute în apă caldă, apoi se scurg)

125 g nuci (se poate folosi un amestec de nuci și migdale crude)

30 g pudră de cacao

Mod de preparare

Cu o seară înainte, se lasă caju-ul la înmuiat în apă rece și se pune bolul mașinii de înghețată în congelator. Pentru o aromă intensă de mentă, se încălzește laptele de cocos într-un vas mic, se adaugă jumătate din frunzele de mentă și se lasă la infuzat la foc mic 15 minute, presând frunzele cu o lingură de lemn pentru a elibera uleiurile. După ce se răcește, se strecoară și se toarnă direct în blender. Dacă se sare peste infuzie, se adaugă direct toate frunzele de mentă în blender alături de laptele de cocos.

În blender se pun caju-ul scurs, laptele de cocos infuzat (sau simplu), restul de mentă, extractul de mentă, zahărul, siropul de agave, uleiul de cocos și vanilia (dacă se folosește). Se mixează timp de 3-4 minute, până când se obține o cremă foarte fină. Se gustă și se ajustează dulceața sau aroma de mentă, dacă este necesar.

Compoziția se toarnă în bolul răcit al mașinii de înghețată și se lasă la mixat timp de aproximativ 45 de minute, până când capătă o consistență groasă, similară înghețatei „soft serve”.

În timpul acesta, se pregătește brownie-ul crud. Se mixează curmalele în robotul de bucătărie până se obține o pastă densă. Se scot din bol, se adaugă nucile și se procesează până la obținerea unor bucăți mici. Se pun la loc curmalele și se adaugă pudra de cacao, apoi se mixează din nou până când totul se leagă și se transformă într-o compoziție lipicioasă și omogenă. Se transferă pe hârtie de copt și se modelează într-un dreptunghi compact, care se pune la congelator pentru a se întări puțin.

După ce înghețata este gata, se rup bucăți din brownie și se încorporează în înghețată. Se folosesc aproximativ trei sferturi din compoziție, restul se poate păstra pentru decor sau gustări. Înghețata cu bucățelele de brownie se transferă într-un recipient cu capac, se acoperă cu folie alimentară și se congelează cel puțin 6 ore, ideal peste noapte.

Înainte de servire, se lasă 10-15 minute la temperatura camerei pentru a se înmuia și a putea fi porționată cu ușurință. Se păstrează în congelator până la o săptămână, dar are gustul cel mai bun în primele zile.

Înghețată vegană cu caramel, ciocolată și alune prăjite

Ingrediente

800 ml lapte de cocos integral (echivalentul a 2 conserve de 400 ml)

100–150 g zahăr brut (în funcție de preferințe)

1 linguriță de extract de vanilie de calitate

1 vârf de cuțit de gumă de xanthan (opțional, pentru cremozitate)

120 ml sos caramel vegan (se prepară cu lapte de cocos în loc de smântână)

60 g ciocolată neagră vegană (fără lactate)

50 g alune prăjite și sărate

Mod de preparare

Laptele de cocos se toarnă într-o cratiță și se pune pe foc mediu. Se adaugă zahărul și se amestecă continuu până când amestecul începe să fiarbă ușor. Se continuă amestecarea timp de 1-2 minute pentru ca zahărul să se dizolve complet, apoi se ia vasul de pe foc. Se încorporează extractul de vanilie și, dacă se folosește, guma de xanthan, amestecând energic până la omogenizare completă.

Compoziția se transferă într-un bol de sticlă și se lasă să se răcească complet la temperatura camerei, apoi se acoperă cu folie alimentară și se lasă la frigider cel puțin 6 ore (sau peste noapte), până când devine bine răcită.

După răcire, amestecul se toarnă în vasul înghețat al mașinii de înghețată și se procesează conform instrucțiunilor producătorului, până când ajunge la consistența unei înghețate moi.

Când înghețata este aproape gata, se adaugă jumătate din cantitatea de sos caramel, jumătate din alune și ciocolata tăiată fin sau răzuită sub formă de fulgi (se poate topi, lăsa la răcit și apoi răzui cu o racletă pentru un efect decorativ, dar nu este obligatoriu). Restul de caramel, ciocolată și alune se adaugă în straturi atunci când înghețata se transferă în recipientul pentru congelare, folosindu-se un cuțit pentru a crea un efect de marmorat în interior.

Opțional, se pot adăuga bucăți din batoane vegane tip Snickers pentru un plus de textură și aromă. Înghețata se poate consuma imediat, în variantă soft, sau se poate congela pentru 4-6 ore pentru o consistență mai fermă. Înainte de servire, se lasă 10-15 minute la temperatura camerei pentru a se înmuia ușor. Se păstrează la congelator până la o săptămână.