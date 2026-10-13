Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ingredientul secret care transformă varza banală într-un preparat delicios. Trucul simplu care îi dă un gust mult mai intens

Ingredientul secret care transformă varza banală într-un preparat delicios. Trucul simplu care îi dă un gust mult mai intens

Un ingredient secret poate transforma varza banală într-un preparat și mai delicios decât cele obișnuite în perioada toamnei.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 15:51 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 15:54
Ingredientul secret poate oferi verzei o aromă inedită | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Puțini știu că varza face parte din una dintre cele mai versatile familii de plante comestibile din lume, respectiv brassicaceae.

Aceasta e o familia de plante cu flori cunoscută și sub numele de familia muștarului (sau crucifere, din ordinul Brassicales) și include aproximativ 350 de genuri și peste 4.100 de specii, scrie Britannica.

Familia cuprinde numeroase plante de importanță economică majoră, care au fost intensiv modificate de către om, în special cele din genul Brassica, din care fac parte varza, broccoli, varza de Bruxelles, varza kale, gulioara, varza chinezească (napa) și napul.

Alte culturi agricole importante din această familie includ hreanul, ridichea și muștarul alb, și acestea au anumiți compuși care se potrivesc foarte bine cu anumite ingrediente.

Articolul continuă după reclamă

Ingredientul secret care transformă varza banală într-un preparat delicios

Varza poate rezista în frigider săptămâni întregi și multe rețete moderne cer mai puțin de o jumătate de căpățână. Ceea ce înseamnă că există o întreagă categorie culinară dedicată modului în care poți folosi restul de varză.

Printre acestea se numără și rețete cu ingredientul secret care transformă varza banală într-un preparat delicios. E vorba de untul cu miso, care scoate în evidență notele mai puternice ale verzei și le complimentează perfect, scrie ChowHound.

Adăugarea untului cu miso chiar înainte de a lăsa varza la fiert înăbușit, de exemplu, e un de truc rapid care dă impresia că ai conceput o rețetă elaborată, deși, în realitate, necesită foarte puțin efort.

Citește și: Dulceață de gutui ca pe vremea bunicii. Secretul pentru o culoare rubinie și bucăți de fruct care nu se sfărâmă

Untul oferă verzei o textură mătăsoasă și bogată. Micul pas suplimentar de a combina acel unt cu pastă miso sporește fără efort gustul savuros și umami al garniturii, în special datorită glutamaților naturali din pasta de soia fermentată.

În plus, untul cu miso e chiar mai ușor de preparat acasă decât de găsit în magazine, iar pasta rămasă o vei putea folosi cu siguranță și în alte preparate, scrie The Delicious Life. Alege o varietate versatilă de miso galben sau una mai fină, albă, în locul celei roșii mai intense, pentru a se potrivi într-o gamă largă de rețete, inclusiv în aceasta.

Cum prepari untul miso pentru varză

Experții recomandă să omogenizezi complet untul și pasta miso pentru a le distribui uniform peste frunzele de varză. Anumite tipuri de miso pot avea o textură ușor granulată, iar amestecarea pastei cu untul creează o consistență fină și legată, care îmbracă frunzele mult mai ușor.

O proporție de 2 părți de unt la 1 parte de miso e folosită adesea pentru untul cu miso și îi oferă verzei acea notă intensă de umami.

Citește și: Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella. Rețetă din 4 ingrediente

Le poți amesteca simplu, cu o furculiță, după ce ai adus untul la temperatura camerei. Compoziția se adaugă de obicei în mâncarea de varză călită după ce aceasta s-a rumenit puțin și e gata să fiarbă la foc mic în lichidul de gătit.

Alături de untul miso, poți adaugă și câțiva căței de usturoi feliați, pentru o aromă și mai parfumată. Din momentul în care adaugi untul cu miso peste legume, mai durează doar vreo 20 de minute până când mâncarea e gata.

Varza cu unt și miso se potrivește de minune cu somonul la cuptor sau cu orice alt fel principal care ar beneficia de o notă savuroasă în plus.

Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella. Rețetă din 4 ingrediente...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Observatornews.ro Una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din România se va construi în București. Câţi metri va avea Una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din România se va construi în București. Câţi metri va avea
Antena 3 Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
SpyNews Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella. Rețetă din 4 ingrediente
Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella. Rețetă din 4 ingrediente
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Dulceață de gutui ca pe vremea bunicii. Secretul pentru o culoare rubinie și bucăți de fruct care nu se sfărâmă
Dulceață de gutui ca pe vremea bunicii. Secretul pentru o culoare rubinie și bucăți de fruct care nu se sfărâmă
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!”
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!” BZI
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează Jurnalul
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor Kudika
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă Redactia.ro
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x