Ingredientul secret care transformă varza banală într-un preparat delicios. Trucul simplu care îi dă un gust mult mai intens

Un ingredient secret poate transforma varza banală într-un preparat și mai delicios decât cele obișnuite în perioada toamnei.

Puțini știu că varza face parte din una dintre cele mai versatile familii de plante comestibile din lume, respectiv brassicaceae.

Aceasta e o familia de plante cu flori cunoscută și sub numele de familia muștarului (sau crucifere, din ordinul Brassicales) și include aproximativ 350 de genuri și peste 4.100 de specii, scrie Britannica.

Familia cuprinde numeroase plante de importanță economică majoră, care au fost intensiv modificate de către om, în special cele din genul Brassica, din care fac parte varza, broccoli, varza de Bruxelles, varza kale, gulioara, varza chinezească (napa) și napul.

Alte culturi agricole importante din această familie includ hreanul, ridichea și muștarul alb, și acestea au anumiți compuși care se potrivesc foarte bine cu anumite ingrediente.

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Ingredientul secret care transformă varza banală într-un preparat delicios

Varza poate rezista în frigider săptămâni întregi și multe rețete moderne cer mai puțin de o jumătate de căpățână. Ceea ce înseamnă că există o întreagă categorie culinară dedicată modului în care poți folosi restul de varză.

Printre acestea se numără și rețete cu ingredientul secret care transformă varza banală într-un preparat delicios. E vorba de untul cu miso, care scoate în evidență notele mai puternice ale verzei și le complimentează perfect, scrie ChowHound.

Adăugarea untului cu miso chiar înainte de a lăsa varza la fiert înăbușit, de exemplu, e un de truc rapid care dă impresia că ai conceput o rețetă elaborată, deși, în realitate, necesită foarte puțin efort.

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Untul oferă verzei o textură mătăsoasă și bogată. Micul pas suplimentar de a combina acel unt cu pastă miso sporește fără efort gustul savuros și umami al garniturii, în special datorită glutamaților naturali din pasta de soia fermentată.

În plus, untul cu miso e chiar mai ușor de preparat acasă decât de găsit în magazine, iar pasta rămasă o vei putea folosi cu siguranță și în alte preparate, scrie The Delicious Life. Alege o varietate versatilă de miso galben sau una mai fină, albă, în locul celei roșii mai intense, pentru a se potrivi într-o gamă largă de rețete, inclusiv în aceasta.

Cum prepari untul miso pentru varză

Experții recomandă să omogenizezi complet untul și pasta miso pentru a le distribui uniform peste frunzele de varză. Anumite tipuri de miso pot avea o textură ușor granulată, iar amestecarea pastei cu untul creează o consistență fină și legată, care îmbracă frunzele mult mai ușor.

O proporție de 2 părți de unt la 1 parte de miso e folosită adesea pentru untul cu miso și îi oferă verzei acea notă intensă de umami.

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Le poți amesteca simplu, cu o furculiță, după ce ai adus untul la temperatura camerei. Compoziția se adaugă de obicei în mâncarea de varză călită după ce aceasta s-a rumenit puțin și e gata să fiarbă la foc mic în lichidul de gătit.

Alături de untul miso, poți adaugă și câțiva căței de usturoi feliați, pentru o aromă și mai parfumată. Din momentul în care adaugi untul cu miso peste legume, mai durează doar vreo 20 de minute până când mâncarea e gata.

Varza cu unt și miso se potrivește de minune cu somonul la cuptor sau cu orice alt fel principal care ar beneficia de o notă savuroasă în plus.