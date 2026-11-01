Micul dejun crocant și delicios pe care îl poți prepara în câteva minute. Rețeta simplă, cu roșii și ingrediente la îndemână

Un mic dejun crocant și delicios, gata în doar câteva minute! Descoperă o rețetă simplă cu roșii și ingrediente pe care le ai deja în bucătărie.

Micul dejun crocant și delicios pe care îl poți prepara în câteva minute | Profimediaimages.ro

Nu știi ce să pregătești dimineața și vrei ceva gustos, fără să petreci mult timp în bucătărie? Acest mic dejun crocant, cu roșii și ingrediente la îndemână, poate fi alegerea perfectă. Se prepară rapid, este ușor de făcut și poate transforma câteva ingrediente simple într-un preparat delicios, ideal pentru începutul zilei.

Ingrediente pentru tortilla cu ouă, roșii și mozzarella

Pentru această rețetă simplă de mic dejun ai nevoie de:

2 ouă

2 roșii medii

1 tortilla

1 fir de ceapă verde

60 g de mozzarella rasă

30 g de bacon gătit sau șuncă

1/2 lingură de ulei de măsline

1/2 lingură de unt

Sare și piper, după gust

Pătrunjel proaspăt, pentru decor

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Poți adapta cantitatea de mozzarella în funcție de preferințe. Dacă îți place brânza topită, poți adăuga puțin mai mult. De asemenea, poți renunța la bacon sau îl poți înlocui cu șuncă, pentru o variantă pe gustul tău.

Cum prepari micul dejun cu tortilla, pas cu pas

1. Pregătește ouăle. Sparge cele două ouă într-un bol. Adaugă sare și piper, apoi bate-le bine cu o furculiță sau cu un tel.

2. Taie roșiile. Spală roșiile și taie-le în felii potrivite. Pune uleiul de măsline într-o tigaie, la foc mediu, și întinde-l uniform pe toată suprafața.

3. Adaugă ouăle și ceapa verde. Așază feliile de roșii în tigaie, apoi toarnă ouăle bătute peste ele. Înclină ușor tigaia, astfel încât compoziția să se distribuie uniform. Toacă mărunt ceapa verde și presar-o deasupra.

4. Pune mozzarella și tortilla. Presară puțină mozzarella peste ouă. Lasă totul să se gătească aproximativ 2-3 minute, până când ouăle încep să se închege. Așază tortilla deasupra și apasă ușor, pentru a se lipi de compoziție.

5. Întoarce preparatul. Folosește o farfurie pentru a întoarce cu grijă tortilla împreună cu ouăle și roșiile. Topește untul în tigaie, apoi pune preparatul înapoi, cu tortilla în jos.

6. Adaugă umplutura. Presară mozzarella pe o jumătate de tortilla și adaugă baconul gătit sau șunca tăiată în bucăți mici. Pune deasupra restul de brânză, apoi pliază tortilla în două.

7. Lasă tortilla să se rumenească. Gătește la foc mediu până când partea de jos devine aurie. Întoarce preparatul cu grijă și mai lasă-l pe foc aproximativ 2-3 minute, cu capacul pus, până când brânza se topește, iar tortilla devine crocantă.

8. Servește cât este caldă. Scoate tortilla pe o farfurie și presară pătrunjel proaspăt. Taie preparatul în bucăți și servește-l imediat, cât mozzarella este încă topită.

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