O întâmplare neobișnuită, care poate pune pe gânduri și părinții din România, a fost povestită pe Facebook de o femeie.

Aceasta susține că, în toiul nopții, a auzit o voce necunoscută vorbind cu bebelușul său prin monitorul de supraveghere. Mama bănuiește că dispozitivul ar fi fost accesat de o persoană străină, deși nu funcționează prin Wi-Fi.

Ce a auzit mama bebelușului la ora 3 dimineața

Michaela Morris a povestit pe Facebook experiența care, potrivit declarațiilor sale, a speriat-o foarte tare. Femeia susține că totul s-a întâmplat în jurul orei 3 dimineața, când o voce de adult s-ar fi auzit prin monitorul copilului: „Atenție, părinți! Vă rog să fiți atenți la monitoarele pentru bebeluși, deoarece cred că al nostru a fost compromis. Nu credeam că este posibil, pentru că avem un monitor fără Wi-Fi.

La ora 3:00, în această dimineață, am auzit copilul făcând zgomot, ca de obicei, până când am auzit un sunet și o voce de adult încercând să vorbească cu copilul meu, spunând «băiat bun».

L-am trezit instantaneu pe Caleb, speriată. Tocmai am cumpărat acest monitor, nici măcar nu a trecut o lună”, a povestit femeia, potrivit traducerii postării sale.

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Mama a publicat și o fotografie cu dispozitivul pe care îl folosește pentru supravegherea bebelușului.

Femeia le-a transmis un avertisment celorlalți părinți, susținând că nu s-ar fi așteptat ca o asemenea situație să fie posibilă în cazul unui monitor care nu utilizează Wi-Fi.

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