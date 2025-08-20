Îți dorești un vin de casă autentic, curat și plin de savoare? Acest ghid practic te va ajuta să obții un produs cu care să te mândrești. Vei descoperi pașii esențiali, de la strugure până la sticlă, explicați în termeni simpli, cu sfaturi bazate pe experiență și echipamente accesibile.

(P) Cum se face vinul de casă de calitate: Ghidul complet pentru începători

Introducere în vinificație

Avantajele producerii vinului de casă

Control total al ingredientelor: alegi soiul de struguri și adaptezi cantitatea de zahăr, fără aditivi.

alegi soiul de struguri și adaptezi cantitatea de zahăr, fără aditivi. Economii și satisfacție: cost redus pe litru și mândria lucrului făcut cu propriile mâini.

cost redus pe litru și mândria lucrului făcut cu propriile mâini. Aromă personalizată: experimentezi cu diverse macerări, drojdii și texturi, până obții profilul dorit.

experimentezi cu diverse macerări, drojdii și texturi, până obții profilul dorit. Tradiție și socializare: vinul de casă adună familia și prietenii la degustări și povești.

Ingrediente necesare

1 Struguri sănătoși (albi, roșii sau rosé) – minim 10 kg pentru primul lot.

2 Zahăr – opțional, 50–200 g/l dacă vrei un vin mai corpolent sau mai dulce.

3 Drojdie de vin – selecționată, pentru fermentație predictibilă.

4 Metabisulfit de potasiu – 5 g/100 L must, pentru protecția împotriva oxidării.

5 Enzime pectolitice – 0,5–1 g/hL, pentru limpezire rapidă și extracție de aromă.

6 Apă – la nevoie, pentru ajustarea volumului și a concentrației de zahăr.

7 Echipamente: zdrobitor de struguri, damigeană sau recipienți alimentari, dop cu sifon, furtun de transfuzie, termometru, refractometru.

Etapele preparării vinului

8 Recoltare și sortare

9 Zdrobire și desciorchinare

10 Protecție și limpezire

11 Analiză must (°Bx, pH, aciditate)

12 Fermentație

13 Tragere și maturare

14 Îmbuteliere și depozitare

Recoltarea și zdrobirea strugurilor

Culege strugurii la maturitate optimă, de 20–24°Bx, verificată cu ajutorul refractometrului.

Sortează și îndepărtează boabele stricate sau cu mucegai.

Zdrobește ușor boabele cu zdrobitor mecanic sau cu mâna, fără a sparge semințele (pentru a evita gustul amar).

Dacă faci vin roșu, păstrează mustul cu pielițe; pentru alb, separă mustul de boștină, prin presare.

Fermentația: procesul vital

Inoculare: rehidratează drojdia conform instrucțiunilor și adaug-o în must.

rehidratează drojdia conform instrucțiunilor și adaug-o în must. Control temperatură: între 18–22 °C pentru mustul alb/rosé, 22–28 °C pentru roșu.

între 18–22 °C pentru mustul alb/rosé, 22–28 °C pentru roșu. Nutrienți și oxigen: asigură un aport de azot (20–30 mg/L YAN) și o aerare ușoară, la început.

asigură un aport de azot (20–30 mg/L YAN) și o aerare ușoară, la început. Durată: fermentația primară durează între 7 și 14 zile, în funcție de cantitatea de zahăr și temperatura mustului.

fermentația primară durează între 7 și 14 zile, în funcție de cantitatea de zahăr și temperatura mustului. Monitorizare: măsoară zilnic densitatea și temperatura; când °Bx stagnează sub 2, ciclul se apropie de final.

Tragerea vinului și maturarea

Tragerea de pe drojdie: după fermentația primară, trage vinul cu furtunul, lăsând sedimentul la bază.

după fermentația primară, trage vinul cu furtunul, lăsând sedimentul la bază. Maturare pe drojdii fine (opțional): agită ușor la 7–10 zile (bâtonnage), pentru corp și stabilitate.

(opțional): agită ușor la 7–10 zile (bâtonnage), pentru corp și stabilitate. Maturare: 1–3 luni pentru vinurile albe/rosé, 3–12 luni pentru roșii; folosește damigene sau butoaie de stejar.

Îmbutelierea și depozitarea corectă

Analiză finală: verifică alcoolul, aciditatea totală și dioxidul de sulf liber (SO₂).

verifică alcoolul, aciditatea totală și dioxidul de sulf liber (SO₂). Filtrare fină: cu placă sau cartuș, dacă vrei claritate maximă.

cu placă sau cartuș, dacă vrei claritate maximă. Îmbuteliere: în sticle curate, cu dopuri de plută, umplute până la 1 cm de gât.

în sticle curate, cu dopuri de plută, umplute până la 1 cm de gât. Etichete: notează soiul, anul recoltei, tăria și data îmbutelierii.

notează soiul, anul recoltei, tăria și data îmbutelierii. Depozitare: la temperatură de 12–18 °C, umiditate 60–80 %, sticle așezate orizontal.

Eticheta vinului: ce informații trebuie să conțină

Numele și anul recoltei

Soiul de struguri și regiunea de proveniență

Tăria alcoolică (% vol)

Volumul și lotul de producție

Mențiunea „Vin de casă” și conținutul de sulfiți (dacă ai adăugat)

Secretele unui vin de calitate

Igienă impecabilă: sterilizează toate echipamentele, înainte și după fiecare utilizare.

sterilizează toate echipamentele, înainte și după fiecare utilizare. Respectă timpii: nu forța fermentația, prin temperaturi mari.

nu forța fermentația, prin temperaturi mari. Patience makes perfect: gustă pe parcurs și ajustează (SO₂, acid L-tartric) doar dacă e necesar.

gustă pe parcurs și ajustează (SO₂, acid L-tartric) doar dacă e necesar. Documentează-ți loturile: notează parametrii, rețetele și observațiile, astfel încât să îmbunătățești fiecare tură.

Întrebări frecvente

15 Pot folosi struguri cumpărați din piață? Da, dacă sunt sănătoși și îi procesezi rapid. Ideal sunt cei din via proprie sau de la un furnizor local.

16 Cât zahăr pun la 10 kg de struguri? În funcție de gust: 100 g/l îți adaugă aproximativ 1 % alcool. Nu depăși 200 g/l, pentru a nu inhiba drojdia.

17 Cum știu când se termină fermentația? Când densitatea scade sub 1.000–1.005 g/cm³ și nu mai evoluează 2–3 zile.

18 Pot renunța la filtrare? Da, dacă nu te deranjează un pic de turbditate. Vinul va continua să se limpezească în sticlă.

Concluzie și recomandări

Așadar, cheia unui vin de casă de calitate este să alegi struguri buni, să menții igiena, să controlezi fermentația și să acorzi timp maturării. Experimentează cu drojdii și cantități de zahăr, notează-ți rezultatele și bucură-te de fiecare sticlă obținută. Spor la vinificat!