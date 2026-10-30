De ce nu este bine să clătești pastele după fierbere. Greșeala care poate strica un preparat simplu

Descoperă în articolul de mai jos dacă gătești pastele corect sau nu chiar atât de corect. Iată de ce nu ar trebui spălate după fierbere, dar și când este indicat acest lucru.

Italienii au multe reguli în bucătărie și, cum produsele lor s-au răspândit în lume devenind atât de populare, au parcă mereu ceva de corectat la modul în care străinii le-au asimilat obiceiurile. Unul dintre subiectele dezbătute în mediul online este legat de spălarea pastelor după fierbere.

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De ce nu este bine să clătești pastele după fierbere

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Fie că e vorba de o clătire propriu-zisă a pastelor, fie că e doar o trecere pe sub jetul de apă pentru a le desprinde de pe vas, rezultatul este același: pastele nu se mai lipesc de sos!

Acesta s-ar putea să fie secretul gustului din vacanța în Italia. Bucătarii cu experiență sau cei italieni nu clătesc niciodată pastele după fierbere, pentru ca amidonul de pe ele să nu se spele, acesta ajutând sosul să se lipească de ele.

Conform unei surse, bucătarul Ivan Beacco, originar din Trieste, spune așa: „Atunci când clătești pastele, practic îndepărtezi tocmai elementul care le face atât de speciale: amidonul. Amidonul este cel care ajută sosul să adere la paste. Dacă nu le clătești, pastele și sosul se vor combina perfect, așa cum este și firesc.”

În cazul majorității preparatelor pe bază de paste, clătirea este de evitat, mai ales atunci când vorbim despre preparate calde, cu sosuri consistente de roșii, unt sau smântână. Amidonul eliberat în mod natural în timpul fierberii acționează ca un liant, ajutând sosul să adere la fiecare bucată de pastă. Prin clătire, acest strat de amidon este îndepărtat, iar pastele devin alunecoase, astfel că sosul nu se mai lipește de ele, ci se scurge pe fundul farfuriei.

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Când este indicată clătirea pastelor după fierbere

Dar există și situații în care clătirea pastelor este, totuși, o idee bună! Deși această practică nu este recomandată în general, bucătarii sunt de acord că există o excepție: salata de paste și tăiețeii asiatici.

De ce este bine să clătești pastele atunci când pregătești o salată cu ele

„Atunci când pregătești o salată de paste, mai ales una care se servește rece, clătirea este chiar recomandată”, spune Beacco. „Ajută la răcirea rapidă a pastelor și oprește procesul de fierbere.” În plus, clătirea împiedică lipirea pastelor între ele, adaugă bucătarul.

După ce ai fiert pastele pentru salată, scurge-le printr-o strecurătoare și clătește-le cu apă rece. Amestecă-le ușor cu mâinile, pentru ca toate să se răcească uniform. Scutură bine strecurătoarea pentru a elimina excesul de apă, apoi adaugă imediat celelalte ingrediente sau stropește pastele cu puțin ulei de măsline, pentru a preveni lipirea lor.

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Sfaturi pentru o salată de paste cu adevărat reușită

Pentru ca salata de paste să îți iasă cât mai bine în această vară, Beacco îți oferă câteva recomandări simple, dar sigure:

Fierbe pastele puțin mai puțin decât pentru o textură al dente: „Lasă pastele la fiert cu aproximativ un minut mai puțin decât timpul obișnuit, mai ales dacă urmează să stea o vreme în sosul pentru salată. Vor absorbi aromele acestuia fără să devină prea moi”, explică bucătarul.

Alege cu grijă forma pastelor: Beacco recomandă pastele scurte, care pot reține bine sosul și celelalte ingrediente, precum rotini, fusilli, farfalle sau orecchiette. Evită pastele lungi, care nu sunt la fel de potrivite pentru acest tip de preparat.

Nu face economie la sare: Vorbind ca un adevărat bucătar, Beacco reamintește cât de important este ca apa în care fierb pastele să fie sărată: „Aceasta este singura ocazie în care puteți da gust pastelor din interior.”

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De ce se clătesc tăiețeii asiatici

Unele sortimente, precum soba, tăițeii din orez sau udon, se clătesc cu apă rece pentru a îndepărta excesul de amidon și a împiedica lipirea lor. Acest lucru este recomandat mai ales atunci când urmează să fie folosiți în salate reci sau în preparate asiatice gătite rapid la tigaie.

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La ce poți folosi apa în care au fiert pastele

Nu arunca apa în care au fiert pastele. Ea poate fi folosită în mai multe moduri tocmai pentru amidonul eliberat care poate adăuga un plus de savoare preparatelor:

1. Pentru a lega și a îngroșa sosurile

Adaugă treptat câteva linguri de apă în sosurile de roșii, smântână sau unt. Amidonul ajută sosul să capete o consistență cremoasă și să adere mai bine la paste.

2. Pentru a subția sosul pesto

Dacă pestoul este prea dens, adaugă puțină apă de la paste. Vei obține un sos mai fluid, care se distribuie uniform și acoperă bine pastele.

3. Pentru preparate cremoase

O poți folosi în cantități mici pentru a ajusta consistența unor preparate pe bază de cereale sau legume, contribuind la obținerea unei texturi mai catifelate.

4. Pentru prepararea aluatului

Apa rămasă de la fierberea pastelor poate înlocui parțial apa obișnuită în anumite rețete de pâine, focaccia sau lipii. Amidonul poate influența textura aluatului.

5. Pentru supe și ciorbe

Dacă nu este prea sărată, o poți adăuga în supe sau ciorbe, în locul unei părți din apa obișnuită. Va contribui la consistența preparatului.

6. Pentru gătirea legumelor

O poți reutiliza la fierberea unor legume, cu condiția să nu fie prea sărată. Astfel, valorifici apa rămasă și reduci risipa.

7. Pentru sosurile pe bază de brânză

Câteva linguri adăugate treptat pot ajuta la obținerea unei texturi omogene și cremoase, fără să fie nevoie să adăugați prea multă smântână sau unt.

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Câteva lucruri importante de reținut