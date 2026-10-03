Antena Căutare
Home News Actualitate Se închide circulația pe A1 timp de peste două luni. Tronsonul pe care șoferii nu vor mai putea circula din 5 octombrie

Se închide circulația pe A1 timp de peste două luni. Tronsonul pe care șoferii nu vor mai putea circula din 5 octombrie

Circulația pe A1 va fi închisă între Cisnădie și Boița în perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026. Află pe unde va fi deviat traficul și de ce este necesară restricția.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 11:29 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 11:30
Informații importante pentru șoferii din România. | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Șoferii care circulă pe Autostrada A1 trebuie să se pregătească pentru o schimbare importantă începând de luni, 5 octombrie 2026. Circulația va fi închisă pe un sector al autostrăzii timp de peste două luni, iar traficul va fi deviat pe două drumuri naționale. Restricția va fi valabilă între nodurile rutiere Cisnădie și Boița și este programată până pe 19 decembrie 2026.

Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești și, mai exact, pentru realizarea unui pasaj în zona nodului rutier Boița, conform www.cnadnr.ro.

Ce tronson din A1 se închide începând din 5 octombrie

Circulația pe A1 va fi întreruptă între nodurile rutiere Cisnădie și Boița în perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026. Șoferii nu vor putea folosi acest sector al autostrăzii pe durata lucrărilor, iar CNAIR a stabilit și traseul pe care va fi redirecționat traficul.

Articolul continuă după reclamă

Concret, mașinile vor circula pe DN7, pe traseul Boița – Tălmaciu – Veștem, iar apoi pe DN1, între Veștem și Cisnădie, potrivit www.news.ro. Asta înseamnă că șoferii care tranzitează zona trebuie să ia în calcul ruta alternativă și, implicit, posibilitatea ca timpul petrecut în trafic să crească, mai ales în perioadele aglomerate. Închiderea sectorului va dura aproximativ 11 săptămâni, dacă lucrările se vor desfășura conform calendarului anunțat.

De ce este necesară închiderea circulației pe A1

Restricția este legată de lucrările pentru continuarea construcției lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Începând din 5 octombrie, asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la un pasaj care va trece peste breteaua rutieră prin care traficul de pe A1 este descărcat în DN7.

Pasajul va face parte din viitorul nod rutier de la Boița, care va realiza conexiunea dintre autostrăzile A13 și A1, conform www.news.ro.

Pentru realizarea construcției va fi folosită o tehnologie care presupune executarea pasajului în consolă, cu ajutorul unui cofraj metalic mobil. Tocmai dimensiunile echipamentelor și modul în care se vor desfășura lucrările fac imposibilă menținerea circulației în condiții de siguranță pe sectorul respectiv. CNAIR a explicat că traficul trebuie întrerupt pentru ca lucrările să nu îi pună în pericol pe participanții la trafic, conform www.digi24.ro.

Pe unde va fi deviat traficul până pe 19 decembrie

Șoferii vor avea la dispoziție o rută alternativă stabilită de autorități. Cei care ajung în zona afectată vor fi direcționați astfel:

Boița – DN7 – Tălmaciu – Veștem – DN1 – Cisnădie.

De la Boița, mașinile vor intra pe DN7 și vor continua prin Tălmaciu până la Veștem. Din această zonă, traseul va continua pe DN1 până la Cisnădie, conform www.digi24.ro.
Este practic traseul folosit pentru ocolirea sectorului de A1 care va rămâne închis pe durata lucrărilor. Pentru localitățile aflate pe DN7, măsura poate însemna însă o creștere importantă a traficului.

Primarul din Tălmaciu, Ioan Oancea, a declarat că revenirea mașinilor de pe autostradă pe DN7 va aduce din nou un flux mare de vehicule prin localitate, inclusiv trafic greu, conform www.turnulsfatului.ro. Și în Boița sunt așteptate efecte similare. Primarul localității a explicat pentru aceeași sursă că timpul necesar pentru deplasarea spre Sibiu ar putea crește considerabil odată cu revenirea traficului pe drumul național.

Până când rămâne închis tronsonul de pe A1

Conform calendarului anunțat de CNAIR, restricția începe pe 5 octombrie 2026 și este programată să se încheie pe 19 decembrie 2026. Până atunci, șoferii care circulă între Boița și Cisnădie trebuie să urmeze ruta alternativă DN7 – DN1 și să țină cont de semnalizarea temporară din zonă.

Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare a infrastructurii rutiere din această zonă. Viitorul nod rutier de la Boița va permite realizarea conexiunii dintre A1 și A13, iar pasajul pentru care este necesară actuala închidere este una dintre componentele acestuia.

Citește și: De ce vor fi opriți șoferii în trafic în perioada următoare. CNAIR a publicat harta zonelor vizate

Calendar ortodox 3 octombrie 2026. Sfântul Dionisie Areopagitul, omul care s-a convertit după predica Apostolului Pavel...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: &#8222;Şocul este mare&#8221;
Observatornews.ro Sportul care nu ține cont de anotimp. Pasionații au venit din toată țara, în căutarea adrenalinei pe litoral Sportul care nu ține cont de anotimp. Pasionații au venit din toată țara, în căutarea adrenalinei pe litoral
Antena 3 Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
SpyNews Imagini rare cu Frankie și fetițele ei! Ce a dezvăluit ispita de la Insula Iubirii despre rolul de mamă Imagini rare cu Frankie și fetițele ei! Ce a dezvăluit ispita de la Insula Iubirii despre rolul de mamă
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
De ce vor fi opriți șoferii în trafic în perioada următoare. CNAIR a publicat harta zonelor vizate
De ce vor fi opriți șoferii în trafic în perioada următoare. CNAIR a publicat harta zonelor vizate
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x