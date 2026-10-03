Se închide circulația pe A1 timp de peste două luni. Tronsonul pe care șoferii nu vor mai putea circula din 5 octombrie

Circulația pe A1 va fi închisă între Cisnădie și Boița în perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026. Află pe unde va fi deviat traficul și de ce este necesară restricția.

Șoferii care circulă pe Autostrada A1 trebuie să se pregătească pentru o schimbare importantă începând de luni, 5 octombrie 2026. Circulația va fi închisă pe un sector al autostrăzii timp de peste două luni, iar traficul va fi deviat pe două drumuri naționale. Restricția va fi valabilă între nodurile rutiere Cisnădie și Boița și este programată până pe 19 decembrie 2026.

Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești și, mai exact, pentru realizarea unui pasaj în zona nodului rutier Boița, conform www.cnadnr.ro.

Ce tronson din A1 se închide începând din 5 octombrie

Circulația pe A1 va fi întreruptă între nodurile rutiere Cisnădie și Boița în perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026. Șoferii nu vor putea folosi acest sector al autostrăzii pe durata lucrărilor, iar CNAIR a stabilit și traseul pe care va fi redirecționat traficul.

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Concret, mașinile vor circula pe DN7, pe traseul Boița – Tălmaciu – Veștem, iar apoi pe DN1, între Veștem și Cisnădie, potrivit www.news.ro. Asta înseamnă că șoferii care tranzitează zona trebuie să ia în calcul ruta alternativă și, implicit, posibilitatea ca timpul petrecut în trafic să crească, mai ales în perioadele aglomerate. Închiderea sectorului va dura aproximativ 11 săptămâni, dacă lucrările se vor desfășura conform calendarului anunțat.

De ce este necesară închiderea circulației pe A1

Restricția este legată de lucrările pentru continuarea construcției lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Începând din 5 octombrie, asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la un pasaj care va trece peste breteaua rutieră prin care traficul de pe A1 este descărcat în DN7.

Pasajul va face parte din viitorul nod rutier de la Boița, care va realiza conexiunea dintre autostrăzile A13 și A1, conform www.news.ro.

Pentru realizarea construcției va fi folosită o tehnologie care presupune executarea pasajului în consolă, cu ajutorul unui cofraj metalic mobil. Tocmai dimensiunile echipamentelor și modul în care se vor desfășura lucrările fac imposibilă menținerea circulației în condiții de siguranță pe sectorul respectiv. CNAIR a explicat că traficul trebuie întrerupt pentru ca lucrările să nu îi pună în pericol pe participanții la trafic, conform www.digi24.ro.

Pe unde va fi deviat traficul până pe 19 decembrie

Șoferii vor avea la dispoziție o rută alternativă stabilită de autorități. Cei care ajung în zona afectată vor fi direcționați astfel:

Boița – DN7 – Tălmaciu – Veștem – DN1 – Cisnădie.

De la Boița, mașinile vor intra pe DN7 și vor continua prin Tălmaciu până la Veștem. Din această zonă, traseul va continua pe DN1 până la Cisnădie, conform www.digi24.ro.

Este practic traseul folosit pentru ocolirea sectorului de A1 care va rămâne închis pe durata lucrărilor. Pentru localitățile aflate pe DN7, măsura poate însemna însă o creștere importantă a traficului.

Primarul din Tălmaciu, Ioan Oancea, a declarat că revenirea mașinilor de pe autostradă pe DN7 va aduce din nou un flux mare de vehicule prin localitate, inclusiv trafic greu, conform www.turnulsfatului.ro. Și în Boița sunt așteptate efecte similare. Primarul localității a explicat pentru aceeași sursă că timpul necesar pentru deplasarea spre Sibiu ar putea crește considerabil odată cu revenirea traficului pe drumul național.

Până când rămâne închis tronsonul de pe A1

Conform calendarului anunțat de CNAIR, restricția începe pe 5 octombrie 2026 și este programată să se încheie pe 19 decembrie 2026. Până atunci, șoferii care circulă între Boița și Cisnădie trebuie să urmeze ruta alternativă DN7 – DN1 și să țină cont de semnalizarea temporară din zonă.

Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare a infrastructurii rutiere din această zonă. Viitorul nod rutier de la Boița va permite realizarea conexiunii dintre A1 și A13, iar pasajul pentru care este necesară actuala închidere este una dintre componentele acestuia.

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