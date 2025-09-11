Prăjitura cu iaurt și fructe de pădure, fără coacere. Un desert rapid, bun și estetic

Combinația de iaurt cremos și fructe proaspete de pădure oferă un echilibru perfect între prospețime, dulceață și răcorire. Pregătirea rapidă face prăjitura cu iaurt și fructe de pădure potrivită chiar și pentru ocazii neplanificate.

Alegerea fructelor este esențială pentru un rezultat spectaculos. Fructele de pădure aduc un contrast plăcut între gustul dulce al cremei și aciditatea lor naturală, dar rețeta permite multe variații. Cireșele, vișinele, piersicile, nectarinele, mango-ul sau ananasul pot schimba complet aroma finală și pot adăuga un strop de exotism. Este important ca fructele să fie bine scurse de suc înainte de a fi adăugate, pentru a menține crema de iaurt fermă și a preveni înmuierea bazei.

Un alt avantaj al acestei prăjituri este că poate fi pregătită în avans și păstrată la frigider, devenind mai gustoasă pe măsură ce aromele se combină. Pentru un aspect mai elegant, se pot adăuga toppinguri precum fulgi de cocos, migdale prăjite sau frunze de mentă proaspătă.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de cheesecake fără coacere. Pașii simpli pentru un desert de vis

Prăjitura fără coacere cu iaurt și fructe de pădure, o rețetă simplă, de vară

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

300 g biscuiți simpli

150 g unt topit

500 g iaurt grecesc

200 ml smântână pentru frișcă

150 g zahăr pudră

10 g gelatină (foi sau granule)

3 linguri apă rece

250 g fructe de pădure proaspete sau congelate (afine, zmeură, mure, coacăze)

2 linguri miere sau zahăr pentru fructe (opțional)

Mod de preparare

Se sfărâmă biscuiții fin, apoi se amestecă într-un bol cu untul topit, până se obține o compoziție omogenă. Se presează amestecul într-o formă de tort cu inel detașabil, nivelând bine cu dosul unei linguri. Se lasă la frigider 30 de minute pentru a se întări baza.

Gelatina se pune la hidratat în 3 linguri de apă rece timp de 5-7 minute, apoi se dizolvă pe baie de aburi sau la microunde, fără a fierbe. Într-un bol mare, se mixează iaurtul cu zahărul pudră, apoi se adaugă frișca bătută separat până devine fermă. Gelatina dizolvată se toarnă în fir subțire, amestecând continuu, pentru a se încorpora uniform.

Crema obținută se toarnă peste baza de biscuiți și se nivelează. Fructele de pădure, dacă sunt proaspete, se spală și se scurg bine; dacă sunt congelate, se lasă la dezghețat și se scurg de excesul de lichid. Se pot amesteca cu miere sau zahăr pentru un plus de dulceață. Se aranjează deasupra prăjiturii, acoperind uniform. Prăjitura se lasă la frigider minimum 4 ore sau peste noapte, pentru a se întări perfect înainte de servire.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de prăjitură cu mere, fără coacere. Care este secretul unui desert ce va impresiona și cel mai capricios invitat

Cum se face prăjitura fără coacere, pas cu pas

Prăjitura fără coacere cu iaurt și fructe de pădure se prepară simplu și rapid, fiind ideală pentru zilele călduroase. Biscuiții simpli se sfărâmă fin, fie cu robotul de bucătărie, fie prin învelirea lor într-un prosop curat și zdrobirea cu sucitorul, apoi se amestecă bine cu untul topit până se obține o compoziție omogenă. Aceasta se presează uniform într-o formă de tort cu inel detașabil, nivelând cu dosul lingurii, și se lasă la frigider 30 de minute pentru a se întări.

Gelatina se hidratează în apă rece timp de 5-7 minute, apoi se dizolvă la bain-marie, fără a o lăsa să fiarbă, pentru a-și păstra puterea de gelifiere.

Într-un bol încăpător, se amestecă iaurtul grecesc cu zahărul pudră, iar frișca se bate separat până devine fermă și se încorporează ușor în amestecul de iaurt. Gelatina dizolvată se toarnă în fir subțire, amestecând continuu, astfel încât să se integreze uniform. Crema se așază peste baza de biscuiți, se nivelează, iar deasupra se adaugă fructele de pădure proaspete sau decongelate și scurse bine. Pentru un plus de aromă, acestea se pot stropi cu puțină miere sau lichior de fructe.

Un truc pentru a obține o prăjitură cu un aspect elegant este să așezi fructele în modele decorative înainte de a turna crema, astfel încât acestea să fie vizibile pe margini după porționare. Pentru un gust mai intens, poți combina iaurtul grecesc cu brânză mascarpone sau cremă de brânză. Dacă preferi o variantă mai puțin dulce, redu cantitatea de zahăr pudră și mizează pe dulceața naturală a fructelor. Este important să lași prăjitura la frigider cel puțin 4 ore, ideal peste noapte, pentru ca textura să fie perfectă și pentru a obține felii care se taie frumos.

CITEȘTE ȘI: Cuburi rapide de griș fără coacere. Rețeta pentru desertul care se topește în gură

Ce fructe poți folosi

În locul fructelor de pădure, prăjitura fără coacere cu iaurt poate fi adaptată cu o varietate de fructe proaspete, în funcție de sezon și preferințe. Cireșele sau vișinele fără sâmburi adaugă un gust dulce-acrișor, iar piersicile și nectarinele, tăiate în felii subțiri, oferă o aromă delicată și o textură suculentă.

Mango bine copt se potrivește de minune cu iaurtul, aducând o notă exotică, la fel ca ananasul proaspăt sau din compot, scurs foarte bine. Pentru o prăjitură mai parfumată, se pot folosi felii de pere coapte sau boabe de struguri fără sâmburi, iar în sezonul rece, kiwi, bananele și portocalele pot aduce prospețime și culoare. Important este ca fructele să fie bine scurse de suc, pentru a nu lăsa lichid în crema de iaurt și a păstra textura fermă a desertului.