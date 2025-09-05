Antena Căutare
Home Lifestyle Food Prăjitură răsturnată cu mere. Paşii simpli pentru un desert delicios

Prăjitură răsturnată cu mere. Paşii simpli pentru un desert delicios

Prăjitura răsturnată cu mere este un preparat clasic, prezent în multe familii sub diverse variante, transformă câteva ingrediente la îndemână într-o combinație irezistibilă de blat pufos și mere caramelizate, numai bună de savurat alături de cei dragi.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 15:24
Prăjitura răsturnată cu mere se servește simplă sau cu sos de vanilie, sos de caramel sau cu înghețată | Shutterstock

Unul dintre secretele reușitei constă în echilibrul dintre dulceața fructelor și textura blaturilor. Chiar dacă rețeta poate părea intimidantă la prima vedere, pașii sunt foarte ușor de urmat și nu necesită tehnici complicate. Alegerea merelor potrivite, coacerea atentă și răsturnarea prăjiturii la momentul potrivit fac diferența între un desert obișnuit și unul spectaculos. De asemenea, folosirea unui strat subțire de unt sau ulei pe marginea tăvii ajută ca prăjitura să se desprindă ușor, păstrând merele întregi și aspectul uniform.

Pentru un plus de savoare, poți adăuga mirodenii delicate sau un strop de lămâie în aluat, care să echilibreze gustul caramelului. Fie că o prepari într-o zi obișnuită sau cu ocazia unei mese festive, prăjitura răsturnată cu mere rămâne un desert cu farmec nostalgic, apreciat de toți cei care iubesc aromele simple și autentice.

CITEȘTE ȘI: Prăjitură turnată cu mere și 18 linguri de zahăr. Rețeta delicioasă

Cum se face prăjitura răsturnată cu mere

Articolul continuă după reclamă

Prăjitura răsturnată cu mere este un desert clasic, cu aspect spectaculos și gust reconfortant, dar ca să iasă perfectă e bine să ții cont de câteva sfaturi simple care fac diferența. Merele trebuie alese ferme, de preferință din soiuri ușor acrișoare, precum Ionatan, Golden sau Granny Smith, care își păstrează textura după coacere și echilibrează dulceața caramelului. Feliile de măr ar fi ideal să aibă aceeași grosime, ca să se coacă uniform și să formeze un strat neted când prăjitura se răstoarnă.

Caramelul trebuie pregătit cu atenție, la foc mic spre mediu, fără să îl amesteci cu lingura după ce zahărul începe să se topească, pentru a evita cristalizarea. Imediat ce capătă o nuanță aurie, caramelul se toarnă rapid în tavă, pentru că se întărește repede. Când așezi merele, presează-le ușor în stratul de zahăr caramelizat, astfel încât să adere bine și să nu se desprindă după coacere.

Un alt truc important este să folosești un blat spumos, preparat prin mixarea ouălor cu zahăr până când își dublează volumul, ceea ce îl face ușor și aerat. Încorporează untul topit numai după ce s-a răcit, pentru ca aluatul să nu se lase. După coacere, nu răsturna imediat prăjitura, ci las-o 5–10 minute să se desprindă caramelul de pe margini, apoi trece un cuțit subțire de jur împrejurul tăvii ca să fii sigur că se va desprinde frumos. Servită caldă sau rece, simplă sau cu frișcă, prăjitura răsturnată cu mere rămâne un desert cu farmec clasic și gust care amintește de copilărie.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de tartă cu mere. E delicioasă și o poți face ușor acasă

Reţetă simplă de prăjitură răsturnată cu mere

Ingrediente

  • 4–5 mere mari (aprox. 700 g)
  • 150 g zahăr
  • 150 g făină
  • 3 ouă
  • 80 g unt
  • 1 plic de zahăr vanilat
  • 1 linguriță de scorțișoară
  • ½ plic de praf de copt
  • un praf de sare

Mod de preparare

Merele se curăță de coajă și se taie felii subțiri. Zahărul se caramelizează într-o tavă rotundă sau dreptunghiulară, până capătă o culoare aurie. Când caramelul e gata, se distribuie uniform și se așază feliile de mere peste stratul de zahăr, presărând scorțișoara deasupra. Se lasă tava deoparte. Într-un bol încăpător se mixează ouăle cu zahărul vanilat și un praf de sare până devin spumoase și își dublează volumul. Se adaugă untul topit și răcit, apoi se încorporează treptat făina amestecată cu praful de copt, amestecând ușor cu o spatulă până rezultă un aluat omogen.

Compoziția se toarnă peste merele aranjate în tavă și se nivelează. Prăjitura se coace în cuptorul preîncălzit la 180 °C timp de aproximativ 35–40 de minute, până când suprafața devine aurie și trece testul cu scobitoarea. După coacere, tava se lasă 5–10 minute să se răcorească, apoi prăjitura se răstoarnă cu grijă pe un platou, astfel încât merele caramelizate să rămână deasupra. Se poate servi călduță sau rece, simplă sau cu frișcă ori înghețată de vanilie.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de prăjitură cu mere, fără coacere. Care este secretul unui desert ce va impresiona și cel mai capricios invitat

Cu ce poţi să ornezi prăjitura cu mere

Prăjitura cu mere se poate transforma ușor într-un desert spectaculos și mai savuros dacă alegi câteva ornamente simple și bine alese. Cel mai des, se presară un strat fin de zahăr pudră vanilat, care îi dă un aspect elegant și contrastează frumos cu nuanța caramelizată a merelor. Dacă vrei un plus de culoare, poți adăuga fulgi de migdale ușor prăjiți sau nuci mărunțite, care aduc și o textură crocantă.

Un alt mod de a o face mai apetisantă este să o servești cu un glob de înghețată de vanilie ori scorțișoară, care se topește ușor peste merele calde, sau cu o lingură generoasă de frișcă bătută. Pentru un contrast de arome, un sos caramel sau un sos de vanilie turnat în fir subțire pe deasupra poate completa desertul într-un mod rafinat. Dacă preferi ceva mai discret, câteva frunze proaspete de mentă așezate pe margini îi vor da un aer proaspăt și modern. Indiferent ce variantă alegi, ornarea prăjiturii cu mere îi sporește farmecul și o face potrivită pentru orice ocazie.

Cum faci şniţele de pui la cuptor. Trucuri ca să iasă fragede şi gustoase...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat Joi, 04.09.2025, 20:09
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Miercuri, 03.09.2025, 23:40 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 23:35 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Cum faci şniţele de pui la cuptor. Trucuri ca să iasă fragede şi gustoase
Cum faci şniţele de pui la cuptor. Trucuri ca să iasă fragede şi gustoase
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Rețeta de pui cu legume la tigaie. O cină rapidă, servită în 15 minute
Rețeta de pui cu legume la tigaie. O cină rapidă, servită în 15 minute
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x