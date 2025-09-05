Prăjitură răsturnată cu mere. Paşii simpli pentru un desert delicios

Prăjitura răsturnată cu mere este un preparat clasic, prezent în multe familii sub diverse variante, transformă câteva ingrediente la îndemână într-o combinație irezistibilă de blat pufos și mere caramelizate, numai bună de savurat alături de cei dragi.

Unul dintre secretele reușitei constă în echilibrul dintre dulceața fructelor și textura blaturilor. Chiar dacă rețeta poate părea intimidantă la prima vedere, pașii sunt foarte ușor de urmat și nu necesită tehnici complicate. Alegerea merelor potrivite, coacerea atentă și răsturnarea prăjiturii la momentul potrivit fac diferența între un desert obișnuit și unul spectaculos. De asemenea, folosirea unui strat subțire de unt sau ulei pe marginea tăvii ajută ca prăjitura să se desprindă ușor, păstrând merele întregi și aspectul uniform.

Pentru un plus de savoare, poți adăuga mirodenii delicate sau un strop de lămâie în aluat, care să echilibreze gustul caramelului. Fie că o prepari într-o zi obișnuită sau cu ocazia unei mese festive, prăjitura răsturnată cu mere rămâne un desert cu farmec nostalgic, apreciat de toți cei care iubesc aromele simple și autentice.

Cum se face prăjitura răsturnată cu mere

Prăjitura răsturnată cu mere este un desert clasic, cu aspect spectaculos și gust reconfortant, dar ca să iasă perfectă e bine să ții cont de câteva sfaturi simple care fac diferența. Merele trebuie alese ferme, de preferință din soiuri ușor acrișoare, precum Ionatan, Golden sau Granny Smith, care își păstrează textura după coacere și echilibrează dulceața caramelului. Feliile de măr ar fi ideal să aibă aceeași grosime, ca să se coacă uniform și să formeze un strat neted când prăjitura se răstoarnă.

Caramelul trebuie pregătit cu atenție, la foc mic spre mediu, fără să îl amesteci cu lingura după ce zahărul începe să se topească, pentru a evita cristalizarea. Imediat ce capătă o nuanță aurie, caramelul se toarnă rapid în tavă, pentru că se întărește repede. Când așezi merele, presează-le ușor în stratul de zahăr caramelizat, astfel încât să adere bine și să nu se desprindă după coacere.

Un alt truc important este să folosești un blat spumos, preparat prin mixarea ouălor cu zahăr până când își dublează volumul, ceea ce îl face ușor și aerat. Încorporează untul topit numai după ce s-a răcit, pentru ca aluatul să nu se lase. După coacere, nu răsturna imediat prăjitura, ci las-o 5–10 minute să se desprindă caramelul de pe margini, apoi trece un cuțit subțire de jur împrejurul tăvii ca să fii sigur că se va desprinde frumos. Servită caldă sau rece, simplă sau cu frișcă, prăjitura răsturnată cu mere rămâne un desert cu farmec clasic și gust care amintește de copilărie.

Reţetă simplă de prăjitură răsturnată cu mere

Ingrediente

4–5 mere mari (aprox. 700 g)

150 g zahăr

150 g făină

3 ouă

80 g unt

1 plic de zahăr vanilat

1 linguriță de scorțișoară

½ plic de praf de copt

un praf de sare

Mod de preparare

Merele se curăță de coajă și se taie felii subțiri. Zahărul se caramelizează într-o tavă rotundă sau dreptunghiulară, până capătă o culoare aurie. Când caramelul e gata, se distribuie uniform și se așază feliile de mere peste stratul de zahăr, presărând scorțișoara deasupra. Se lasă tava deoparte. Într-un bol încăpător se mixează ouăle cu zahărul vanilat și un praf de sare până devin spumoase și își dublează volumul. Se adaugă untul topit și răcit, apoi se încorporează treptat făina amestecată cu praful de copt, amestecând ușor cu o spatulă până rezultă un aluat omogen.

Compoziția se toarnă peste merele aranjate în tavă și se nivelează. Prăjitura se coace în cuptorul preîncălzit la 180 °C timp de aproximativ 35–40 de minute, până când suprafața devine aurie și trece testul cu scobitoarea. După coacere, tava se lasă 5–10 minute să se răcorească, apoi prăjitura se răstoarnă cu grijă pe un platou, astfel încât merele caramelizate să rămână deasupra. Se poate servi călduță sau rece, simplă sau cu frișcă ori înghețată de vanilie.

Cu ce poţi să ornezi prăjitura cu mere

Prăjitura cu mere se poate transforma ușor într-un desert spectaculos și mai savuros dacă alegi câteva ornamente simple și bine alese. Cel mai des, se presară un strat fin de zahăr pudră vanilat, care îi dă un aspect elegant și contrastează frumos cu nuanța caramelizată a merelor. Dacă vrei un plus de culoare, poți adăuga fulgi de migdale ușor prăjiți sau nuci mărunțite, care aduc și o textură crocantă.

Un alt mod de a o face mai apetisantă este să o servești cu un glob de înghețată de vanilie ori scorțișoară, care se topește ușor peste merele calde, sau cu o lingură generoasă de frișcă bătută. Pentru un contrast de arome, un sos caramel sau un sos de vanilie turnat în fir subțire pe deasupra poate completa desertul într-un mod rafinat. Dacă preferi ceva mai discret, câteva frunze proaspete de mentă așezate pe margini îi vor da un aer proaspăt și modern. Indiferent ce variantă alegi, ornarea prăjiturii cu mere îi sporește farmecul și o face potrivită pentru orice ocazie.