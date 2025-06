Rețetă de tartă cu mere. E delicioasă și o poți face ușor acasă

Tarta cu mere este unul dintre cele mai emblematice deserturi europene, prezentă în diverse forme în gastronomiile din Franța, Germania, Austria, Marea Britanie și, desigur, România.

Elegantă în simplitatea ei, tarta reunește o crustă fragedă, uneori crocantă, și o umplutură aromată de mere care, în combinație cu scorțișoara, evocă imediat confort, toamnă și gusturi de acasă. Fie că este rustică și îndrăzneață, fie rafinată și aranjată cu migală, tarta cu mere rămâne un preparat de suflet, potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.

Pentru ca o tartă cu mere să fie reușită, cheia stă în echilibrul dintre crustă și umplutură. Aluatul trebuie să fie fraged, dar suficient de rezistent pentru a susține sucul eliberat de mere în timpul coacerii. Untul rece este esențial pentru un aluat sfărâmicios, iar un strop de oțet sau zeamă de lămâie adăugat în compoziție poate preveni dezvoltarea excesivă a glutenului, ceea ce menține frăgezimea.

Ce variante de tartă cu mere există

Merele folosite trebuie să aibă fermitate, să nu se dezintegreze complet la coacere și să ofere un echilibru între dulce și acrișor. Se pot folosi soiuri precum Jonathan, Granny Smith, Golden sau Idared, iar pentru un gust mai intens, o combinație între mai multe varietăți este ideală.

Există numeroase variante de tartă cu mere, fiecare cu specificul său. Tarta clasică franțuzească, „tarte aux pommes”, are mere așezate în spirală, glazurate cu gem de caise. Varianta rustică, cunoscută ca galette, este modelată liber, fără formă de copt, cu marginile de aluat pliate peste umplutură. În cultura americană, apple pie este acoperită cu un al doilea strat de aluat, adesea cu model tip „lattice”, și are o umplutură mai umedă, cu adaos de unt și zahăr brun. În Germania, Apfelkuchen poate include și cremă de vanilie sau blat pufos sub stratul de mere. În România, variantele se apropie de plăcintele clasice, cu foi fragede și umplutură generoasă.

Cum poți personaliza tarta cu mere

Tarta cu mere poate fi personalizată ușor în funcție de gusturi și anotimp. În umplutură se pot adăuga stafide, nuci prăjite, migdale, ghimbir ras sau coajă de portocală. Pentru un plus de savoare, merele pot fi sotate în unt și zahăr înainte de a fi puse în tartă, sau se poate adăuga un strat subțire de cremă de brânză ori frangipane pe aluat. Cei care preferă o variantă fără zahăr pot folosi mere foarte coapte, pasate, în combinație cu scorțișoară, iar pentru o variantă vegană, untul din aluat poate fi înlocuit cu margarină vegetală sau ulei de cocos.

Se servește de regulă ușor călduță, uneori cu frișcă naturală, smântână dulce sau înghețată de vanilie. Este delicioasă și a doua zi, la temperatura camerei, iar pentru un mic dejun decadent se poate asocia cu o cafea neagră sau un ceai parfumat. Se păstrează bine până la trei zile la frigider, acoperită, și poate fi reîncălzită ușor în cuptor. Tarta cu mere este genul de desert care trece testul timpului și al generațiilor, adaptându-se ușor preferințelor contemporane fără a-și pierde farmecul clasic.

Rețetă de tartă cu mere

Tarta cu mere este unul dintre cele mai iubite deserturi, o combinație perfectă între crustă fragedă și umplutură aromată de mere. Poate fi servită caldă, cu înghețată de vanilie, sau rece, la o ceașcă de ceai. Este ușor de preparat acasă, iar parfumul care umple casa în timpul coacerii o transformă într-un desert reconfortant și nostalgic.

Ingrediente

Pentru aluat (crustă)

250 g făină albă

125 g unt rece tăiat cubulețe

1 ou

2 linguri zahăr

1-2 linguri apă rece

un praf de sare

Pentru umplutură:

4-5 mere mari (preferabil mai acrișoare)

50 g zahăr brun

1 linguriță scorțișoară măcinată

½ linguriță nucșoară (opțional)

1 linguriță zeamă de lămâie

1 lingură amidon (sau făină)

10 g unt pentru uns

Mod de preparare pentru tarta cu mere

Făina se amestecă cu sarea și zahărul, apoi se adaugă untul rece și se frământă rapid cu vârful degetelor până se obține un aluat nisipos. Se adaugă oul și, dacă este nevoie, puțină apă rece pentru a lega aluatul. Se frământă cât mai puțin, se formează o bilă, se învelește în folie și se lasă la frigider 30–40 de minute.

Merele se curăță, se taie felii subțiri și se stropesc imediat cu zeama de lămâie. Se amestecă apoi cu zahărul brun, scorțișoara, nucșoara și amidonul, apoi se lasă 10 minute deoparte.

Aluatul se întinde într-o foaie rotundă și se așază într-o formă de tartă unsă cu unt. Se înțeapă cu furculița și se adaugă merele în strat uniform. Se pot aranja artistic în spirală sau turna pur și simplu. Se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35–40 de minute, până aluatul devine auriu, iar merele se înmoaie ușor și devin lucioase.

Se poate servi simplă, pudrată cu zahăr, cu frișcă, smântână dulce sau înghețată.