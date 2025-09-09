Rețeta de chec pufos cu prune, bun de te lingi pe degete. Desertul perfect și ușor de preparat

Checul cu prune este unul dintre acele deserturi care reușesc să îmbine simplitatea preparării cu un gust bogat. Fie că este servit la micul dejun, la cafeaua de după-amiază sau ca desert după o masă de familie, textura sa pufoasă și aroma dulce-acrișoară a prunelor îl fac greu de refuzat.

Checul cu prune se poate glazura cu ciocolată albă sau neagră, vanilie sau fructe de pădure | Shutterstock

Checul cu prune este un preparat versatil, care poate fi personalizat cu diverse glazuri, transformându-l dintr-un desert rustic într-o adevărată piesă de rezistență la o masă festivă.

Unul dintre atuurile checului cu prune este că se pretează la mai multe tipuri de finisare, în funcție de preferințe și de momentul servirii. Glazura clasică din zahăr pudră și zeamă de lămâie îi conferă un aspect elegant și o notă proaspătă, potrivită pentru zilele calde. Dacă dorești un desert mai bogat, ciocolata neagră topită cu smântână lichidă oferă o textură catifelată și un gust intens, care se potrivește perfect cu aroma prunelor coapte. Pentru o variantă cu personalitate, caramelul sărat sau gemul de prune pot adăuga un plus de savoare și un aspect atrăgător.

Indiferent de tipul de glazură ales, este esențial ca checul să fie complet răcit înainte de aplicare, pentru ca stratul de finisare să rămână intact și lucios. Astfel, vei obține nu doar un desert delicios, ci și unul aspectuos, care va impresiona atât prin gust, cât și prin prezentare. Alegerea glazurii potrivite poate transforma checul cu prune dintr-o rețetă simplă într-un preparat memorabil, perfect pentru a fi savurat alături de cei dragi.

CITEȘTE ȘI: Chec de post cu dulceață. Pașii de preparare pentru un desert special

Articolul continuă după reclamă

Cum se face checul cu prune. Rețeta originală

Ingrediente

200 g unt moale

180 g zahăr

4 ouă medii (aprox. 220 g)

250 g făină albă

10 g praf de copt

100 ml lapte

1 praf de sare (aprox. 2 g)

coaja rasă de la 1 lămâie (aprox. 5 g) sau 5 ml esență de vanilie

500 g prune coapte, dar ferme

20 g zahăr pentru presărat peste prune

2 g scorțișoară măcinată

Mod de preparare

Se spală prunele, se taie în jumătăți și se îndepărtează sâmburii. Se presară cu puțin zahăr și scorțișoară și se lasă deoparte. Într-un bol mare, se freacă untul moale cu zahărul până se obține o cremă spumoasă. Se adaugă ouăle, pe rând, amestecând bine după fiecare, apoi se adaugă coaja de lămâie rasă sau esența de vanilie. Făina se amestecă separat cu praful de copt și sarea, apoi se încorporează treptat în compoziția cu unt, alternând cu laptele, până se obține un aluat omogen și cremos.

Se toarnă aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează. Deasupra se așază prunele cu partea tăiată în sus, presărate cu zahărul și scorțișoara păstrate. Se coace checul în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 35–40 de minute, până când trece testul scobitorii. Se lasă să se răcească în tavă 10 minute, apoi se scoate pe un grătar pentru a se răci complet. La servire, se poate pudra cu zahăr sau se poate savura simplu, pentru a pune în valoare aroma prunelor.

CITEȘTE ȘI: Chec de post cu vișine și cacao. O rețetă ușoară și delicioasă

Cât timp se coace

Checul cu prune se coace, în general, 35–40 de minute la cuptor preîncălzit la 180°C, dar timpul exact poate varia în funcție de cuptor și de tipul de tavă folosit. Este important să faci testul scobitorii: dacă, după ce îl înfigi în mijlocul checului, scobitoarea iese curată, fără urme de aluat, înseamnă că este copt.

Variante de glazură

Pentru checul cu prune poți folosi mai multe variante de glazură, în funcție de gust și de ocazie. O opțiune clasică este glazura simplă din zahăr pudră și zeamă de lămâie, care se prepară rapid și adaugă o notă acrișoară ce echilibrează dulceața prunelor.

Dacă vrei o variantă mai decadentă, poți pregăti o glazură de ciocolată neagră topită cu puțină smântână lichidă pentru frișcă, obținând un strat lucios și fin. Pentru un aspect rustic și aromă deosebită, poți alege o glazură de caramel sărat, turnată peste checul răcit, sau chiar un strat subțire de gem de prune încălzit, care să intensifice gustul fructat. Indiferent de alegere, glazura trebuie adăugată doar după ce checul s-a răcit complet, pentru a se fixa frumos și a nu se topi.