Rețetă de penne cu zucchini și parmezan. În 20 de minute sunt gata

Penne cu zucchini și parmezan este rețeta-fulger care pune la aceeași masă simplitatea și finețea: paste al dente, legume cu textură, brânză maturată care leagă totul într-un sos lucios, fără smântână și fără complicații.

Zucchinii dau tot farmecul, dar trebuie să fii atentă pentru că au un conținut ridicat de apă. Dă-i pe răzătoarea mare, presară o jumătate de linguriță de sare și lasă-i 10 minute într-o strecurătoare. Apoi presează-i ușor între palme sau într-un prosop, astfel încât să elimini cât mai multă apă. Dacă îi feliezi în loc să-i razi, rumenește-i rapid în tigaie largă, cu puțin ulei, până prind pete aurii.

Fierbe pastele în apă bine sărată, iar la final păstrează o cană din apa amidonoasă. Scurge-le direct peste dovlecei în strecurătoare pentru ca șocul termic să îi înmoaie exact cât trebuie. Pune apoi totul în vasul în care au fiert pastele, oprește focul și emulsionează cu uleiul de măsline, parmezanul fin ras și puțin din apa de la paste, câte un polonic. Pentru textură, presară „pangrattato”, pesmet tras 2–3 minute în ulei cu un cățel de usturoi zdrobit.

CITEȘTE ȘI: Rețeta lui Stanley Tucci de chifteluțe de dovlecei în stil italian. Rețeta simplă din doar patru ingrediente

Cum poți personaliza rețeta de penne cu dovlecei și parmezan

Articolul continuă după reclamă

În locul pastelor penne se pot folosi cu succes fusilli, care rețin foarte bine sosul datorită formei spiralate, farfalle, ce adaugă un aspect jucăuș și elegant preparatului, sau tagliatelle, care dau o textură mai bogată și se leagă frumos cu zucchini și parmezan. De asemenea, spaghetti sau linguine oferă un rezultat mai clasic, în timp ce rigatoni, cu forma lor tubulare și striații, intensifică fiecare înghițitură prin faptul că adună bucățele de legume și brânză în interior. Alegerea tipului de paste schimbă subtil experiența finală, dar păstrează același echilibru între simplitate și savoare.

Zucchini pot fi înlocuiți cu orice fel de dovlecei tăiați subțire și gătiți foarte puțin. Parmezanul se poate înlocui cu pecorino romano, Grana Padano sau cu câteva linguri de brânză de capră.

La ierburi, merg excelent busuiocul, menta sau pătrunjelul cu frunze plate. Mai poți îmbogăți preparatul cu capere, roșii uscate tocate fin sau coajă, suc de lămâie. Dacă vrei să adaugi mai multe proteine, pune 2–3 fileuri de anșoa topite în ulei, cuburi mici de pancetta rumenită ori năut fiert pentru o variantă vegetariană mai sățioasă.

CITEȘTE ȘI: Rețete cu zucchini răzuit. De la feluri principale la aperitive și deserturi

Penne cu dovlecei, ulei de măsline și parmezan

Ingrediente

sare grunjoasă și piper negru proaspăt măcinat

2 dovlecei medii

225 g paste penne

45 ml ulei de măsline extravirgin

30–35 g parmezan fin ras + extra pentru servire

½ linguriță usturoi tocat foarte fin

¼ linguriță fulgi de ardei iute

Mod de preparare

Se pune la fiert o oală mare cu apă sărată bine. Între timp, dovleceii se rad pe răzătoarea mare. Ar trebui să rezulte 4 căni. Se presară cu ½ linguriță sare și se lasă într-o strecurătoare așezată în chiuvetă 10 minute, ca să elimine excesul de apă.

Când apa clocotește, se fierb pastele al dente conform indicațiilor de pe ambalaj. La scurgere, se toarnă pastele direct peste dovleceii din strecurătoare: apa fierbinte care spală pastele va înmuia ușor dovleceii. Nu clăti pastele.

Se transferă pastele și dovleceii înapoi în oala caldă. Se adaugă uleiul de măsline, parmezanul, usturoiul și fulgii de ardei iute; se amestecă energic 15–20 de secunde, până când parmezanul se topește ușor și „îmbracă” pastele. Se potrivește gustul cu sare și piper. Se servește imediat, stropit cu puțin ulei și presărat cu parmezan suplimentar.