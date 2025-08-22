Rețeta lui Stanley Tucci de chifteluțe de dovlecei în stil italian. Rețeta simplă din doar patru ingrediente

Există rețete care se nasc din rafinament culinar și altele care rezistă tocmai prin simplitate. Actorul Stanley Tucci a împărtășit într-o postare pe Instagram rețeta sa favorită de dovlecei. O rețetă simplă, din doar patru ingrediente, pe care, a mărturisit că o face „tot timpul”.

Actorul Stanley Tucci devenit între timp și un respectat ambasador al gastronomiei italiene, a dezvăluit că revine constant la această combinație esențială, mai ales în sezonul dovleceilor fragezi și dulci. Preparatul e simplu, versatil și ideal pentru un prânz rapid, o gustare caldă sau chiar ca aperitiv elegant, recunoaște actorul.

Tot secretul stă în gesturile mici. După ce zucchinii sau dovleceii se rad și se presară cu sare pentru a elimina cât mai mult lichid, se amestecă cu ou, puțină făină și un strop de Pecorino Romano. Fără ierburi aromatice, fără condimente suplimentare, doar gustul autentic al ingredientelor de vară, pus în valoare de prăjirea în ulei încins, până când marginile devin crocante și aurii. Tucci a explicat că preferă să le gătească în serii mici, pentru a păstra temperatura constantă a uleiului și pentru a obține acea crustă perfectă, care rămâne fermă chiar și după răcire.

Sfaturi pentru cele mai bune chifteluțe de dovlecei

Pentru un plus de textură, chifteluțele se pot lăsa la scurs nu pe hârtie absorbantă, ci pe un grătar metalic — truc pe care actorul îl aplică și în cazul altor preparate prăjite. De asemenea, rezultatul final poate fi ajustat în funcție de preferințe: un adaos discret de mentă tocată, un strop de coajă de lămâie sau chiar înlocuirea Pecorino-ului cu parmezan matur pot transforma subtil profilul aromatic. Indiferent de micile variații, acest preparat rămâne o demonstrație clară că bucătăria italiană știe să spună mult cu foarte puțin.

Pentru ca aceste chifteluțe de dovlecei să iasă impecabil de crocante, detaliile din timpul prăjirii contează enorm. Primul lucru de reținut este să nu se aglomereze tigaia. Chifteluțele trebuie prăjite în serii mici, de două până la patru bucăți, în funcție de dimensiunea tigăii, pentru ca temperatura uleiului să rămână constantă și fiecare bucată să se gătească uniform. O spatulă subțire, precum cea pentru pește, este ideală pentru întorsul delicat al compoziției, fără riscul de a o rupe.

După prăjire, este de preferat ca chifteluțele să se răcească pe un grătar metalic așezat deasupra unei tăvi, nu direct pe hârtie absorbantă. Această metodă permite aerului să circule în jurul preparatului, prevenind înmuierea și menținând textura crocantă pentru mai mult timp — o tehnică valabilă și în cazul altor preparate pane sau prăjite, precum șnițelele, vinetele sau chiar peștele în crustă.

Un alt detaliu esențial este temperatura uleiului. Dacă acesta nu este suficient de încins, compoziția va absorbi uleiul în exces în loc să formeze crusta aurie și crocantă. Fiecare chifteluță trebuie să sfârâie imediat ce atinge tigaia — acesta este semnul clar că uleiul are temperatura optimă pentru prăjire și că textura finală va fi exact așa cum trebuie: aurie, fermă și plină de savoare.

Rețetă de chifteluțe de zucchini în stil italian

Ingrediente

300 g zucchini (aprox. 2 bucăți medii), dar se pot folosi la fel de bine și dovlecei

2 g sare grunjoasă

1 ou

20 g brânză Pecorino Romano rasă fin

25 g făină albă, împărțită

60 ml ulei de măsline, pentru prăjit

Mod de preparare

Se spală zucchinii sau dovleceii și se rad fin cu o răzătoare clasică. Se transferă într-o strecurătoare așezată deasupra unui bol, se presară uniform sarea și se lasă la scurs timp de 30 de minute, pentru a elimina cât mai multă apă. Se presează bine zuchinii / dovleceii cu mâinile sau cu dosul unei linguri, apoi se transferă pulpa stoarsă într-un bol curat.

Se adaugă oul, brânza Pecorino Romano și 15 g de făină. Se amestecă energic cu o furculiță, până când compoziția devine legată, dar ușor umedă. Se încălzește uleiul de măsline într-o tigaie antiaderentă, cu diametrul de aproximativ 20 cm, la foc mediu spre mare.

Se ia câte o lingură rotunjită din compoziție și se pune în tigaie, aplatizând ușor cu dosul lingurii sau cu o spatulă. Se prăjesc chifteluțele în reprize, câte 3–4 odată, timp de aproximativ 3 minute pe fiecare parte, până când devin aurii și crocante. Se scot pe hârtie absorbantă și se lasă câteva minute să se răcorească, înainte de a fi servite.

Se pot consuma calde sau la temperatura camerei, simple sau alături de un sos de iaurt cu usturoi, o salată verde sau o felie de focaccia. Gustul brânzei Pecorino și textura delicată a zuchinilor transformă această rețetă minimalistă într-un preparat memorabil, perfect pentru vară.

