Rețetă de risotto cremos cu roșii. E gata în câteva zeci de minute, iar gustul e delicios

Risotto cremos cu roșii e felul care pune Italia într-un castron. Este catifelat, lucios, cu echilibrul perfect dintre dulceața roșiilor coapte și aciditatea lor firească, completat la final cu unt rece și parmezan fin.

Risotto cremos cu roșii se mănâncă imediat ce a fost luat de pe foc cu parmezan presărat deasupra | Shutterstock

Spre deosebire de alte mâncăruri pe bază de orez, risotto se distinge prin textura sa cremoasă și bogată, obținută prin metoda de gătire lentă și atentă. Orezul cu bob rotund și bogat în amidon, precum arborio, carnaroli sau vialone nano, este prăjit ușor în unt sau ulei de măsline, apoi fiert treptat cu supă fierbinte, adăugată în cantități mici. Astfel, amidonul se eliberează treptat, iar boabele de orez devin fragede, păstrându-și în același timp miezul ușor ferm.

Preparatul are o versatilitate remarcabilă și poate fi transformat în nenumărate variante, de la risotto clasic cu șofran, cunoscut ca „risotto alla milanese”, până la combinații moderne cu fructe de mare, ciuperci, sparanghel sau chiar ingrediente mai extravagante. Secretul constă în echilibrul dintre consistența cremoasă și aromele intense, întărit la final prin adaosul de unt și parmezan, care rotunjesc gustul și dau strălucire preparatului. Risotto-ul nu este doar un fel de mâncare, ci și o experiență culinară care cere răbdare și atenție, transformând un simplu bob de orez într-o delicatesă.

Trucuri pentru cel mai bun risotto cu roșii, roșii cherry și busuioc

Risotto cu roșii, roșii cherry și busuioc este o reinterpretare mediteraneană a rețetei clasice, plină de prospețime și culoare. Roșiile bine coapte, pasate sau date prin sită, oferă o bază dulce-acrișoară care se împletește armonios cu textura cremoasă a orezului. Roșiile cherry, adăugate spre final, aduc un contrast plăcut prin sucul lor ușor caramelizat și o notă de prospețime. Busuiocul proaspăt completează preparatul cu un parfum intens și o savoare ce amintește de vara italiană, transformând fiecare lingură într-o experiență ușoară, dar rafinată.

Un truc esențial pentru un astfel de risotto este să se prepare separat un sos de roșii bine redus, care se adaugă treptat peste orez, în locul unei părți din supa clasică. Astfel, gustul devine mult mai concentrat. Roșiile cherry pot fi trase rapid în tigaie cu puțin ulei de măsline și sare grunjoasă, pentru a-și intensifica dulceața înainte de a fi incorporate. În plus, busuiocul nu se toacă, ci se rupe cu mâna chiar înainte de servire, pentru a-și păstra uleiurile aromatice intacte. Un strop de ulei extravirgin turnat la final, împreună cu parmezan proaspăt ras, conferă preparatului un luciu elegant și o rotunjime perfectă a gustului.

Risotto cu roșii, roșii cherry și busuioc

Ingrediente

1 conservă roșii tocate (400 g)

1 litru supă de legume (fierbinte)

20 g unt

1 lingură ulei de măsline extravirgin

1 ceapă, tocată fin

2 căței de usturoi, tocați fin

1 crenguță de rozmarin, tocată fin

250 g orez pentru risotto (Arborio/Carnaroli)

300 g roșii cherry, tăiate în jumătăți

un pachet mic de busuioc, rupt grosier

4 linguri parmezan ras

piper negru proaspăt măcinat (și sare, dacă mai este nevoie)

Mod de preparare

Pune roșiile din conservă și jumătate din supă în blender și mixează scurt până devin omogene. Toarnă amestecul într-o cratiță, adaugă și restul de supă, adu la ușor clocot și menține pe foc mic pe tot parcursul rețetei.

Într-o oală largă, încălzește ușor untul și uleiul până se topește untul. Adaugă ceapa și gătește 6–8 minute la foc mic, până se înmoaie. Încorporează usturoiul și rozmarinul 1 minut, apoi adaugă orezul și amestecă 1 minut, cât să devină lucios și ușor translucid.

Adaugă din lichidul fierbinte (supă + roșii) câte un sfert odată, amestecând des. Când primul adaos e aproape absorbit, pune următorul, și tot așa. După ce ai încorporat aproximativ jumătate din lichid, adaugă roșiile cherry. Continuă să gătești 20–25 de minute, până când orezul este cremos și fraged (al dente), roșiile cherry s-au înmuiat, iar lichidul s-a folosit.

Oprește focul, acoperă oala 1 minut, apoi încorporează busuiocul rupt. Servește imediat, presărând parmezan și piper negru proaspăt. Dacă vrei, mai adaugă un fir de ulei bun de măsline. Gustă și potrivește de sare doar la final.