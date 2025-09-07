Rețetă gustoasă și sățioasă de dovlecei gratinați cu mozzarella

Cu aroma lor delicată și textura fragedă, dovleceii gratinați cu mozzarella sunt un preparat ușor, gustos și plin de savoare, perfect atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Combinația dintre legumele coapte și stratul generos de brânză topită creează un echilibru între prospețime și textură cremoasă, transformând un ingredient simplu într-un fel de mâncare rafinat. Fie că îi servești ca fel principal sau ca garnitură, vor aduce în farfurie un strop de eleganță mediteraneană.

Dovleceii gratinați cu mozzarella se remarcă prin simplitatea preparării, dar și prin versatilitate. Textura lor fină se îmbină perfect cu mozzarella topită, care, în timpul coacerii, formează o crustă aurie și ușor crocantă la exterior, păstrând în același timp interiorul cremos. Alegerea dovleceilor tineri este esențială pentru un gust mai dulce și o consistență uniformă, iar condimentarea corectă, cu ierburi aromatice proaspete sau uscate, adaugă profunzime aromei.

Preparatul poate fi adaptat cu ușurință în funcție de preferințe. Poți adăuga felii subțiri de roșii, un strop de ulei de măsline extravirgin sau parmezan ras pentru un plus de intensitate, ori chiar legume precum ardei sau ciuperci pentru o variantă mai bogată. Coacerea la cuptor nu doar că păstrează nutrienții, dar scoate în evidență dulceața naturală a dovleceilor, rezultând un preparat sănătos și sățios.

Cum se prepară dovleceii gratinați cu mozzarella

Este recomandat să fie aleși dovlecei tineri, de mărime medie, cu coaja subțire și fermă, deoarece au mai puține semințe și o pulpă mai densă. Dovleceii se taie în rondele sau felii subțiri, pentru a se găti uniform și pentru a absorbi mai bine aromele din sos și brânză. Înainte de a fi gratinați, este indicat să fie presărați cu puțină sare și lăsați câteva minute într-o sită, pentru a elimina excesul de apă.

Mozzarella are rolul principal în această rețetă și este important să fie folosită o variantă de calitate, cu o textură elastică și un gust delicat. Pentru a evita scurgerea excesivă de zer în timpul coacerii, mozzarella se scurge bine. Dacă este posibil, se lasă câteva minute pe hârtie absorbantă. În combinație cu un strat subțire de parmezan ras sau grana padano, preparatul capătă o aromă mai intensă și o crustă crocantă la suprafață.

Dovleceii gratinați se pot prepara simplu, doar cu un strop de ulei de măsline și condimente precum oregano sau busuioc. Pot fi îmbogățiți cu un sos bechamel ușor sau cu smântână pentru gătit, pentru un plus de finețe. Indiferent de variantă, este esențial ca stratificarea să fie făcută corect: un strat de dovlecei, un strat de brânză și puțin sos, repetându-se procesul până la umplerea vasului.

Coacerea se face la o temperatură medie, de aproximativ 180–190°C, pentru ca legumele să se pătrundă treptat, iar brânza să se topească uniform. În ultimele cinci minute, temperatura poate fi ridicată sau se poate folosi funcția de grill, pentru a obține acea crustă aurie și apetisantă. Preparatul se servește fierbinte, dar își păstrează gustul plăcut și după ce se răcește ușor, fiind potrivit și pentru picnicuri sau mese în aer liber.

Reteta simplă la cuptor de dovlecei gratinați cu mozzarella

Ingrediente

800 g dovlecei

200 g mozzarella

50 g parmezan ras

3 linguri ulei de măsline

1 linguriță oregano uscat

sare și piper după gust

Mod de preparare

Se spală dovleceii și se taie în felii subțiri. Se presară sare peste ele și se lasă 10–15 minute într-o sită, pentru a elimina excesul de apă, apoi se șterg bine cu un șervet curat.

Într-un vas termorezistent uns cu ulei de măsline, se așază un strat de dovlecei, se presară sare, piper și oregano, apoi se adaugă felii de mozzarella. Se repetă alternarea straturilor până se termină ingredientele, ultimul strat fiind de mozzarella și parmezan ras.

Se introduce vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C și se coace 20–25 de minute, până când brânza este complet topită și ușor rumenită. Preparatul se servește cald, simplu sau ca garnitură.

Cu ce se servesc

Dovleceii gratinați cu mozzarella se servesc cel mai bine imediat ce sunt scoși din cuptor, când brânza este topită și cremoasă, iar legumele sunt fragede. Pot fi consumați ca fel principal, alături de o salată verde proaspătă sau o salată de roșii cu busuioc, care să aducă un contrast de prospețime și aciditate.

Dacă sunt folosiți drept garnitură, merg de minune lângă fripturi la cuptor sau la grătar, fie că vorbim despre pui, curcan, porc sau pește. Pentru o masă mai bogată, pot fi serviți cu o porție de paste simple cu ulei de măsline și usturoi, ori cu pâine prăjită pentru a savura sosul de brânză topită rămas în tavă.