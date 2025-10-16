Antena Căutare
Rețetă pentru începători de saramură de pește la grătar, cu roșii și ardei copți

Saramura de pește la grătar cu roșii și ardei copți este una dintre acele rețete care impresionează prin simplitate. Nu ai nevoie de tehnici complicate sau de ustensile speciale, ci doar de câteva ingrediente de bază și de dorința de a aduce la masă un preparat tradițional, cu gust autentic.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 11:45
Saramura de pește la grătar cu roșii și ardei copt se servește cu mămăligă caldă și mujdei de usturoi | Shutterstock

Pentru cei care o pregătesc prima dată, cheia este să nu se teamă de foc. Peștele se așază direct pe grătarul bine încins, fără să fie sufocat de condimente, pentru ca savoarea lui naturală să rămână dominantă. În paralel, legumele se coc până când pielița lor se desprinde ușor, lăsând în urmă miez dulce și parfumat, gata să intre în saramura fierbinte.

Secretul unei reușite este momentul în care zeama sărată, clocotită cu usturoi și legume, se toarnă peste peștele rumenit. Aburul care se ridică atunci nu este doar un efect spectaculos, ci și garanția că aromele se vor fixa în carne. Cu mămăligă alături și verdeață proaspătă presărată la final, saramura devine un preparat de neuitat, pe care îl poate stăpâni chiar și un începător.

Cum faci saramură de pește cu roșii și ardei copți, pas cu pas

Saramura de pește cu roșii și ardei copți este o rețetă care cere simplitate și atenție la detalii, pentru că de ele depinde gustul autentic. Primul pas este alegerea peștelui – crapul gras rămâne vedeta, dar și dorada, bibanul sau carasul dau rezultate excelente. Important este ca peștele să fie foarte proaspăt, curățat bine și sărat ușor înainte de a ajunge pe grătar, unde trebuie lăsat suficient cât să prindă crustă aurie, dar să rămână suculent la interior.

Ardeii și roșiile au un rol esențial, pentru că dau dulceața și parfumul care echilibrează zeama sărată. Se coc până pielița se desprinde singură, se curăță și se lasă să-și păstreze sucul, care se va adăuga în saramură. Roșiile trebuie să fie bine coapte, de grădină, iar dacă sunt prea apoase, se pot lăsa câteva minute la scurs pentru a concentra gustul.

Zeama propriu-zisă se face cu apă clocotită și sare grunjoasă, peste care se adaugă roșiile și ardeii copți, usturoi zdrobit și, după preferință, un ardei iute. Se fierbe scurt, pentru ca aromele să rămână vii, apoi se toarnă peste peștele rumenit. Trucul este ca zeama să fie foarte fierbinte, ca să pătrundă în carne și să îi dea savoarea inconfundabilă.

Pentru un plus de autenticitate, verdețurile proaspete se pun la final: pătrunjel, leuștean sau chiar puțin cimbru. Saramura se servește neapărat cu mămăligă, pentru că doar ea știe să adune în farfurie sosul aromat, ușor picant, sărat și dulce-acrișor în același timp. Este un preparat simplu, dar cu o noblețe rustică, în care se regăsește toată bogăția toamnei și arta de a găti fără artificii, doar cu foc, sare și ingrediente adevărate.

Rețetă de saramură de pește la grătar

Ingrediente

  • 1 kg pește proaspăt (crap, caras, biban sau doradă)
  • 2-3 roșii mari, bine coapte (aprox. 400 g)
  • 3 ardei grași (roșii sau verzi, 300 g)
  • 2 ardei iuți (opțional, după gust)
  • 6-7 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei
  • 1,5 litri apă fierbinte
  • 1 lingură sare grunjoasă
  • 1 legătură pătrunjel verde
  • 1 legătură leuștean verde
  • piper proaspăt măcinat

Mod de preparare

Peștele se curăță bine de solzi și măruntaie, se spală sub jet de apă rece și se șterge. Dacă este mare, se taie bucăți de 4–5 cm. Se sărează ușor și se lasă 10–15 minute să prindă gust.

Ardeii grași și cei iuți se pun pe grătar sau în cuptor, până pielița se înnegrește și se desprinde. Se curăță de coajă și semințe, apoi se taie fâșii. Roșiile se coc și ele pe grătar sau direct pe flacăra aragazului, se decojesc și se toacă mărunt.

Bucățile de pește se frig pe grătar încins sau într-o tigaie grill unsă cu puțin ulei, câte 4–5 minute pe fiecare parte, până prind crustă aurie.

Într-o oală se fierbe apa cu sarea grunjoasă. Se adaugă roșiile și ardeii copți, apoi usturoiul zdrobit. Se lasă la foc mic 5–7 minute, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Bucățile de pește fript se așază într-un vas adânc și se toarnă peste ele saramura fierbinte cu legume. Se presară verdeața tocată mărunt și piper proaspăt.

Ingredientul secret care nu trebuie să-ți lipsească

Ingredientul care nu trebuie să lipsească din saramura de pește este usturoiul. El face legătura între aroma intensă a peștelui fript și dulceața legumelor coapte, transformând o zeamă simplă de apă cu sare într-un sos parfumat, cu profunzime și personalitate. Zdrobiți sau tocați mărunt, cățeii de usturoi se adaugă spre final, în saramura clocotită, ca să-și păstreze iuțeala delicată și să dea forță gustului.

Fără usturoi, saramura ar fi doar o supă sărată cu legume, lipsită de acel accent rustic care o face să fie unul dintre cele mai iubite preparate pescărești. Usturoiul, alături de pătrunjelul verde și leușteanul presărate la final, este ingredientul care face diferența și care dă saramurii autenticitate, echilibrând perfect sarea, fumul și dulceața roșiilor coapte.

