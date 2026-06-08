Risotto cremos cu pui și praz. Un preparat care demonstrează perfect de ce bucătăria italiană este apreciată în întreaga lume

Cu o textură catifelată, o aromă bogată și ingrediente simple transformate într-o mâncare elegantă, această rețetă de risotto cremos cu pui și praz reprezintă combinația ideală dintre confortul unei mese gătite acasă și rafinamentul unui preparat servit într-un restaurant.

Risotto cremos cu pui și praz se servește imediat după preparare, atunci când textura sa este perfectă | Shutterstock

Deși multe persoane consideră că risotto-ul este dificil de preparat, realitatea este că succesul său depinde mai ales de răbdare și de respectarea câtorva pași esențiali. La baza acestui preparat se află orezul Arborio, un soi special cu boabe scurte și bogate în amidon. În timpul gătirii, amidonul este eliberat treptat, oferind consistența cremoasă care a făcut celebru acest preparat.

Spre deosebire de alte mâncăruri pe bază de orez, risotto-ul nu trebuie să fie nici uscat, nici prea lichid. Textura ideală este una fină, mătăsoasă și ușor fluidă. Prazul aduce o notă delicată și ușor dulceagă, mult mai subtilă decât cea oferită de ceapa obișnuită. Pe măsură ce se gătește lent, acesta devine moale și aromat, integrându-se perfect în preparat. Carnea de pui completează rețeta prin gustul său bogat și prin aportul de proteine, transformând risotto-ul într-un fel principal sățios și echilibrat.

Un alt element care contribuie la succesul preparatului este parmezanul. Adăugat la final, acesta se topește în masa fierbinte de orez și oferă un plus de cremozitate și savoare. Untul contribuie și el la textura finală, conferind acel aspect lucios și apetisant specific risotto-ului autentic.

Risotto-ul este unul dintre preparatele care răsplătesc atenția acordată în timpul gătirii. Adăugarea treptată a supei și amestecarea constantă permit fiecărui bob de orez să se gătească uniform. Rezultatul este un preparat în care fiecare ingredient își păstrează identitatea, contribuind în același timp la armonia întregului.

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Risotto cremos cu pui și praz - Ingrediente

1,5 kg pulpe superioare de pui cu piele și os

2 linguri ulei de măsline

3 fire mari de praz

1 șalotă mare

2 căței de usturoi

400 g orez Arborio

2,2 l supă de pui fierbinte

50 ml suc de lămâie

40 g unt

60 g parmezan ras fin

2 linguri pătrunjel verde tocat

sare după gust

piper negru proaspăt măcinat după gust

Risotto cremos cu pui și praz - Mod de preparare

Mai întâi încălzește cuptorul la 200°C. Apoi condimentează pulpele de pui cu sare și piper.

Încinge uleiul într-o tigaie mare și rumenește pulpele până când pielea devine aurie și crocantă. Transferă carnea într-o tavă și coace-o aproximativ 25 de minute, până devine fragedă și bine pătrunsă. Păstrează în tigaie grăsimea rămasă de la pui.

Toacă șalota și taie prazul în rondele subțiri. Adaugă șalota în tigaie și gătește-o până devine translucidă. Încorporează prazul și gătește-l câteva minute, până se înmoaie. Adaugă usturoiul tocat și amestecă timp de 30 de secunde.

Pune orezul și amestecă un minut pentru a-l acoperi cu grăsimea aromată din tigaie. Toarnă sucul de lămâie și primul polonic de supă fierbinte. Adaugă supa treptat, câte un polonic odată, amestecând frecvent după fiecare adăugare.

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Continuă procesul aproximativ 20-25 de minute, până când orezul devine cremos și ușor ferm în centru.

Oprește focul. Adaugă untul și parmezanul ras. Amestecă energic până când preparatul devine fin și lucios. Așază pulpele de pui peste risotto și presară pătrunjel verde tocat.

Secrete pentru un preparat reușit

Folosește întotdeauna supă fierbinte. Dacă lichidul este rece, procesul de gătire va fi întrerupt și textura finală poate avea de suferit.

Nu spăla orezul înainte de utilizare. Amidonul de la suprafața boabelor este esențial pentru obținerea consistenței cremoase.

Adaugă lichidul treptat și oferă timp orezului să îl absoarbă înainte de următoarea tranșă.

Nu găti excesiv orezul. Un risotto reușit trebuie să păstreze o ușoară fermitate în centrul boabelor.

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Cum servești risotto cremos cu pui și praz

Risotto cremos cu pui și praz se servește imediat după preparare, atunci când textura sa este perfectă. Presară deasupra puțin parmezan suplimentar și câteva frunze de pătrunjel proaspăt pentru un plus de prospețime și culoare.

Preparatul poate fi însoțit de o salată verde simplă, asezonată cu ulei de măsline și suc de lămâie, sau de legume verzi trase rapid în unt. Fiecare porție oferă un contrast plăcut între cremozitatea orezului, aroma delicată a prazului și gustul bogat al cărnii de pui. Este o rețetă care transformă ingrediente obișnuite într-un preparat elegant, reconfortant și extrem de gustos.