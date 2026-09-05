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Ce se întâmplă dacă „calci” sare cu fierul de călcat. Trucul vechi care te poate scăpa de o problemă enervantă

Îți prezentăm în rândurile de mai jos un truc vechi, dar foarte bun, care te scapă de o problemă enervantă atunci când vine vorba de fierul de călcat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 18:35 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 18:50
Ce se întâmplă dacă „calci” sare cu fierul de călcat. Trucul vechi care te poate scăpa de o problemă enervantă | Shutterstok
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Fierul de călcat este nelipsit din majoritatea locuințelor. Ne este util în călcatul hainelor, însă ce ne facem cu talpa sa care se murdărește sau se arde frecvent. Multe soluții de curățat din magazine sunt scumpe și, uneori, nu ajută. Ei bine, află că există un truc vechi, dar extrem de eficient, pentru această problemă!

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La ce ajută dacă „calci” sare cu fierul de călcat

Una dintre cele mai frecvente și mai enervante probleme pe care le semnalează gospodinele atunci când calcă haine șifonate are de-a face cu urmele de murdărie sau arsură de pe talpa fierului de călcat. De cele mai multe ori, aceste depuneri pot provoca deteriorarea hainelor.

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Urmele de pe partea metalică a aparatului de călcat apar ca urmare a unei acumulări de țesături sintetice și praf. Dacă folosești apă dură atunci când calci hainele, situația poate deveni și mai dificilă, deoarece acest lucru poate încuraja depunerea de rugină, potrivit unei surse.

Atunci când se adună reziduuri pe talpă, fierul de călcat devine ineficient. Pe lângă acest aspect, o altă problemă deranjantă o reprezintă mirosul neplăcut. De asemenea, urmele de arsură pot păta hainele, iar aburul nu va mai fi distribuit uniform.

Află, însă, că igienizarea aparatului de călcat nu este deloc complicată și necesită un produs ieftin și pe care, cu siguranță, fiecare îl avem în bucătărie. Este vorba despre sare.

Procesul este la fel de simplu. Tot ce trebuie să faci este să pui pe masa de călcat un prosop sau o cârpă din microfibră, peste care presari o cantitate potrivită de sare. Apoi, calcă în mod normal în zona în care ai presărat ingredientul, potrivit sursei citate mai sus.

Pe urmă, scoate fierul din priză, lasă-l puțin la răcit și șterge-l pe talpă cu o cârpă uscată. În acest fel, urmele de murdărie se vor îndepărta foarte ușor.

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Un alt ingredient la care mai poți apela este oțetul. Și acesta curăță la fel de eficient fierul de călcat. Poți utiliza oțetul sub mai multe forme. Îl poți introduce în orificiul pentru apă, unde îl lași să acționeze câteva minute, după care calcă normal un prosop, activând aburul, mai notează sursa citată mai sus.

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