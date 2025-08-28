Șodou, rețeta celei mai populare băuturi din Ardeal

Antena Căutare
Șodoul, o băutură tradițională cu rădăcini adânci în bucătăria europeană, era folosit din vechime ca remediu pentru răceli și sursă rapidă de energie. Rețeta clasică include gălbenuș de ou bătut cu zahăr sau miere, peste care se toarnă lapte fierbinte, obținându-se o băutură cremoasă și reconfortantă.

Un pahar de șodou este perfect în zilele reci sau pentru răgușală. | Shutterstock

În varianta originală, adesea se adăuga coniac, rom sau vin, mai ales în anotimpurile reci, pentru un efect revigorant.

De-a lungul timpului, șodoul a cunoscut numeroase variante. În locul laptelui se poate folosi apă pentru o consistență mai ușoară, iar zahărul poate fi înlocuit cu miere sau îndulcitori naturali. Unele rețete moderne includ arome precum vanilia, scorțișoara sau nucșoara, oferind un plus de rafinament. În versiunile contemporane, oul poate fi omis sau înlocuit cu alternative vegane pe bază de lapte vegetal îngroșat cu amidon.

Ce beneficii are consumul de șodou

Bogat în proteine de calitate din ou și în calciu esențial din lapte, șodoul contribuie la întărirea sistemului imunitar și la menținerea sănătății oaselor. În plus, mierea sau zahărul adăugat oferă o doză rapidă de energie, fiind o alegere ideală pentru momentele de oboseală sau slăbiciune.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă beneficiile nutriționale, șodoul este cunoscut pentru efectul său calmant asupra gâtului iritat și a tusei persistente, fiind un remediu natural folosit din generație în generație. Temperaturile ridicate ale băuturii ajută la decongestionarea căilor respiratorii, în timp ce textura sa cremoasă oferă o senzație plăcută de confort. Fie că este savurat simplu sau aromatizat cu scorțișoară și vanilie, șodoul rămâne o băutură cu multiple beneficii pentru sănătate, perfectă pentru zilele friguroase sau pentru momentele în care avem nevoie de un plus de energie și bunăstare.

Cum se servește un șodou

Șodoul se servește fierbinte, imediat după preparare, fiind o băutură care nu suportă păstrarea îndelungată. Dacă este necesar, poate fi refrigerat pentru câteva ore și reîncălzit la bain-marie, dar există riscul ca oul să se coaguleze. Pentru o textură perfectă, este important ca laptele să fie turnat treptat peste gălbenușuri, evitându-se astfel gătirea bruscă. Amestecarea continuă și încălzirea la foc mic sunt esențiale pentru a obține o consistență fină și catifelată.

Rețetă de șodou

Ingrediente pentru o porție (o cană)

  • 1 gălbenuș de ou proaspăt,
  • 200 ml lapte integral,
  • 1 lingură de miere sau zahăr (aproximativ 20 g),
  • 1 vârf de cuțit de scorțișoară sau vanilie (opțional),
  • 20 ml coniac, rom sau vin fiert (opțional, pentru varianta cu alcool)

Mod de preparare

Se încălzește laptele la foc mic, fără a-l aduce la fierbere. Între timp, într-un bol, se bate gălbenușul cu zahărul sau mierea până când compoziția devine spumoasă și deschisă la culoare.

Laptele cald se toarnă treptat peste gălbenuș, amestecând continuu pentru a evita coagularea. Compoziția obținută se transferă din nou în cratiță și se încălzește la foc foarte mic, amestecând constant până când capătă o consistență ușor cremoasă, fără a fierbe.

Se ia de pe foc și, dacă se dorește, se adaugă scorțișoară, vanilie sau alcool. Se servește imediat, fierbinte, fiind un remediu tradițional reconfortant și nutritiv.

