Sos Bechamel. Rețeta faimosului sos alb pas cu pas și sosurile derivate din acesta

Catifelat, alb și discret parfumat cu nucșoară, sosul Bechamel este considerat „sos-mamă” în bucătăria clasică, fiind punctul de plecare pentru zeci de rețete. Este folosit în lasagna, sufleuri sau gratinuri și transformă cele mai simple ingrediente într-un preparat elegant.

Deși pare un sos simplu, reușita lui depinde de câteva detalii esențiale. Înțelegerea istoriei, cunoașterea trucurilor de preparare și adaptarea la preferințele moderne fac din Bechamel un exemplu al perfecțiunii culinare.

Originile sosului Bechamel sunt atribuite secolului al XVII-lea, în Franța, fiind asociat cu Louis de Béchameil, maestru de masă la curtea regelui Ludovic al XIV-lea. În timp, sosul a fost rafinat de bucătarii francezi și a devenit unul dintre pilonii bucătăriei clasice, alături de Velouté, Espagnole, Hollandaise și Sosul de roșii.

Un prim truc pentru reușită este prepararea „roux”-ului: unt topit și făină gătite împreună câteva minute, până când dispar urmele de făină crudă, dar fără a se rumeni. Laptele se încălzește separat și se adaugă treptat, amestecând continuu, pentru a preveni cocoloașele. Condimentarea cu sare, piper alb și un strop de nucșoară proaspăt rasă finalizează procesul. Pentru o textură impecabilă, sosul poate fi strecurat prin sită fină înainte de servire.

Variantele de Bechamel sunt numeroase. Sosul Mornay adaugă brânză Gruyère sau Parmezan, fiind perfect pentru paste și gratinuri. Sosul Soubise încorporează ceapă caramelizată, ideal pentru carne albă. În bucătăria modernă, există versiuni fără gluten, realizate cu amidon de porumb, sau variante vegane, cu lapte vegetal și margarină.

Cum se păstează sosul Bechamel

Bechamelul se păstrează bine la frigider, într-un recipient etanș, timp de 2–3 zile. Pentru a nu prinde pojghiță, se acoperă suprafața direct cu folie alimentară. Se poate reîncălzi la foc mic, adăugând puțin lapte pentru a-i reda consistența.

Este un sos versatil. Stă la baza lasagnei clasice, îmbracă legumele la cuptor, dă cremozitate piureurilor sau completează brânzeturile într-un gratin savuros. Fie simplu, fie transformat în alte sosuri, Bechamel rămâne expresia rafinamentului culinar francez, adus pe mesele de zi cu zi.

Sosul Bechamel, unul dintre cele cinci sosuri-mamă ale bucătăriei franțuzești, este baza pentru o mulțime de preparate: lasagna, sufleuri, gratinuri, musaca sau diverse sosuri derivate, precum Mornay ori Soubise. Textura lui catifelată și gustul fin îl fac indispensabil într-o bucătărie clasică.

Rețetă de sos Bechamel

Ingrediente

50 g unt

50 g făină albă tip 000

500 ml lapte integral

1/2 linguriță sare

1/4 linguriță piper alb măcinat

un praf de nucșoară proaspăt rasă

Mod de preparare

Într-o cratiță cu fund gros se topește untul la foc mic, având grijă să nu se rumenească. Se adaugă făina și se amestecă energic cu telul, obținându-se un „roux” albicios. Amestecul se gătește 2–3 minute, pentru a elimina gustul de făină crudă, dar fără să capete culoare.

Separat, laptele se încălzește ușor. Se toarnă treptat peste roux, câte puțin, amestecând continuu cu telul, pentru a preveni formarea cocoloașelor. După ce s-a încorporat tot laptele, sosul se fierbe la foc mic 8–10 minute, până capătă consistență cremoasă.

Se condimentează cu sare, piper alb și nucșoară, apoi se folosește imediat sau se păstrează acoperit cu folie alimentară lipită direct pe suprafața sosului, pentru a nu prinde pojghiță.

Sosuri derivate din sosul Bechamel

Sos Mornay

Ingrediente

500 ml sos béchamel

50 g cașcaval sau Gruyère ras

30 g parmezan ras

1 gălbenuș (opțional)

20 g unt

Mod de preparare

Se încălzește sosul béchamel, se adaugă brânzeturile rase și se amestecă până la topire. Se poate îmbogăți cu gălbenuș bătut cu puțin sos cald, apoi reintegrat, și se montează cu unt la final.

Sos Soubise

Ingrediente

500 ml sos béchamel

250 g ceapă albă, tocată fin

30 g unt

sare, piper alb

Mod de preparare

Ceapa se călește încet în unt, fără să prindă culoare, până devine fondantă. Se mixează într-un piure fin și se încorporează în béchamel. Se potrivește de gust cu sare și piper.

Sos Nantua

Ingrediente

500 ml sos béchamel

100 g unt de raci (sau pastă de creveți)

50 ml smântână lichidă

Mod de preparare

Se încorporează untul de raci în sosul béchamel și apoi smântâna, omogenizând până la consistență fină.

Sos Aurora

Ingrediente

500 ml sos béchamel

50 g pastă de roșii concentrată (sau 100 ml coulis de roșii redus)

20 g unt

Mod de preparare

Se adaugă pasta de roșii în béchamelul cald, se omogenizează și se montează cu unt.