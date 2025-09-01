Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism

Sarea amară, cunoscută și ca sare Epsom, este un remediu popular pentru diverse probleme de sănătate. Cu toate acestea, nu este recomandată oricui și poate avea efecte neplăcute când este consumată în cantități mari. Iată ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară.

Sarea Epsom sau sarea amară este un compus mineral natural numit sulfat de magneziu, prezent în natură sau obținut industrial. Sursele naturale sunt destul de rare. Poate fi extrasă din lacuri sărate bogate în magneziu, din anumite izvoare minerale și din Marea Moartă. Sarea amară din farmacii și magazine este aproape exclusiv produsă industrial, printr-un proces chimic simplu.

La prima vedere, sarea Epsom seamănă cu sarea grunjoasă de bucătărie, având cristale albe sau translucide. I se spune „sare” datorită aspectului și structurii, însă, din punct de vedere chimic, nu este sare de masă (clorură de sodiu), ci sulfat de magneziu. Gustul său este amar și sărat în același timp, neplăcut pentru consum. Din acest motiv, se recomandă diluarea ei în apă și consumarea rapidă atunci când este administrată intern.

Ce beneficii are sarea amară

Sarea Epsom este utilizată mai ales extern, în băi relaxante sau în scopuri cosmetice. Deși există puține date științifice disponibile, povești despre puterea de vindecare a sării amare circulă de secole, spune dr. Naoki Umeda, specialist în medicină integrativă la Cleveland Clinic Wellness Institute, din SUA.

Când este dizolvată în apa de baie, sarea Epsom eliberează ioni de magneziu și sulfat, care ar aduce mai multe beneficii:

Reduce stresul și induce relaxarea

Unii specialiști susțin că efectul de relaxare se datorează în principal apei calde, însă alții cred că sarea este cea care ajută la reglarea dispoziției și la reducerea stresului, anxietății și depresiei. Conform unor surse, magneziul stimulează producția de serotonină, hormonul responsabil de starea de bine și de relaxare.

Calmează durerile musculare

Sarea amară este folosită în băi calde pentru detensionarea mușchilor și atenuarea durerilor din zona umerilor, gâtului, spatelui și capului. Prin relaxarea mușchilor din jurul craniului, magneziul din sarea Epsom poate contribui la reducerea unei dureri de cap sau migrene. De asemenea, poate susține recuperarea musculară după antrenamente.

Scade inflamațiile

Printre numeroasele beneficii ale magneziului se numără și capacitatea de a reduce inflamațiile. Băile cu sare amară pot fi de ajutor în calmarea edemelor și a durerilor articulare provocate de artrită sau de traumatisme precum entorsele. Sulfatul de magneziu contribuie la diminuarea inflamației locale și a durerii.

Îmbunătățește aspectul pielii

Sarea amară adăugată în apa de baie poate calma iritațiile pielii și are un efect hidratant, reducând senzația de uscăciune. Pentru o hidratare mai intensă, poți amesteca sarea cu diverse uleiuri sau creme.

Sarea amară este apreciată și ca un exfoliant natural blând. Cristalele sale fine îndepărtează celulele moarte de la suprafața pielii, lăsând-o mai catifelată și mai luminoasă. De asemenea, este recomandată ca scrub pentru zonele cu piele mai aspră, precum coatele și călcâiele.

Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară

Amestecul de sare amară cu apă este recomandat pentru efectul său laxativ. Atunci când este consumată, sarea atrage apa în intestine, înmoaie scaunul și stimulează tranzitul intestinal.

Medicii recomandă această soluție doar ocazional, pentru eliminarea pe termen scurt a constipației sau pentru curățarea colonului înainte de anumite proceduri medicale. Utilizarea îndelungată ca laxativ poate duce la deshidratare, diaree și dezechilibre electrolitice.

Dacă vrei să folosești sarea Epsom ca laxativ, este foarte important să alegi doar varianta pentru uz intern, de calitate farmaceutică. Sarea pentru baie poate conține impurități, parfumuri, coloranți sau alte ingrediente care nu sunt sigure de ingerat. Verifică întotdeauna eticheta și alege doar produsele pe care se specifică „pentru uz intern”.

Doza recomandată de sare amară pentru efectul laxativ variază de la un produs la altul, însă, în general, aceasta este de:

10-30 grame (echivalentul a 2-6 lingurițe rase) pe zi pentru adulți și pentru copiii de 12 ani sau mai mari

5-10 grame (1-2 lingurițe rase) pe zi pentru copiii cu vârsta între 6 și 12 ani

Administrarea apei cu sare amară ca laxativ nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 6 ani.

Amestecă sarea într-un pahar cu 240 ml de apă. Poți împărți doza pe parcursul zilei, dar nu depăși cantitatea zilnică recomandată. Pentru un gust mai plăcut, adaugă suc de lămâie. De obicei, efectul laxativ se instalează în interval de 30 de minute până la 6 ore după administrare.

Dacă ai băut apă cu sare amară timp de două zile consecutiv și nu ai avut scaun, nu ar trebui să continui tratamentul, conform Medical News Today. În acest caz, încearcă un alt laxativ sau consultă medicul pentru recomandări suplimentare.

Pe internet circulă numeroase „rețete” detox care promovează consumul de apă cu sare amară. Se crede că aceasta ar ajuta la eliminarea toxinelor din organism, însă nu există dovezi științifice care să susțină afirmația, iar medicii dezaprobă folosirea ei în acest scop. Administrată oral, sarea amară are în principal efect laxativ, iar utilizarea ei pentru „curățarea” organismului poate fi riscantă.

Sare amară – contraindicații

Înainte de a lua apă cu sare amară pe cale orală, este bine să consulți un medic. Efectul său laxativ nu este blând, iar dacă depășești dozele, poate provoca scaune moi și multiple, dureri abdominale și deshidratare. În plus, poate interacționa cu anumite medicamente.

Persoanele cu afecțiuni renale nu ar trebui să folosească apa cu sare amară pentru constipație. Rinichii sănătoși filtrează magneziul, însă atunci când funcția renală este redusă, excesul se poate acumula în organism. În cazul pacienților cu boli renale, un nivel prea ridicat de magneziu poate provoca tulburări de ritm cardiac neregulat, confuzie și convulsii.

Deși rar, cantitățile foarte mari pot fi fatale chiar și în cazul persoanelor fără probleme renale. Din acest motiv, sarea Epsom nu ar trebui utilizată frecvent ca laxativ.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.