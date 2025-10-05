Tocăniță de pui cu vinete și roșii. Un preparat cremos, perfect pentru zilele de toamnă

Tocănița de pui cu vinete și roșii este un preparat simplu, dar spectaculos prin gust. Combină pulpele de pui fragede cu vinete rumenite, năut hrănitor și un sos catifelat de roșii, unt și smântână.

Rețeta de tocăniță de pui cu vinete și roșii are la bază ingrediente familiare, dar echilibrul dintre textura legumelor, consistența năutului și cremozitatea sosului o transformă într-o experiență culinară completă.

Un truc esențial pentru reușită este tratarea vinetelor. Trebuie presărate cu sare, lăsate 15-20 de minute să-și lase zeama și tamponarea cu un șervet de hârtie sau scurgerea de zeamă înainte de prăjire le fac să absoarbă mai puțin ulei și să rămână ferme după coacere. De asemenea, pulpele de pui trebuie doar rumenite ușor, fără a fi gătite complet pe plită, pentru ca frăgezimea lor să se păstreze la cuptor. Sosul devine cu adevărat bogat dacă untul se adaugă imediat după ce roșiile s-au înmuiat, iar smântâna lichidă se încorporează la final, pentru a nu se separa.

CITEȘTE ȘI: Tocaniță de legume de sezon. Rețeta de vară cu ardei, dovlecei și roșii

Cum poți personaliza tocănița de pui cu vinete și roșii

Articolul continuă după reclamă

Variantele pot fi adaptate în funcție de preferințe. Pentru o rețetă mai ușoară, untul și smântâna pot fi reduse sau înlocuite cu iaurt grecesc, care va adăuga cremozitate fără exces de grăsimi. Dacă vrei arome mai intense poți adăuga scorțișoară, chimion sau coriandru măcinat, pentru o notă orientală autentică. Preparatul poate fi făcut și cu piept de pui sau chiar cu carne de curcan, iar năutul poate fi substituit cu linte roșie.

Preparatul se consumă fierbinte, direct din vasul de cuptor, însoțit de pâine proaspătă, lipii calde sau orez simplu. Sosul bogat și aromele concentrate se potrivesc și cu un couscous pufos sau cu o salată verde ușoară, care echilibrează bogăția felului principal. Este o mâncare care nu are nevoie de garnituri complicate, ci doar de un acompaniament care să îi pună în valoare consistența și parfumul.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de tocăniță de pui cu ciuperci și vin alb cu mărar și mămăliguță

Tocăniță de pui cu vinete și roșii

Ingrediente

950 g pulpe de pui dezosate și fără piele

2 vinete medii

5 roșii bine coapte, tăiate cubulețe mici

1 cană năut hidratat în prealabil sau 1 conservă standard

60 g unt

60 ml ulei de măsline

120 ml smântână lichidă pentru gătit

120 ml apă

3 căței de usturoi, zdrobiți sau tocați mărunt

2 lingurițe sare

2 lingurițe cimbru uscat sau cimbrișor de vară uscat

1 linguriță piper negru măcinat fin

1 cub concentrat de supă de pui fără sare

Mod de preparare

Se încălzește cuptorul la 200°C. Pulpele de pui se freacă bine cu jumătate din cantitatea de sare și cu usturoiul zdrobit, astfel încât carnea să fie uniform acoperită. Se lasă deoparte la marinat cât timp se pregătesc celelalte ingrediente.

Vinetele se taie rondele și se presară cu restul de sare, amestecându-se ușor pentru a se distribui uniform. Se lasă câteva minute, apoi se șterg bine cu prosoape de hârtie sau se presează ușor pentru a elimina excesul de apă.

Într-o tigaie largă se încinge uleiul la foc mediu spre mare, apoi se prăjesc rondelele de vinete pe ambele părți, timp de 5–8 minute, până capătă o culoare aurie. Se scot pe o farfurie și se lasă deoparte.

În aceeași tigaie se așază pulpele de pui cu partea superioară în jos și se rumenesc rapid, 3–4 minute, doar pentru a prinde culoare, fără a fi gătite complet. Se scot pe farfuria cu vinete.

Se adaugă untul în tigaie, apoi roșiile tăiate mărunt. Se gătesc 5–6 minute, până când se înmoaie și încep să scadă. Se încorporează smântâna lichidă, cubul de concentrat, năutul și restul de condimente, amestecând bine pentru omogenizare.

În vasul termorezistent se așază straturi de vinete și carne de pui, apoi se toarnă sosul format în tigaie. Se adaugă apă, se acoperă cu capac și se introduce la cuptor. Preparatul se coace 40 de minute, până când pulpele sunt fragede, iar sosul s-a legat. Se servește fierbinte, cu pâine proaspătă sau orez simplu, pentru a valorifica aromele bogate și sosul catifelat.