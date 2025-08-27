Antena Căutare
Home Lifestyle Food Tocaniță de legume de sezon. Rețeta de vară cu ardei, dovlecei și roșii

Tocaniță de legume de sezon. Rețeta de vară cu ardei, dovlecei și roșii

Tocănița de legume de vară este una dintre acele mâncăruri simple, dar pline de savoare, care aduc în farfurie gustul autentic al sezonului cald.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 08:10 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 12:11
Tocănița de legume se poate servi ca atare sau drept garnitură pentru preparate din carne | Shutterstock

Combinând culorile vii și aromele intense ale legumelor proaspete, acest preparat poate fi adaptat în funcție de preferințe, fiind la fel de bun servit simplu sau ca garnitură pentru diverse feluri principale. Secretul unei tocănițe reușite stă atât în alegerea legumelor, cât și în modul lor de gătire.

Pentru a obține un gust intens, fiecare ingredient trebuie tratat cu atenție, adăugat la momentul potrivit, astfel încât textura și aroma să fie păstrate. Călirea cepei și a morcovului în puțin ulei cu unt dă o bază aromată și bogată, iar adăugarea treptată a legumelor, în ordinea timpului de gătire, permite fiecăreia să își păstreze consistența și parfumul. Roșiile pot fi pregătite separat, gătite cu un praf de sare și puțin zahăr pentru a echilibra aciditatea, apoi încorporate spre final.

Condimentele joacă un rol esențial în desăvârșirea gustului. Usturoiul trebuie adăugat spre final pentru a evita amăreala, iar busuiocul proaspăt, cimbrul sau pătrunjelul dau o notă proaspătă și vibrantă. Pentru un plus de rafinament, un strop de vin alb sau câteva legume coapte pe grătar înainte de a fi puse în oală pot adăuga o aromă subtil afumată și bogată, transformând tocănița de legume într-un preparat memorabil.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de tocăniță cu iepure, în stil tradițional grecesc

Articolul continuă după reclamă

Cum se face tocăniță de legume de vară

Ingrediente

  • 2 cepe medii
  • 2 morcovi
  • 2 ardei grași
  • 1 dovlecel
  • 2 roșii mari
  • 150 g fasole verde
  • 2 linguri ulei
  • 2 căței de usturoi
  • 100 ml apă sau supă de legume
  • sare și piper după gust
  • pătrunjel verde pentru servire

Mod de preparare

Se curăță ceapa și se toacă mărunt, apoi se pune la călit într-o cratiță cu ulei încins, amestecând până devine translucidă. Se adaugă morcovii curățați și tăiați rondele și se lasă câteva minute, amestecând din când în când. Se pun ardeii tăiați cuburi, dovlecelul curățat de coajă (dacă este mai bătrân) și tăiat cuburi, apoi se adaugă fasolea verde curățată și tăiată bucăți.

Se amestecă bine toate legumele și se toarnă apa sau supa de legume. Se acoperă cratița și se lasă la foc mic timp de 15–20 de minute, până când legumele se înmoaie, dar își păstrează o parte din textură. Roșiile se opăresc separat, se curăță de coajă și se toacă mărunt, apoi se adaugă în tocăniță împreună cu usturoiul zdrobit. Se mai lasă pe foc 5–7 minute, până când sosul se leagă ușor.

La final, se asezonează cu sare și piper după gust și se presară pătrunjel verde tocat. Tocănița de legume de vară se poate servi atât caldă, alături de pâine proaspătă, cât și rece, ca garnitură pentru preparate din carne sau pește.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de tocăniță cu influențe turcești și mămăliguță cu brânză și sos de smântână

Trucuri pentru un gust intens

Pentru un gust intens la tocănița de legume de vară, se poate începe prepararea prin călirea cepei și a morcovului într-un amestec de ulei și puțin unt, ceea ce adaugă profunzime aromei. Legumele trebuie adăugate în ordinea timpului de gătire, pentru ca fiecare să își păstreze textura, iar gusturile să se dezvolte treptat.

Roșiile pot fi gătite separat cu un praf de sare și un vârf de zahăr pentru a echilibra aciditatea, apoi adăugate spre final. Usturoiul nu trebuie pus prea devreme, pentru a nu se arde și a nu deveni amar. Un strop de vin alb sau câteva frunze de busuioc adăugate la final pot transforma aroma într-una mai sofisticată, iar folosirea de legume coapte pe grătar înainte de a fi adăugate în tocăniță va aduce o notă ușor afumată și bogată.

Cel mai bun mod de a prepara conopida. Toată lumea va mânca cu poftă... Urmează să mergi la un restaurant hot pot? Iată ce trebuie să faci pentru a avea o experiență plăcută...
Înapoi la Homepage
AS.ro Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Observatornews.ro ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu!
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu! Marti, 26.08.2025, 21:55
Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Miercuri, 27.08.2025, 08:26 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Marti, 26.08.2025, 18:15 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Marti, 26.08.2025, 15:58
Mai multe
Citește și
Urmează să mergi la un restaurant hot pot? Iată ce trebuie să faci pentru a avea o experiență plăcută
Urmează să mergi la un restaurant hot pot? Iată ce trebuie să faci pentru a avea o experiență plăcută
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani Catine.ro
Uleiul de tescovină sau uleiul din turte de măsline. Ce este și de ce nu trebuie confundat cu uleiul de măsline extravirgin
Uleiul de tescovină sau uleiul din turte de măsline. Ce este și de ce nu trebuie confundat cu uleiul de măsline...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile”
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile” Libertatea.ro
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut... Elle
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula Iubirii | FOTO
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula... Spynews.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli Jurnalul
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele Kudika
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul.... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă impresionează ideea de erou al neamului românesc”
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă... Gandul
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost fotografiată pe un iaht
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x