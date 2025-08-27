Tocaniță de legume de sezon. Rețeta de vară cu ardei, dovlecei și roșii

Tocănița de legume de vară este una dintre acele mâncăruri simple, dar pline de savoare, care aduc în farfurie gustul autentic al sezonului cald.

Tocănița de legume se poate servi ca atare sau drept garnitură pentru preparate din carne | Shutterstock

Combinând culorile vii și aromele intense ale legumelor proaspete, acest preparat poate fi adaptat în funcție de preferințe, fiind la fel de bun servit simplu sau ca garnitură pentru diverse feluri principale. Secretul unei tocănițe reușite stă atât în alegerea legumelor, cât și în modul lor de gătire.

Pentru a obține un gust intens, fiecare ingredient trebuie tratat cu atenție, adăugat la momentul potrivit, astfel încât textura și aroma să fie păstrate. Călirea cepei și a morcovului în puțin ulei cu unt dă o bază aromată și bogată, iar adăugarea treptată a legumelor, în ordinea timpului de gătire, permite fiecăreia să își păstreze consistența și parfumul. Roșiile pot fi pregătite separat, gătite cu un praf de sare și puțin zahăr pentru a echilibra aciditatea, apoi încorporate spre final.

Condimentele joacă un rol esențial în desăvârșirea gustului. Usturoiul trebuie adăugat spre final pentru a evita amăreala, iar busuiocul proaspăt, cimbrul sau pătrunjelul dau o notă proaspătă și vibrantă. Pentru un plus de rafinament, un strop de vin alb sau câteva legume coapte pe grătar înainte de a fi puse în oală pot adăuga o aromă subtil afumată și bogată, transformând tocănița de legume într-un preparat memorabil.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de tocăniță cu iepure, în stil tradițional grecesc

Articolul continuă după reclamă

Cum se face tocăniță de legume de vară

Ingrediente

2 cepe medii

2 morcovi

2 ardei grași

1 dovlecel

2 roșii mari

150 g fasole verde

2 linguri ulei

2 căței de usturoi

100 ml apă sau supă de legume

sare și piper după gust

pătrunjel verde pentru servire

Mod de preparare

Se curăță ceapa și se toacă mărunt, apoi se pune la călit într-o cratiță cu ulei încins, amestecând până devine translucidă. Se adaugă morcovii curățați și tăiați rondele și se lasă câteva minute, amestecând din când în când. Se pun ardeii tăiați cuburi, dovlecelul curățat de coajă (dacă este mai bătrân) și tăiat cuburi, apoi se adaugă fasolea verde curățată și tăiată bucăți.

Se amestecă bine toate legumele și se toarnă apa sau supa de legume. Se acoperă cratița și se lasă la foc mic timp de 15–20 de minute, până când legumele se înmoaie, dar își păstrează o parte din textură. Roșiile se opăresc separat, se curăță de coajă și se toacă mărunt, apoi se adaugă în tocăniță împreună cu usturoiul zdrobit. Se mai lasă pe foc 5–7 minute, până când sosul se leagă ușor.

La final, se asezonează cu sare și piper după gust și se presară pătrunjel verde tocat. Tocănița de legume de vară se poate servi atât caldă, alături de pâine proaspătă, cât și rece, ca garnitură pentru preparate din carne sau pește.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de tocăniță cu influențe turcești și mămăliguță cu brânză și sos de smântână

Trucuri pentru un gust intens

Pentru un gust intens la tocănița de legume de vară, se poate începe prepararea prin călirea cepei și a morcovului într-un amestec de ulei și puțin unt, ceea ce adaugă profunzime aromei. Legumele trebuie adăugate în ordinea timpului de gătire, pentru ca fiecare să își păstreze textura, iar gusturile să se dezvolte treptat.

Roșiile pot fi gătite separat cu un praf de sare și un vârf de zahăr pentru a echilibra aciditatea, apoi adăugate spre final. Usturoiul nu trebuie pus prea devreme, pentru a nu se arde și a nu deveni amar. Un strop de vin alb sau câteva frunze de busuioc adăugate la final pot transforma aroma într-una mai sofisticată, iar folosirea de legume coapte pe grătar înainte de a fi adăugate în tocăniță va aduce o notă ușor afumată și bogată.