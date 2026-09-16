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Torni apă fierbinte peste prăjitură înainte să o bagi la cuptor. Ce se întâmplă în timpul coacerii

Iată ce se întâmplă dacă torni apă fierbinte peste prăjitură înainte să o bagi la cuptor! Trucul gospodinelor pentru cel mai bun desert.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 16:59 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 18:10
Torni apă fierbinte peste prăjitură înainte să o bagi la cuptor. Ce se întâmplă în timpul coacerii | Shutterstok
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Dacă îți plac prăjiturile cu mere, scorțișoară și caramel, merită să încerci această rețetă. Snickerdoodle Cobbler combină umplutura delicioasă de mere cu aluatul de biscuiți, zahăr și scorțișoară, alături de un sos perfect de caramel.

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Însă, secretul rețetei constă într-un pas neobișnuit: torni apă fierbinte ori clocotită peste prăjitură înainte ca aceasta să ajungă în cuptor. În timpul coacerii, apa pătrunde în desert și contribuie la formarea unui sos cremos, în timp ce restul prăjiturii se rumenește.

De ce să torni apă fierbinte peste prăjitură înainte să o bagi la cuptor

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Tehnica de a turna apă fierbinte deasupra desertului Snickerdoodle Cobbler, fără să amesteci, este secretul care transformă zahărul și scorțișoara într-un sos de caramel cremos.

Ingrediente

  • Amestec pentru biscuiți Snickerdoodle, alături de plicul cu zahăr și scorțișoară;
  • Un ou mare;
  • Unt;
  • Umplutură pentru plăcintă cu mere;
  • Lapte;
  • Apă fierbinte sau clocotită.

Mod de preparare

Pentru început, preîncălzește cuptorul la aproximativ 190°C. Pune într-un bol amestecul pentru biscuiți, fără plicul cu zahăr și scorțișoară, și apoi adaugă untul și oul. Amestecă până când obții un aluat de biscuiți, potrivit eatmovemake.com.

Pe urmă, pulverizează o tavă cu spray pentru gătit și împarte aluatul în două. Rupe în bucăți mici prima jumătate din aluat și distribuie-le pe tavă.

IMAGINI CU REȚETA ȘI MODUL DE PREPARARE AICI:

Apoi, presară peste aluat jumătate din amestecul de zahăr și scorțișoară. Următorul pas este să adaugi umputura de mere și să o întinzi uniform.

După, rupe în bucăți mici și cealaltă jumătate de aluat și pune-o peste stratul de mere. Presară, apoi, restul de zahăr cu scorțișoară și, opțional, poți adăuga sos de caramel.

Acum vine partea importantă a rețetei. Chiar înainte de a băga prăjitura la cuptor, toarnă foarte încet apă fierbine deasupra. Deși, inițial, va arăta totul foarte lichid, nu amesteca deloc. În cuptor, aluatul va crește, iar apa, în combinație cu zahărul și scorțișoara, se va transforma într-un sos de caramel dulce și cremos, potrivit sursei citate mai sus.

Coace prăjitura timp de aproximativ 30–35 de minute, până când partea de deasupra devine aurie. Pentru a verifica dacă mijlocul este făcut, poți introduce o scobitoare în aluat.

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Cum se servește prăjitura

Prăjitura poate fi servită atât caldă, cât și rece. Pentru un plus de savoare, fiecare porție poate fi combinată cu topping de caramel și înghețată.

Merele aromate, alături de scorțișoară, aluatul din biscuiți și sosul de caramel format în timpul coacerii transformă acest desert într-o variantă spectaculoasă de cobbler. Pasul cu apa fierbinte este cel care îi conferă textura și sosul specific.

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