Antena Căutare
Home Lifestyle Food Varză murată pentru iarnă, rețeta clasică a bunicii

Varză murată pentru iarnă, rețeta clasică a bunicii

Nimic nu aduce mai bine gustul copilăriei decât varza murată pusă la butoi pentru iarnă, după rețeta clasică a bunicii. Acrișoară, aromată și crocantă, ea păstrează în fiecare frunză parfumul toamnei și grija cu care gospodinele pregăteau cămara pentru zilele reci.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 11:45
Varza are nevoie de aproximativ 5-6 săptămâni pentru a se mura | Shutterstock

Varza murată nu este doar un preparat tradițional, ci și un simbol al mesei în familie. În jurul butoiului din curte sau din beci se adunau toți, de la cei mici, curioși să guste prima frunză acrișoară, până la cei mari, care știau tainele saramurii și ale condimentelor. Hreanul, mărarul uscat, foile de dafin și gutuia parfumată nu erau simple adaosuri, ci ingrediente menite să dea suflet și savoare verzei.

Fiecare familie are o rețetă, păstrată cu sfințenie din generație în generație, cu secrete care făceau gustul verzei unic. Dincolo de ingrediente, mai importantă este răbdarea. Varza trebuie pritocită săptămâni la rând ca să nu facă floare, iar zeama să rămână clară ”ca șampania”. Și aceasta este folosită la gătit, mai ales la acritul ciorbelor pe bază de carne de porc.

CITEȘTE ȘI: De ce e bine să pui un cartof în butoiul cu varză murată. Trucul la care puțini s-ar fi gândit

Cum punea bunica varză la murat iarna. Rețeta autentică

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 20 kg varză albă, de toamnă, bine coaptă și cu foi tari
  • 500 g sare grunjoasă, neiodată (aproximativ 25 g la fiecare litru de apă)
  • 10 l apă plată sau de izvor (fără clor)
  • 4 rădăcini de hrean (aproximativ 200 g)
  • 2 căpățâni de usturoi (aproximativ 100 g)
  • 3 crenguțe de mărar uscat
  • 2 rămurele de cimbru uscat
  • 10 boabe de ienibahar
  • 20 g boabe de piper negru
  • 5 frunze de dafin
  • 2 morcovi mari (aproximativ 200 g), tăiați rondele
  • 1 gutuie galbenă (opțional, pentru aromă și culoare)

Mod de preparare

Se curăță verzele de frunzele exterioare și se scobesc cotoarele cu un cuțit, astfel încât să rămână o adâncitură. Se spală bine și se lasă la scurs. În butoiul curat și opărit în prealabil se așază la bază câteva crenguțe de mărar uscat, hrean, boabe de piper și ienibahar, frunze de dafin, morcovi și, dacă se dorește, gutuia tăiată în felii.

Verzele se așază una lângă alta, cu cotorul în sus, înghesuite bine, astfel încât să nu rămână spații mari între ele. În cotoarele scobite se pune câte o linguriță de sare. Printre verze se mai adaugă bucăți de hrean și căței de usturoi, pentru aromă și pentru a păstra varza crocantă.

Separat, se prepară saramura: sarea se dizolvă complet în apa rece (25 g sare la 1 l apă). Se toarnă saramura peste verze până când acestea sunt acoperite integral. Dacă mai rămâne spațiu liber, se completează ulterior cu saramură proaspătă, în același raport.

Butoiul se acoperă cu un capac sau cu o pânză curată. În primele 2 săptămâni, varza se „întoarce” sau se „pisează”. Zilnic, apoi la 2 zile, se ia cu un furtun sau cu o țeavă lichid din partea de jos și se toarnă de sus, pentru a oxigena saramura și a grăbi fermentația. După această perioadă, varza se lasă la maturat într-un loc răcoros și întunecat, la 8–12°C.

După aproximativ 5–6 săptămâni, varza murată este gata pentru consum. Se păstrează în butoiul cu saramură până la primăvară, asigurându-se că lichidul acoperă permanent verzele.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de sarmale tradiționale, în foi de varză murată. Prepară bucatele ca la bunica acasă

Cât trebuie lăsată la fermentat

Varza murată are nevoie de timp pentru a fermenta corect, astfel încât să capete gustul acrișor specific, să fie sigură pentru consum și să se păstreze peste iarnă.

În mod tradițional, la temperatura camerei (18–22°C), fermentația activă durează aproximativ 2–3 săptămâni. În această perioadă, trebuie să sufli cu un furtun în zeama din butoi pentru a oxigena saramura și a împiedica dezvoltarea mucegaiului.

După această etapă inițială, varza se lasă la maturat într-un spațiu rece și întunecat, la 8–12°C, unde procesul de fermentație continuă lent. În total, varza devine bine acrită și gata de consum după 5–6 săptămâni de la punerea în saramură. Dacă se păstrează constant sub lichid și la temperatură adecvată, varza murată rezistă fără probleme până la primăvară.

Dulceață de dovleac și gem de dovleac. Rețete delicioase și ușor de făcut... Rețetă pentru începători de saramură de pește la grătar, cu roșii și ardei copți...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice” Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rețetă pentru începători de saramură de pește la grătar, cu roșii și ardei copți
Rețetă pentru începători de saramură de pește la grătar, cu roșii și ardei copți
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă”
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă... Catine.ro
Dulceață de dovleac și gem de dovleac. Rețete delicioase și ușor de făcut
Dulceață de dovleac și gem de dovleac. Rețete delicioase și ușor de făcut
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x