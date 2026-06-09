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(P) Noua realitate din transportul european, de la 1 iulie 2026

Pentru companiile de transport, anul 2026 marchează o schimbare importantă în modul în care flotele trebuie administrate, monitorizate și documentate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 11:47 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 11:49
Noua realitate din transportul european, de la 1 iulie 2026 | trackgps
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Noile reguli europene nu aduc doar cerințe legislative suplimentare, ci schimbă direct procesele zilnice din transportul internațional.

Începând cu 1 iulie 2026, vehiculele comerciale ușoare între 2,5 și 3,5 tone utilizate în transport internațional sau operațiuni de cabotaj vor intra sub reguli mult mai stricte. Pentru transportatori, acest lucru înseamnă mai multă responsabilitate, mai multe date de gestionat și o nevoie tot mai mare de soluții digitale care simplifică activitatea.

Companiile care se pregătesc din timp vor putea transforma această schimbare într-un avantaj. Cele care amână digitalizarea riscă să se confrunte cu erori administrative, controale dificile, costuri suplimentare și pierderi operaționale.

Transportul ușor intră într-o nouă etapă de conformitate

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Până acum, multe flote de vehicule comerciale ușoare au funcționat cu proceduri mai simple decât transportul greu. Din 2026, situația se schimbă. Companiile care operează internațional vor trebui să urmărească atent timpii de conducere și odihnă, activitatea șoferilor, traseele efectuate, datele tahograf și documentele necesare pentru transport bilateral, cross-trade sau cabotaj.

Această schimbare va avea impact direct asupra activității zilnice. Managerii de flotă vor trebui să știe rapid ce vehicule sunt vizate, ce șoferi pot continua cursa, ce date trebuie descărcate și ce informații trebuie prezentate în cazul unui control. Fără o soluție digitală centralizată, toate aceste procese pot deveni greu de urmărit și consumatoare de timp.

Ce presupun noile reglementări?

Noile măsuri fac parte din strategia Uniunii Europene de uniformizare a condițiilor de lucru și de combatere a concurenței neloiale în transportul rutier. În practică, toate companiile care operează vehicule între 2,5 și 3,5 tone în transport internațional vor trebui să respecte reguli similare celor aplicate deja camioanelor de mare tonaj.

Principalele schimbări care intră în vigoare de la 1 iulie 2026 sunt:

1. Obligativitatea montării tahografului inteligent G2V2;

2. Respectarea timpilor de conducere și odihnă;

3. Monitorizarea activității șoferilor;

4. Aplicarea regulilor privind detașarea conducătorilor auto;

5. Arhivarea și gestionarea datelor tahograf;

6. Posibilitatea controalelor digitale mult mai precise.

Aceste obligații vor afecta toate companiile care desfășoară transport contra cost în spațiul european folosind vehicule comerciale ușoare.

Impactul operațional: mai mult decât riscul de amendă

Noile reguli nu afectează doar partea juridică. Ele influențează direct modul în care sunt planificate cursele, utilizate vehiculele și coordonați șoferii. Lipsa unei evidențe clare poate duce la întârzieri, blocaje în trafic, controale prelungite, documente incomplete sau decizii greșite în planificarea rutelor. În plus, în operațiunile de cabotaj, unde cerințele administrative sunt mai stricte, orice eroare de documentare poate genera costuri suplimentare.

Pentru o flotă activă, timpul pierdut înseamnă bani pierduți. De aceea, conformitatea nu mai poate fi tratată separat de eficiența operațională. Companiile au nevoie de vizibilitate completă asupra activității, de date actualizate și de instrumente care reduc intervenția manuală.

Tahograful inteligent: începutul procesului, nu finalul lui

Introducerea tahografului inteligent G2V2 este una dintre cele mai importante cerințe asociate noilor reguli. Totuși, simpla instalare a tahografului nu este suficientă. Adevărata provocare este gestionarea corectă a datelor generate de acesta.

Datele trebuie descărcate periodic, analizate, arhivate și corelate cu activitatea șoferilor. În lipsa unui sistem automatizat, companiile riscă să piardă informații importante sau să descopere prea târziu abateri privind timpii de conducere și odihnă.

Aici intervine Tacho Analytics, soluția dezvoltată de AROBS TrackGPS, dedicată companiilor care vor să simplifice administrarea datelor din tahograf și să reducă riscul de neconformitate.

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