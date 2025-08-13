Antena Căutare
Home Lifestyle Health Alergia la mușcătura de țânțari. Cum se manifestă și cum e bine să acționezi

Alergia la mușcătura de țânțari. Cum se manifestă și cum e bine să acționezi

Pentru majoritatea oamenilor, mușcăturile de țânțari sunt doar o neplăcere trecătoare. La persoanele alergice, ele pot declanșa reacții locale sau sistemice, severe uneori. Iată cum recunoști o alergie la mușcătura de țânțari și ce poți face într-o astfel de situație.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 10:05 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 12:38
Alergiile la mușcătura de țânțari sunt mai frecvente și mai intense la copii, din cauza sistemului imunitar încă imatur | Shutterstock

Deși provoacă disconfort, majoritatea mușcăturilor de țânțari sunt inofensive. Însă, persoanele alergice pot resimți reacții mult mai intense, care depășesc cu mult o simplă mâncărime și o mică umflătură.

Reacțiile alergice la mușcăturile de țânțari apar mai frecvent la copii, care au un sistem imunitar în formare și o piele mai sensibilă. Totuși, nici adulții nu sunt ocoliți de această problemă, mai ales cei cu un sistem imunitar slăbit.

Este posibil să fi avut reacții tipice la mușcăturile de țânțari toată viața, dar apoi să dezvolți brusc o alergie la saliva lor. Un motiv pentru această schimbare poate fi o problemă legată de sistemul tău imunitar, conform centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. De asemenea, poți fi foarte sensibil la saliva unui anumit tip de țânțar, dar să nu ai aceeași reacție la alte specii.

Recunoașterea simptomelor și intervenția corectă pot face diferența dintre un disconfort trecător și o problemă care necesită asistență medicală.

Articolul continuă după reclamă

Principalele simptome ale alergiei la mușcătura de țânțari

Atunci când ne înțeapă un țânțar, injectează în piele o cantitate mică de salivă. Aceasta conține substanțe anticoagulante - proteine care împiedică sângele să se coaguleze și permit insectei să se hrănească mai ușor. Organismul nostru le percepe ca substanțe „intruse” și declanșează o reacție imună care se manifestă prin roșeață, umflătură și mâncărime.

Reacțiile locale ușoare sunt perfect normale, dar organismul unor persoane reacționează exagerat la proteinele din saliva țânțarilor. Reacția locală de tip alergic este mai mare, iar în unele cazuri, poate declanșa și manifestări sistemice.

Simptomele alergiei apar, de regulă, după 8-10 ore de la mușcătura de țânțar și pot include:

  • umflătură extinsă
  • senzație de căldură locală
  • înroșirea și întărirea pielii din jurul mușcăturii
  • umflarea articulațiilor
  • mâncărime
  • durere
  • bășici
  • febră

În cele mai grave cazuri, o mușcătură de țânțar poate provoca anafilaxie – o reacție alergică severă, care poate pune viața în pericol, potrivit American Academy of Allergy Asthma & Immunology. Anafilaxia se manifestă prin umflarea gâtului, urticarie extinsă, stare de leșin sau respirație șuierătoare. Totuși, asemenea reacții sunt rare după mușcăturile de țânțari. Ele sunt cauzate mult mai frecvent de alte insecte, cum ar fi albinele sau viespile.

Ce e bine să faci în cazul mușcăturii de țânțari dacă ai alergie

Dacă reacția alergică este localizată, poți încerca următoarele metode pentru atenuarea simptomelor:

  • Ridică zona afectată și aplică gheață pe ea timp de 30 de secunde pentru a reduce umflătura și durerea;
  • Spală bășicile cu apă și săpun, fără să le spargi, pentru a preveni infecțiile locale;
  • Evită scărpinarea, pentru a preveni infectarea pielii;
  • Aplică o soluție calmantă pe zona inflamată, cum ar fi loțiunea cu calamină;
  • Dacă mâncărimea și durerea sunt intense, aplică o cremă antihistaminică sau cu hidrocortizon pe mușcătură;
  • Ia antihistaminice orale dacă reacția alergică este puternică;
  • Ia un paracetamol sau ibuprofen dacă ai durere sau febră;
  • În cazurile mai severe, poate fi necesar un tratament cu corticosteroizi sistemici, disponibili sub formă de pastile și injecții.

De regulă, reacțiile alergice la mușcătura de țânțari dispar într-un interval de 3-10 zile, în funcție de severitate.

Dacă știi că poți dezvolta o reacție anafilactică după înțepături de insecte, este esențial să porți întotdeauna cu tine un auto-injector cu adrenalină (epinefrină). În lipsa acestuia, solicită imediat ajutor medical de urgență dacă apar semne de anafilaxie.

Citește și: 10 remedii naturale pentru mușcături de țânțari. Ce să aplici pe înțepături ca să scapi de disconfort

Se poate trata alergia la mușcătura de insecte?

În general, reacțiile alergice locale la mușcăturile de țânțari tind să se amelioreze în mod natural, pe măsură ce înaintezi în vârstă, după expuneri repetate la saliva acestor insecte sau din ambele motive.

Dacă ai reacții alergice frecvente și severe, discută cu un alergolog despre opțiunile de tratament. Din păcate, nu există în prezent soluții care să „vindece” definitiv alergia la mușcătura de țânțari. Dacă în cazul alergiilor la albine sau viespi se poate recomanda imunoterapia (desensibilizarea prin administrarea treptată a unor cantități mici de venin), această abordare nu este încă standardizată pentru acest tip de alergie.

Tratamentul alergiei la mușcăturile de țânțari vizează calmarea simptomelor prin administrarea de antihistaminice și alte remedii menite să reducă disconfortul.

Citește și: Ghidul complet al înțepăturilor de insecte. Cum să recunoști semnele lăsate de căpușe, ploșnițe, albine sau păianjeni

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Cum să scoți apa din urechi după o baie în piscină sau mare. Iată ce spun medicii să NU faci...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Observatornews.ro Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00 Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10 Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
Mai multe
Citește și
Cum să scoți apa din urechi după o baie în piscină sau mare. Iată ce spun medicii să NU faci
Cum să scoți apa din urechi după o baie în piscină sau mare. Iată ce spun medicii să NU faci
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Tot ce trebuie să știi despre protecția solară. Ce este indicele UV și cum alegi crema cu SPF
Tot ce trebuie să știi despre protecția solară. Ce este indicele UV și cum alegi crema cu SPF
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x