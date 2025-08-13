Alergia la mușcătura de țânțari. Cum se manifestă și cum e bine să acționezi

Pentru majoritatea oamenilor, mușcăturile de țânțari sunt doar o neplăcere trecătoare. La persoanele alergice, ele pot declanșa reacții locale sau sistemice, severe uneori. Iată cum recunoști o alergie la mușcătura de țânțari și ce poți face într-o astfel de situație.

Alergiile la mușcătura de țânțari sunt mai frecvente și mai intense la copii, din cauza sistemului imunitar încă imatur | Shutterstock

Deși provoacă disconfort, majoritatea mușcăturilor de țânțari sunt inofensive. Însă, persoanele alergice pot resimți reacții mult mai intense, care depășesc cu mult o simplă mâncărime și o mică umflătură.

Reacțiile alergice la mușcăturile de țânțari apar mai frecvent la copii, care au un sistem imunitar în formare și o piele mai sensibilă. Totuși, nici adulții nu sunt ocoliți de această problemă, mai ales cei cu un sistem imunitar slăbit.

Este posibil să fi avut reacții tipice la mușcăturile de țânțari toată viața, dar apoi să dezvolți brusc o alergie la saliva lor. Un motiv pentru această schimbare poate fi o problemă legată de sistemul tău imunitar, conform centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. De asemenea, poți fi foarte sensibil la saliva unui anumit tip de țânțar, dar să nu ai aceeași reacție la alte specii.

Recunoașterea simptomelor și intervenția corectă pot face diferența dintre un disconfort trecător și o problemă care necesită asistență medicală.

Principalele simptome ale alergiei la mușcătura de țânțari

Atunci când ne înțeapă un țânțar, injectează în piele o cantitate mică de salivă. Aceasta conține substanțe anticoagulante - proteine care împiedică sângele să se coaguleze și permit insectei să se hrănească mai ușor. Organismul nostru le percepe ca substanțe „intruse” și declanșează o reacție imună care se manifestă prin roșeață, umflătură și mâncărime.

Reacțiile locale ușoare sunt perfect normale, dar organismul unor persoane reacționează exagerat la proteinele din saliva țânțarilor. Reacția locală de tip alergic este mai mare, iar în unele cazuri, poate declanșa și manifestări sistemice.

Simptomele alergiei apar, de regulă, după 8-10 ore de la mușcătura de țânțar și pot include:

umflătură extinsă

senzație de căldură locală

înroșirea și întărirea pielii din jurul mușcăturii

umflarea articulațiilor

mâncărime

durere

bășici

febră

În cele mai grave cazuri, o mușcătură de țânțar poate provoca anafilaxie – o reacție alergică severă, care poate pune viața în pericol, potrivit American Academy of Allergy Asthma & Immunology. Anafilaxia se manifestă prin umflarea gâtului, urticarie extinsă, stare de leșin sau respirație șuierătoare. Totuși, asemenea reacții sunt rare după mușcăturile de țânțari. Ele sunt cauzate mult mai frecvent de alte insecte, cum ar fi albinele sau viespile.

Ce e bine să faci în cazul mușcăturii de țânțari dacă ai alergie

Dacă reacția alergică este localizată, poți încerca următoarele metode pentru atenuarea simptomelor:

Ridică zona afectată și aplică gheață pe ea timp de 30 de secunde pentru a reduce umflătura și durerea;

Spală bășicile cu apă și săpun, fără să le spargi, pentru a preveni infecțiile locale;

Evită scărpinarea, pentru a preveni infectarea pielii;

Aplică o soluție calmantă pe zona inflamată, cum ar fi loțiunea cu calamină;

Dacă mâncărimea și durerea sunt intense, aplică o cremă antihistaminică sau cu hidrocortizon pe mușcătură;

Ia antihistaminice orale dacă reacția alergică este puternică;

Ia un paracetamol sau ibuprofen dacă ai durere sau febră;

În cazurile mai severe, poate fi necesar un tratament cu corticosteroizi sistemici, disponibili sub formă de pastile și injecții.

De regulă, reacțiile alergice la mușcătura de țânțari dispar într-un interval de 3-10 zile, în funcție de severitate.

Dacă știi că poți dezvolta o reacție anafilactică după înțepături de insecte, este esențial să porți întotdeauna cu tine un auto-injector cu adrenalină (epinefrină). În lipsa acestuia, solicită imediat ajutor medical de urgență dacă apar semne de anafilaxie.

Se poate trata alergia la mușcătura de insecte?

În general, reacțiile alergice locale la mușcăturile de țânțari tind să se amelioreze în mod natural, pe măsură ce înaintezi în vârstă, după expuneri repetate la saliva acestor insecte sau din ambele motive.

Dacă ai reacții alergice frecvente și severe, discută cu un alergolog despre opțiunile de tratament. Din păcate, nu există în prezent soluții care să „vindece” definitiv alergia la mușcătura de țânțari. Dacă în cazul alergiilor la albine sau viespi se poate recomanda imunoterapia (desensibilizarea prin administrarea treptată a unor cantități mici de venin), această abordare nu este încă standardizată pentru acest tip de alergie.

Tratamentul alergiei la mușcăturile de țânțari vizează calmarea simptomelor prin administrarea de antihistaminice și alte remedii menite să reducă disconfortul.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.