Alimente bogate în cupru. De unde poți asimila acest mineral

Cuprul este un mineral esențial pentru multe aspecte ale sănătății organismului. Acesta se găsește în compoziția a numeroase alimente și poate fi obținut ușor dintr-o dietă echilibrată. Citește despre alimente bogate în cupru.

Corpul uman nu poate produce cupru, de aceea ai nevoie să-l incluzi zilnic în alimentație. Acest mineral ocupă un rol major pentru producerea de energie, menținerea sănătății vaselor de sânge și susținerea sistemului imunitar.

Alimente bogate în cupru

În mod natural, organismul are nevoie de cupru pentru a funcționa, iar acest aport necesar se mărește pe măsură ce înaintezi în vârstă. În general, prezența excesului de cupru în corp este foarte rară deoarece se eliberează orice concentrație suplimentară de care nu ai nevoie.

Există alimente care conțin cantități ridicate de cupru, ceea ce te poate ajuta în mod semnificativ să eviți deficitul acestui mineral. Dacă te confrunți cu o deficiență se recomandă să urmezi sfatul medicului sau nutriționistului pentru a o remedia.

Semințe de floarea-soarelui

Semințele de floarea-soarelui prezintă un conținut ridicat de cupru. Acestea pot diminua inflamația din organism, pot susține sistemul imunitar, pot îmbunătăți sănătatea inimii și pot crește nivelurile de energie din organism. Semințele de floarea-soarelui au concentrații ridicate de lecitină, un grup de substanțe chimice înrudite, care pot îmbunătăți sănătatea creierului și a nervilor.

Cartofi

Cartofii sunt alimente bogate în cupru. Aceștia au profil nutritiv, care asigură: vitamina B6, vitamina C și potasiu. Cartofii pot menține sănătatea sistemului digestiv, pot întări sistemul imunitar, pot preveni afecțiunile cronice și pot reduce tensiunea arterială.

Ficat de vită

Se consideră că ficatul de vită asigură cele mai mari cantități de cupru dintre toate alimentele, de aceea este de preferat să-l consumi o singură dată pe săptămână pentru a preveni potențiale simptome de toxicitate, potrivit WebMD.

Stridii

Stridiile gătite sunt alimente bogate în cupru. Acestea au un conținut nutritiv, care asigură: magneziu, zinc, fosfor, mangan, fier, vitamina D, seleniu, vitamina B12, proteine, grăsimi, fibre și alți carbohidrați. Pot sprijini sănătatea creierului și pot preveni osteoporoza. Pot oferi senzație de sațietate și pot susține sănătatea digestivă.

Ciuperci

Ciupercile oferă concentrații ridicate de cupru. Ciupercile pot scădea tensiunea arterială, pot îmbunătăți sistemul imunitar și te pot ajuta să scapi de kilogramele în plus. Totodată, antioxidanții din compoziție pot diminua efectele dăunătoare ale stresului oxidativ, de aceea pot preveni afecțiunile cronice.

Avocado

Avocado are un conținut bogat în: cupru, grăsimi nesaturate și fibre, conform MedicineNet. Datorită concentrațiilor ridicate de vitamina C și vitamina E, acesta îndeplinește un rol esențial pentru susținerea sănătății pielii. În plus, oferă proprietăți antioxidante și antiinflamatoare.

Nuci caju

Nucile caju se regăsesc printre aceste alimente bogate în cupru și asigură o sursă bună de: mangan, magneziu, zinc, fosfor, vitamina B6 și vitamina K. Nucile caju pot diminua nivelurile de colesterol din sânge, pot preveni afecțiunile cardiace și pot reduce riscul de a dezvolta accident vascular cerebral. În același timp, mineralele din compoziția acestora pot sprijini sănătatea oaselor și pot preveni dezvoltarea afecțiunilor osoase.

