Beneficiile surprinzătoare ale fructului de mango. Iată de ce este o alegere foarte sănătoasă pentru femei

Mango-ul nu este doar un fruct tropical savuros, ci și o sursă valoroasă de nutrienți. Un studiu recent a dezvăluit beneficii neașteptate pentru femeile aflate la menopauză. Află în continuare de ce este un sprijin pentru sănătate feminină și cum poți să-l incluzi în alimentația zilnică.

Nu există niciun dubiu că fructele sunt bune pentru sănătate, iar din multitudinea de fructe disponibile, mango este una dintre cele mai sănătoase opțiuni. Acest fruct exotic conține nutrienți importanți precum beta-caroten, vitamina C și potasiu, dar și compuși vegetali precum polifenolii, cu proprietăți antioxidante puternice.

Consumul regulat de mango a fost asociat cu numeroase efecte pozitive asupra sănătății. De exemplu, un studiu din 2022 a arătat că adulții care au consumat zilnic pulpă de mango timp de opt săptămâni au înregistrat o scădere vizibilă a tensiunii arteriale sistolice, ceea ce este important pentru sănătatea inimii, potrivit publicației Eating Well.

Mango îmbunătățește sănătatea arterială

O echipă de cercetători de la Universitatea din California, Davis, a investigat mai departe dacă acest fruct are vreun impact asupra sănătății inimii la femei supraponderale sau obeze aflate la menopauză.

Articolul continuă după reclamă

Studiul a durat patru săptămâni și a inclus evaluări ale tensiunii arteriale și alte analize. Participantele au consumat zilnic 330 de grame de mango Ataulfo (aproximativ 2 căni), împărțit între dimineață și seară.

Cercetătorii au observat că rigiditatea arterelor a scăzut cu 35-38% după două ore de la consumul de mango, ceea ce înseamnă că arterele au devenit mai flexibile și mai sănătoase.

De asemenea, valorile tensiunii după mese s-au îmbunătățit după două săptămâni de consum zilnic de mango. Tensiunea arterială sistolică a scăzut cu 6 mmHg, iar cea diastolică cu 2,7 mmHg.

Citește și: Leguma care îți scade tensiunea arterială. De ce să o incluzi în dieta ta

Mango scade colesterolul și glicemia

Acest fruct exotic are efecte benefice și asupra grăsimilor din sânge, mai arată studiul publicat în Journal of the American Nutrition Association. Consumul regulat de mango a scăzut cu 9 mg/dL nivelul colesterolului total și cu 9,6 mg/dL nivelul LDL („colesterolul rău”), ceea ce demonstrează că poate susține sănătatea inimii.

În plus, s-a observat și un efect pozitiv asupra glicemiei: la două ore după masă, nivelul zahărului din sânge a fost mai mic cu 5 mg/dL, ceea ce sugerează că mango-ul poate fi un ajutor valoros în menținerea unui echilibru metabolic sănătos.

Studiul cercetătorilor americani a inclus și o a doua etapă, în care au comparat efectele fructului exotic cu pâinea albă. În timp ce pâinea albă a dus la o creștere mai mare și de durată a nivelului de insulină, mango a produs o reacție mai moderată și mai scurtă. De asemenea, el a redus glicemia, în comparație cu pâinea. Această observație sugerează că mango poate fi o opțiune sănătoasă pentru cei care vor să-și țină sub control nivelul glicemiei fără a renunța complet la dulce.

Citește și: Ingredientele neașteptate care pot reduce colesterolul și pot îmbunătăți sănătatea inimii. Le știai pe toate?

Ce înseamnă în viața reală?

Dacă ești o femeie aflată la menopauză și ai o greutate peste cea considerată normală, mango poate fi un aliat al sănătății tale, fiind de ajutor în reglarea glicemiei, reducerea colesterolului și susținerea sănătății cardiovasculare.

Studiul a analizat efectele consumului a două căni de mango pe zi, dar cercetătorii susțin că și porțiile mai mici pot aduce beneficii vizibile. Majoritatea oamenilor care mănâncă regulat acest fruct consumă în jur de 90 de grame pe zi, însă chiar și această cantitate modestă poate face o diferență reală pentru inimă și metabolism.

Integrează acest fruct exotic într-o alimentație echilibrată, completată de mișcare regulată, pentru a te bucura de toate beneficiile lui.

Cum să incluzi mango-ul în alimentație

Indiferent dacă îl consumi singur, în smoothie sau în salate, acest fruct este o alegere delicioasă și benefică pentru sănătate. Iată câteva metode simple de a-l integra în alimentație:

Adaugă bucăți de mango în smoothie-uri.

Pune felii de mango în salate pentru prospețime și dulceață.

Folosește-l ca topping pentru iaurt, ovăz sau granola.

Amestecă mango în sosuri dulci-acrișoare.

Mango-ul congelat, liofilizat, uscat sau la conservă oferă aceiași nutrienți ca fructul proaspăt, dar verifică dacă aceste variante au zahăr adăugat.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.