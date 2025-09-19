Antena Căutare
Home Lifestyle Health Beneficiile surprinzătoare ale fructului de mango. Iată de ce este o alegere foarte sănătoasă pentru femei

Beneficiile surprinzătoare ale fructului de mango. Iată de ce este o alegere foarte sănătoasă pentru femei

Mango-ul nu este doar un fruct tropical savuros, ci și o sursă valoroasă de nutrienți. Un studiu recent a dezvăluit beneficii neașteptate pentru femeile aflate la menopauză. Află în continuare de ce este un sprijin pentru sănătate feminină și cum poți să-l incluzi în alimentația zilnică.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 19 Septembrie 2025, 08:05 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 10:29
Mango furnizează mai mulți nutrienți benefici pentru sănătatea inimii precum beta-caroten, vitamina C și potasiu | Shutterstock

Nu există niciun dubiu că fructele sunt bune pentru sănătate, iar din multitudinea de fructe disponibile, mango este una dintre cele mai sănătoase opțiuni. Acest fruct exotic conține nutrienți importanți precum beta-caroten, vitamina C și potasiu, dar și compuși vegetali precum polifenolii, cu proprietăți antioxidante puternice.

Consumul regulat de mango a fost asociat cu numeroase efecte pozitive asupra sănătății. De exemplu, un studiu din 2022 a arătat că adulții care au consumat zilnic pulpă de mango timp de opt săptămâni au înregistrat o scădere vizibilă a tensiunii arteriale sistolice, ceea ce este important pentru sănătatea inimii, potrivit publicației Eating Well.

Mango îmbunătățește sănătatea arterială

O echipă de cercetători de la Universitatea din California, Davis, a investigat mai departe dacă acest fruct are vreun impact asupra sănătății inimii la femei supraponderale sau obeze aflate la menopauză.

Articolul continuă după reclamă

Studiul a durat patru săptămâni și a inclus evaluări ale tensiunii arteriale și alte analize. Participantele au consumat zilnic 330 de grame de mango Ataulfo (aproximativ 2 căni), împărțit între dimineață și seară.

Cercetătorii au observat că rigiditatea arterelor a scăzut cu 35-38% după două ore de la consumul de mango, ceea ce înseamnă că arterele au devenit mai flexibile și mai sănătoase.

De asemenea, valorile tensiunii după mese s-au îmbunătățit după două săptămâni de consum zilnic de mango. Tensiunea arterială sistolică a scăzut cu 6 mmHg, iar cea diastolică cu 2,7 mmHg.

Citește și: Leguma care îți scade tensiunea arterială. De ce să o incluzi în dieta ta

Mango scade colesterolul și glicemia

Acest fruct exotic are efecte benefice și asupra grăsimilor din sânge, mai arată studiul publicat în Journal of the American Nutrition Association. Consumul regulat de mango a scăzut cu 9 mg/dL nivelul colesterolului total și cu 9,6 mg/dL nivelul LDL („colesterolul rău”), ceea ce demonstrează că poate susține sănătatea inimii.

În plus, s-a observat și un efect pozitiv asupra glicemiei: la două ore după masă, nivelul zahărului din sânge a fost mai mic cu 5 mg/dL, ceea ce sugerează că mango-ul poate fi un ajutor valoros în menținerea unui echilibru metabolic sănătos.

Studiul cercetătorilor americani a inclus și o a doua etapă, în care au comparat efectele fructului exotic cu pâinea albă. În timp ce pâinea albă a dus la o creștere mai mare și de durată a nivelului de insulină, mango a produs o reacție mai moderată și mai scurtă. De asemenea, el a redus glicemia, în comparație cu pâinea. Această observație sugerează că mango poate fi o opțiune sănătoasă pentru cei care vor să-și țină sub control nivelul glicemiei fără a renunța complet la dulce.

Citește și: Ingredientele neașteptate care pot reduce colesterolul și pot îmbunătăți sănătatea inimii. Le știai pe toate?

Ce înseamnă în viața reală?

Dacă ești o femeie aflată la menopauză și ai o greutate peste cea considerată normală, mango poate fi un aliat al sănătății tale, fiind de ajutor în reglarea glicemiei, reducerea colesterolului și susținerea sănătății cardiovasculare.

Studiul a analizat efectele consumului a două căni de mango pe zi, dar cercetătorii susțin că și porțiile mai mici pot aduce beneficii vizibile. Majoritatea oamenilor care mănâncă regulat acest fruct consumă în jur de 90 de grame pe zi, însă chiar și această cantitate modestă poate face o diferență reală pentru inimă și metabolism.

Integrează acest fruct exotic într-o alimentație echilibrată, completată de mișcare regulată, pentru a te bucura de toate beneficiile lui.

Cum să incluzi mango-ul în alimentație

Indiferent dacă îl consumi singur, în smoothie sau în salate, acest fruct este o alegere delicioasă și benefică pentru sănătate. Iată câteva metode simple de a-l integra în alimentație:

  • Adaugă bucăți de mango în smoothie-uri.
  • Pune felii de mango în salate pentru prospețime și dulceață.
  • Folosește-l ca topping pentru iaurt, ovăz sau granola.
  • Amestecă mango în sosuri dulci-acrișoare.

Mango-ul congelat, liofilizat, uscat sau la conservă oferă aceiași nutrienți ca fructul proaspăt, dar verifică dacă aceste variante au zahăr adăugat.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate. De ce simți nevoia să continui să mănânci...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Observatornews.ro Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce este listeria și cum poate fi evitată. Cazurile de infectare au crescut în ultimii ani
Ce este listeria și cum poate fi evitată. Cazurile de infectare au crescut în ultimii ani
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Ce-ți poate afecta dezvoltarea mușchilor
Aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Ce-ți poate afecta dezvoltarea mușchilor
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x