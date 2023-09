Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvăluit planta-minune care ușurează digestia. Ce alte proprietăți mai are

Bioenergoterapeut Lidia Fecioru vine cu sfaturi utile pentru oameni și sănătatea lor. În cadrul unei emisiuni televizate a dezvăluit remediul natural pentru digestie.

Mulți oameni nu știu că această plantă, care este consumată de români aproape la fiecare masă, este și un remediu medical natural.

Beneficiile consumului de mărar. Planta care ușurează digestia

Lidia Fecioru este deja cunoscută oamenilor, aceasta oferind nenumărate sfaturi în materie de sănătate. Ea le-a dezvăluit de curând în cadrul unei emisiuni televizate faptul că mărarul este planta care ușurează digestia. „Mâncați cât se poate mai mult mărar.”

De asemenea, bioenergoterapeutul a mărturisit că mărarul este un remediu natural care luptă și împotriva infecțiilor. El este bogat în nutrienți și ajută la tratarea diverselor afecțiuni, inclusiv probleme digestive, colici la sugari, probleme la alăptare, respirația urât mirositoare, crampele menstruale și menține sănătatea oaselor. Oamenii îl pot consuma chiar și sub formă de ceai.

În timp ce frunzele au o aromă dulce, ierboasă, semințele de mărar sunt mai înmiresmate, cu o ușoară aromă de citrice care este similară cu semințele de chimen. Gospodinele se folosesc de toate aceste arome pentru a satisface gusturile pofticioșilor pe care îi au la masă.

Mărarul: planta-minune care ajută la menținerea sănătății

Potrivit unei publicații mondene, mărarul proaspăt are un conținut foarte scăzut de calorii, dar este o sursă surprinzător de bună de mai multe vitamine și minerale esențiale, inclusiv vitamina C și vitamina A. De asemenea, este o sursă de mangan, un mineral care susține funcționarea normală a creierului, a sistemului nervos și metabolismului zahărului și grăsimilor.

Cercetările sugerează că alimentele bogate în antioxidanți pot ajuta la reducerea inflamației cronice și la prevenirea sau chiar la tratarea anumitor afecțiuni, inclusiv bolile de inimă, Alzheimer, artrita reumatoidă și anumite forme de cancer.

Atât semințele, cât și frunzele plantei de mărar s-au dovedit a fi bogate în mai mulți compuși vegetali cu proprietăți antioxidante. Mărarul poate fi consumat de la semințe până la forma sa uscată. Se poate face chiar și ulei.

„În primul rând, este un foarte bun antioxidant, are foarte multă vitamina C. În al doilea rând, susține foarte bine partea digestivă. Cei care au o sensibilitate a stomacului, cu nervozitate la stomac, probleme intestinale sau dereglări pe neurovegetativ. Este foarte bun și el, verde, dar și ceaiul. Ajută foarte bine, relaxând mușchii stomacali și mușchiul intestinal, inclusiv strânge gazele. Este foarte bun pentru ochi pentru că are luteină foarte multă și ne ajută pentru vedere”, mai spune Lidia Fecioru.

În plus, studiile pe animale au arătat că extractul de mărar poate avea efecte de scădere a colesterolului și a trigliceridelor. Cu toate acestea, cercetările pe subiecți umani au dat rezultate mixte.

Mărarul este mai mult decât un condiment delicios în mâncărurile preparate în casă sau la urături. El susține sănătatea și este folosit ca medicament încă din cele mai vechi timpuri. Oamenii i-au aflat beneficiile asupra sănătății și nu ezită să-l folosească ca remediu natural.