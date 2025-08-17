Când se bea ceaiul de ghimbir: dimineața sau seara? Ce efecte are asupra organismului

Ceaiul din rădăcină de ghimbir este benefic pentru digestie, metabolism și imunitate. Totuși, pentru a beneficia pe deplin de efectele sale, este important să știi cum se prepară și se consumă corect. Află când se bea ceaiul de ghimbir: dimineața sau seara?

Ceaiul de ghimbir face digesta mai eficientă atunci când este consumat după mese copioase sau alimente grase | Shutterstock

Rădăcina de ghimbir, cu gustul său aromat și ușor iute, a devenit tot mai apreciată de români în ultimii ani. Ghimbirul se găsește astăzi în aproape toate supermarketurile, fiind importat în principal din India, China și Peru.

În trecut, era considerat un condiment de lux în Europa și avea un preț foarte ridicat.

Beneficiile pe care le are ceaiul de ghimbir

Ghimbirul este apreciat mai ales în sezonul rece, pentru efectul său de încălzire și ca remediu împotriva infecțiilor respiratorii, însă are și alte beneficii care îl fac potrivit pentru consum pe tot parcursul anului:

Ajută digestia

Gingerolii, o clasă de compuși fenolici din rădăcina de ghimbir, stimulează motilitatea gastrointestinală, adică viteza cu care alimentele sunt digerate în stomac și continuă procesul digestiv.

Consumul de ghimbir face digestia mai eficientă, astfel că alimentele nu stagnează prea mult în tractul digestiv, potrivit Johns Hopkins Medicine. Un ceai cald de ghimbir băut după o masă bogată sau grea poate preveni senzația de preaplin.

Reduce greața

Pentru că accelerează golirea stomacului, ghimbirul poate reduce senzația de greață după ședințele de chimioterapie, astfel că poate fi o alternativă la medicamentele antiemetice.

De asemenea, este folosit în mod tradițional pentru a ușura grețurile matinale din timpul sarcinii. De altfel, este menționat de Academia Americană de Obstetrică și Ginecologie ca remediu natural acceptabil împotriva grețurilor și vărsăturilor.

Previne balonarea și gazele

Datorită efectelor sale carminative, ghimbirul previne acumularea de gaze intestinale și senzația de balonare. El stimulează enzimele digestive și accelerează descompunerea alimentelor în stomac, astfel că previne fermentația excesivă și formarea gazelor.

Totodată, ghimbirul ajută la relaxarea mușchilor intestinali, favorizează eliminarea gazelor și reduce presiunea abdominală. Este de mare ajutor după mese grele sau bogate în alimente greu digerabile, cum ar fi fasolea, varza sau prăjelile.

Are efect antiinflamator

Ghimbirul conține peste 400 de compuși naturali, dintre care mulți au proprietăți antiinflamatoare. Printre cei mai studiați se numără gingerolii, care au proprietăți antioxidante și pot reduce inflamația.

Consumul regulat de ghimbir poate fi benefic pentru persoanele care se confruntă cu inflamații cronice, cum ar fi cele articulare sau respiratorii. Unele cercetări sugerează că ghimbirul susține și microbiomul intestinal, contribuind la echilibrul florei bacteriene.

Poate ajuta la slăbit

O revizuire sistematică a 27 de studii care au investigat efectele ghimbirului asupra greutății corporale a arătat că poate contribui la controlul greutății corporale. Consumul de ghimbir ar putea combate obezitatea prin mecanisme precum diminuarea apetitului și stimularea termogenezei (procesul prin care organismul produce căldură și arde calorii).

Calmează durerile de cap

Ghimbirul conține compuși activi care pot influența mecanismele implicate în apariția durerii. Studiile sugerează că are efecte antiinflamatoare și analgezice, care pot reduce inflamația și tensiunea vasculară asociate cu durerile de cap și migrenele.

Consumul regulat de ceai de ghimbir poate reduce intensitatea episoadelor dureroase, dar poate avea un rol benefic și în prevenirea acestora. De asemenea, poate atenua stările de greață care însoțesc adesea migrenele.

Ar putea preveni cancerul

Mai mulți compuși activi din compoziția ghimbirului au fost studiați în laborator pentru efectele lor anticancerigene. Cercetările sugerează că acesta poate inhiba creșterea celulelor canceroase în anumite tipuri de cancer, în special în cazul celui colorectal, dar și în cancerul de prostată, mamar, col uterin, hepatic și pancreatic.

Datorită proprietăților antioxidante și antiinflamatoare, ghimbirul contribuie la protejarea celulelor împotriva mutațiilor.

Cum se prepară ceaiul de ghimbir

Ghimbirul este consumat cel mai adesea sub formă de infuzie. Pentru a obține un ceai aromat și plin de beneficii, alege o rădăcină de ghimbir proaspătă și prepară infuzia astfel:

Curăță ghimbirul de coajă

Îndepărtează nodurile tari și capetele uscate ale rădăcinii

Taie ghimbirul în felii subțiri, transversal

Pune câteva felii într-o cană

Toarnă apă fierbinte peste ele și acoperă

Pentru a extrage toate substanțele benefice din ghimbir, lasă feliile la infuzat timp de 10-15 minute. Pentru un gust mai plăcut, poți adăuga felii de lămâie și miere.

Infuzia din ghimbir proaspăt are un gust mai intens și o concentrație mai mare de compuși activi decât pliculețele de ceai disponibile în farmacii și magazine.

Când se bea ceaiul de ghimbir: dimineața sau seara?

Acest remediu natural poate fi administrat oricând pe parcursul zilei, însă alegerea momentului exact depinde de efectul pe care îl urmărești.

Dimineața, ceaiul de ghimbir este indicat pentru:

Stimularea digestiei și activarea metabolismului pentru întreaga zi;

Creșterea nivelului de energie, ca o alternativă naturală la cafea și fără efectele secundare ale cofeinei;

Combaterea stărilor de greață în sarcină, pentru femeile care se confruntă cu grețuri matinale;

Prevenirea refluxului gastric seara dacă ai o sensibilitate digestivă.

Seara, ceaiul de ghimbir este benefic pentru:

Accelerarea digestiei, mai ales după o cină copioasă sau bogată în grăsimi;

Reducerea inflamațiilor din organism, contribuind la o stare generală de bine;

Calmarea balonării și gazelor, oferind o senzație de ușurare înainte de culcare.

Dacă ai un stomac sensibil sau te confrunți cu insomnii, poți bea ceai de ghimbir și seara, însă este recomandat cu cel puțin două ore înainte de culcare. Când este consumat seara târziu, poate perturba somnul.

Cât ceai de ghimbir poți consuma pe zi

Se recomandă consumul a până la trei căni de ceai pe zi, în funcție de cum îl tolerezi. De regulă, o cană dimineața și, eventual, una după prânz sunt suficiente pentru a beneficia de efectele plantei fără a suprasolicita sistemul digestiv.

Este important să nu depășești doza zilnică de 4 grame de ghimbir proaspăt sau echivalentul în pulbere, deoarece cantitățile prea mari pot să provoace arsuri la stomac sau balonare.

Contraindicațiile ceaiului de ghimbir

Consumat în cantități moderate, ghimbirul este considerat sigur pentru majoritatea persoanelor. În general, o cană de ceai de ghimbir pe zi nu ridică probleme, însă în unele cazuri pot apărea balonare, arsuri gastrice sau disconfort digestiv.

Totodată, din cauza potențialului său de a scădea tensiunea arterială, ceaiul de ghimbir ar trebui consumat cu prudență de persoanele cu tensiune mică sau aflate sub tratament pentru hipertensiune, conform BBC Good Food.

Ceaiul și suplimentele pe bază de ghimbir pot interacționa cu medicamentele anticoagulante (precum warfarina, aspirina sau alte tratamente pentru subțierea sângelui), deoarece ghimbirul conține salicilați – compuși cu efect anticoagulant. Din acest motiv, este indicat să ceri sfatul medicului înainte de a consuma ceai sau suplimente cu ghimbir.

Femeile însărcinate ar trebui, de asemenea, să consulte medicul înainte de a folosi ghimbirul pentru a calma grețurile matinale.

Unele studii sugerează că dozele mari de ghimbir pot influența secreția de insulină și nivelul glicemiei. Până când vor exista concluzii clare, persoanele cu diabet pot consuma ghimbir în cantități moderate, ca parte a unei alimentații echilibrate, dar este recomandat să evite suplimentele concentrate cu doze mari.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.